Martín Lousteau criticó al PRO por su posición frente a Kristalina Georgieva: "Es casi como una garantía"

El senador radical Martín Lousteau cuestionó al PRO luego del comunicado que sacó el partido amarillo acerca de los dichos de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien instó a la Argentina a "mantener el rumbo" . " No es en contra de Georgieva, sino casi como una garantía" , aseguró.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) criticó a Kristalina Georgieva luego de sus dichos sobre los próximos comicios legislativos de la Argentina: "No me extraña que el FMI haga esas cosas. Lo condeno porque es una intromisión indebida como cuando un embajador o un funcionario de otro país dice algo sobre nuestros procesos electorales. El FMI lo que quiere es cobrar, no le importa cómo le vaya a los argentinos".