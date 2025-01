Todo es acerca del carry trade: para mantenerlo, Ginseng al 1%

Este estímulo artificial y momentáneo, al igual que su contraparte biológica, puede crear una ilusión de potencia, pero no resuelve las causas estructurales subyacentes, dejando abierta la posibilidad de un colapso una vez que cesa el efecto.

Reducción del crawling peg mensual del 2% al 1% (ahora confirmada por el BCRA).

Obtención de dólares (Trump) frescos, aún pendiente de la asunción del presidente electo de los Estados Unidos.

Ambas medidas reflejan los dos ajustes técnicos indispensables para evitar una fuga masiva de capitales con el producido de la aplicación de esta estrategia que generó ganancias extraordinarias en 2024.

Resultados destacados del año de carry trade

Las inversiones en pesos ofrecieron retornos extraordinarios en términos reales gracias a un crawling peg al 2% mensual y una política monetaria restrictiva. Algunos ejemplos:

Bonos del Tesoro en Pesos: El bono TO26 rindió 236.6% en pesos, equivalente a 176% en dólares considerando la evolución cambiaria.

Acciones del sector bancario: Bancos como Grupo Financiero Galicia, Banco Supervielle, Banco Macro y BBVA lideraron las subas del índice Merval, con incrementos superiores al 300% en pesos. El Merval aumentó 127% en dólares, alcanzando niveles no vistos desde 2018.

Plazo fijo UVA: Ajustado por inflación, esta herramienta generó un retorno del 150% en pesos, equivalente a más del 90% en dólares.

Riesgos implícitos de continuar con la misma estrategia

Sin ingresos de dólares, una devaluación sería inevitable. Recuerde la devaluación solicitada por el FMI a Sergio Massa en 2023. Para lograr un dólar equivalente, se necesitaría devaluar 50%. Sin embargo, si Milei obtiene fondos externos, empresas con acceso al crédito internacional en 2025 podrían realizar esta acción “de mínima”:

Tomar préstamos al 7% anual en dólares.

Ingresarlos y convertirlos a pesos.

Invertirlos en plazos fijos al 31.5% anual (TEA: 34.47%).

Esta operación generaría ganancias basadas en la diferencia entre tasas, ajustada por la variación cambiaria (TEA: 12.68%). Aunque esta práctica es común en mercados internacionales y en Argentina fue récord mundial histórico en 2024, en economías emergentes implica riesgos significativos, incluyendo potenciales crisis cambiarias como las vividas por el mismo actual equipo económico en 2018.

La contracara (1) de la “plata dulce 2024”. Impacto en la economía real

En 2024, la economía argentina experimentó una crisis significativa que afectó gravemente al sector industrial y a las pequeñas y medianas empresas. Según datos del Frente Productivo Nacional, alrededor de 16.500 Pymes cerraron sus puertas durante el año, con 10.000 cierres entre enero y julio, y 6.500 adicionales entre julio y octubre (ámbito.com 10 de noviembre 2024). Este fenómeno tuvo un impacto directo en el desempleo. Se redujeron los empleos asalariados registrados en 220.178 (2.2%), según los datos del SIPA. La información se desprende del último informe de la Consultora Vectorial, de Eduardo Hecker. (ámbito.com 16 de diciembre 2024). La tasa de desempleo en Argentina fue 6,9% en el tercer trimestre de 2024, afectando a una totalidad de casi 1.5 millones de argentinos, otros 2.534.000 se encuentran en situación de subocupación. A pesar de la mejora con respecto al segundo trimestre 2024, el número de desocupados ha aumentado en más de 280.000 personas en comparación con el mismo periodo del año pasado (Fuente: Indec, 18 diciembre, 2024).

La contracara (2) de la “plata dulce 2024”: costos fiscales del carry trade

Para atraer capital especulativo, el gobierno deberá ofrecer spreads generosos de tasas de interés en dólares, lo que incrementa los costos fiscales y cuasi fiscales del Estado y, puede afectar negativamente los costos financieros de las empresas privadas. Según la Secretaría de Finanzas, la deuda pública argentina creció en 92.000 millones de dólares en 2024, reflejando el impacto de la apreciación cambiaria, diferimientos de déficit fiscal financiero y, la “estatización de instrumentos de regulación monetaria del BCRA”.

Deslices estructurales y desafíos a superar

Apreciación cambiaria: La sobrevaluación del peso incentiva las importaciones y el turismo exterior, perjudicando la industria local.

Incremento del endeudamiento: El aumento de la deuda pública combinada con un derrumbe de alrededor de 3% del PBI, deja debilitada la economía y la expone a imponderables shocks externos.

El trilema económico: Según Mundell-Fleming, un país no puede mantener simultáneamente tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y política monetaria independiente.

Cisnes negros: Eventos disruptivos inesperados podrían desestabilizar los mercados, exponiendo las vulnerabilidades de esta estrategia.

Perspectivas para 2025

El futuro del carry trade dependerá de factores internos y externos:

A nivel local: La gestión del tipo de cambio, el control de la inflación y la reducción del riesgo país serán claves para mantener la confianza de los inversores.

En el ámbito global: Las políticas monetarias de la Reserva Federal y otros bancos centrales influirán directamente en las tasas de interés internacionales.

Luis Caputo enfrenta el desafío de extender el carry trade más allá de los límites 2024. Su éxito dependerá de su capacidad técnica y de su habilidad para anticipar y manejar un entorno global cada vez más volátil.

Al igual que el Ginseng, la baja del crawling peg del 2% al 1% brinda un estímulo artificial, temporario y engañoso. Se sostiene una estructura que está lejos de ser saludable en un organismo enfermo. Si bien los resultados iniciales pueden parecer exitosos, la dependencia de un estímulo transitorio no soluciona los problemas subyacentes. Como ocurre con el Ginseng, el verdadero peligro radica en ignorar las advertencias de un sistema que muestra señales de agotamiento, mientras se persigue una ilusión momentánea de fortaleza. Así, el desafío no radica en mantener lo insostenible, sino en construir un modelo genuinamente robusto y sustentable que no dependa de parches efímeros.

Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.