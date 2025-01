¿De qué depende Luis Caputo para extender el "carry trade" en 2025?

En el panorama financiero actual de Argentina, la sostenibilidad del “ carry trade ” , o “bicicleta financiera”, depende básicamente de dos elementos clave: la reducción del crawling peg mensual del 2% al 1% y la obtención de dólares frescos . Estas acciones no solo reflejan ajustes técnicos necesarios, sino que también ponen en evidencia las complejidades inherentes a esta estrategia en un contexto de alta fragilidad macroeconómica y social.

El carry trade es una estrategia de inversión que consiste en tomar deuda en una divisa con baja tasa de interés para invertir en otra moneda con una tasa de interés más alta. Por ejemplo, podría suceder que una gran empresa argentina con acceso al crédito internacional en 2025 tomara prestamos en dólares al 7% anual, ingresara los dólares y cambiándolos por pesos, coloque el producido en la inversión más sencilla (plazo fijo) en pesos al 31.5% anual a 30 días (TEA: 34.47%). La ganancia potencial provendría de la diferencia entre ambas tasas, ajustada por la variación del tipo de cambio (TEA:12.68%). Si bien esta práctica es común en los mercados internacionales, en economías emergentes como la argentina conlleva riesgos significativos, como fluctuaciones abruptas del tipo de cambio y crisis de confianza. Si bien las ganancias 2024 son irrepetibles, está claro que aun un spread de 21.79%, no es usual en ninguna parte del mundo.

Incluso en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, las fluctuaciones planificadas o no del tipo de cambio han generado investigaciones por manipulación de mercados. Casos como el de Citibank y J.P. Morgan, obligados a pagar multas multimillonarias en 2014 por manipulación en el mercado de divisas, o el encarcelamiento del operador de Barclays Andy Verity en 2023 por manipulación de tasas de interés, demuestran que los riesgos y conflictos de interés son intrínsecos a estas estrategias.

En Argentina, el carry trade y sus actores no están exentos de controversias. La sostenibilidad del mecanismo, a menudo depende de decisiones gubernamentales relacionadas con el tipo de cambio y las tasas de interés. La sobre dependencia de este esquema puede asegurar ganancias siderales o llevar a crisis abruptas, como ocurrió con las LEBACs en 2018 (Sturzenegger-Caputo).

El precio del carry trade

Para atraer capitales especulativos, un gobierno debe mantener generosos spreads de tasas de interés calculados en dólares, lo que a su vez atenta contra el equilibrio fiscal a mediano y largo plazo, porque además incrementa en forma diferida los costos fiscales y cuasi fiscales. Según la Secretaría de Finanzas, la deuda pública Argentina aumentó en solo 10 meses, u$s 91.880 millones al 31 de octubre de 2024, reflejando el costo de financiar este tipo de estrategias, incluyendo la “estatización de los compromisos del BCRA con bancos locales” (emisión de instrumentos financieros para regular la cantidad de pesos en circulación). En la mayoría de los casos, estas políticas han terminado abruptamente, generando inestabilidad económica y consecuencias sociales.

Reducción del crawling peg y necesidad de dólares

La primera medida para sostener el carry trade es reducir el crawling peg mensual desde el 2% al 1%. Este ajuste presuntamente ofrecería a los inversores una mayor previsibilidad en sus retornos. Sin embargo, esta acción debe complementarse con la obtención de dólares frescos para garantizar un aumento de las reservas internacionales y asegurar la liquidez del sistema financiero, evitando sospechas de una eventual crisis de balanza de pagos.

Actualmente, la deuda externa privada se ha convertido en una alternativa explícita para atraer dólares. El gobierno estaría gestionando un super préstamo del FMI, y acaba de obtener un empréstito de u$s 1.000 millones entre 5 bancos. Recuerde que durante el tercer trimestre 2024 ingresaron créditos del sector privado por alrededor de u$s 4.800 millones. Esta estrategia presenta riesgos si el endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito y bancos privados en moneda extranjera no se orienta a inversiones productivas que generen ingresos en dólares. El uso de estos fondos para fines especulativos incrementa la vulnerabilidad del país ante shocks exógenos.

Lecciones

La historia económica argentina ofrece enseñanzas claras sobre los peligros de depender excesivamente del capital financiero. Desde 1976, en varias oportunidades, políticas similares llevaron a la “desubindustrializacion” y al incremento del endeudamiento externo e interno. La apertura financiera consolidó una dependencia externa que exacerbó la vulnerabilidad ante crisis globales.

Ejemplos como la sobrevaluación del peso con endeudamiento que inundó el pais de productos importados, perjudicando a la industria nacional entre 1977 y 1981, muestran cómo errores en el diseño de políticas económicas pueden tener consecuencias devastadoras. Estas lecciones refuerzan la importancia de diseñar estrategias sostenibles y orientadas al desarrollo.

