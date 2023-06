Una herramienta financiera que toda pyme debería aprovechar

Las Mipyme proveedoras de grandes empresas deben esperar en promedio entre 30 y 45 días para cobrar las facturas que les emiten a éstas y muchas veces reciben en pago de las mismas cheques de pago diferido. Dado que la tasa de descuento de cheques diferidos de sus grandes clientes es por lo general mas baja que sus otras opciones financieras, las Pymes recurren al descuento de éstos como herramienta de financiación de su capital de trabajo. Lo que muchos no saben, es que descontar o negociar cheques no sólo no es la única herramienta para financiarse, sino que tampoco es la mejor.