Ratificando, para sostener el carry trade en Argentina en 2025 es imprescindible reducir el crawling peg desde el 2%, hasta el 1% mensual, y garantizar el ingreso de dólares frescos “ceteris paribus” (Marshall); esto es, ignorando otros factores de riesgo, e imaginando que todas las demás variables macroeconómicas permanecerán sin cambios. Sin embargo, estas medidas deben implementarse con institucionalidad, leyes del Congreso, con una visión de largo plazo que reduzca la dependencia del capital especulativo y fomente fuentes de financiamiento más estables. Esto último no estaría sucediendo. La historia reciente muestra que la continuidad de políticas basadas en el carry trade suele conducir a crisis abruptas, evidenciando la necesidad de una planificación económica que priorice la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Esta estrategia, suele hacerse insostenible y fracasa como consecuencia de la combinación de los siguientes errores en el diseño:

Apreciación cambiaria y “desubindustrializacion” : La sobrevaluación del peso favorece las importaciones y el turismo al exterior, perjudicando a la industria local y, ya está afectando el negocio del veraneo nacional. Los precios en la Argentina actualmente se encuentran entre los más caros del mundo, asimismo no son solo dólares en billetes aéreos y hoteles del exterior, sino también comidas, indumentaria y productos de electrónica.

: La sobrevaluación del peso favorece las importaciones y el turismo al exterior, perjudicando a la industria local y, ya está afectando el negocio del veraneo nacional. Los precios en la Argentina actualmente se encuentran entre los más caros del mundo, asimismo no son solo dólares en billetes aéreos y hoteles del exterior, sino también comidas, indumentaria y productos de electrónica. Incremento del endeudamiento con el FMI y colocación de deuda en los mercados voluntarios : Nuevos financiamientos del FMI y bancos privados aumentan la deuda y agravan la debilidad de la economía doméstica ante cualquier shock exógeno.

: Nuevos financiamientos del FMI y bancos privados aumentan la deuda y agravan la debilidad de la economía doméstica ante cualquier shock exógeno. Incremento del endeudamiento interno : La deuda pública ya creció hasta el 31 de octubre 2024, alrededor de u$s 92.000 millones, según la Secretaria de Finanzas de la Nación.

: La deuda pública ya creció hasta el 31 de octubre 2024, alrededor de u$s 92.000 millones, según la Secretaria de Finanzas de la Nación. El trilema, o “la trinidad imposible” termina siempre pésimamente: Este concepto de “política económica internacional”, indica que es inadmisible para un país mantener simultáneamente un tipo de cambio fijo, el libre movimiento de capitales y una política monetaria independiente (Fleming Mundell). Estos autores afirmaron que no podrían lograrse más de dos de esos tres objetivos. Bob Mundell, es el mismo autor que invoca Milei cuando se trata del “principio de la clasificación efectiva de los mercados” y, quien fuera ganador del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1999. Mundell propuso en 1962 este concepto trilema en su trabajo sobre teoría monetaria y comercial.

Este concepto de “política económica internacional”, indica que es inadmisible para un país mantener simultáneamente un tipo de cambio fijo, el libre movimiento de capitales y una política monetaria independiente (Fleming Mundell). Estos autores afirmaron que no podrían lograrse más de dos de esos tres objetivos. Bob Mundell, es el mismo autor que invoca Milei cuando se trata del “principio de la clasificación efectiva de los mercados” y, quien fuera ganador del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1999. Mundell propuso en 1962 este concepto trilema en su trabajo sobre teoría monetaria y comercial. Cisne negro: Es un fenómeno o suceso improbable que sucede en forma inesperada con consecuencias importantes, como “septiembre 11”, “un tsunami”, “una sequía”, “una pandemia”, “una guerra”. Los cisnes negros son parte accesoria de nuestro mundo rutinario, y lo peor es que no podemos identificar este fenómeno hasta que haya sucedido. Eso se debe a que las personas humanas suelen investigar asuntos ya conocidos, dejando de lado todo lo que se desconoce, y, mayormente, haciendo abstracción de la voluntad soberana de Dios. Esto hace extremadamente vulnerable cualquier determinación voluntarista por simplificar y narrar el futuro en funcion de lo sabido.

Advertimos que la continuidad de esta estrategia no solo mantiene a la economía argentina en un ciclo de vulnerabilidad perpetua, sino que también aumenta el riesgo de un desenlace abrupto y desordenado. Cuando los pilares que sostienen el carry trade-confianza en la estabilidad cambiaria y acceso al financiamiento externo- se tambalean, la caída puede ser tan rápida como devastadora. Persistir en esta lógica, sin atacar las distorsiones estructurales que eternizan la dependencia de capitales especulativos, es como caminar al borde de un precipicio con los ojos vendados; una estrategia tan audaz como peligrosa.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros