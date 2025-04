Esto es economía a la peruana

Esto significaría el crecimiento de la desocupación desde el 6,4% determinado en diciembre 2024 a un número mayor a 10% o los 2 dígitos como a muchos les gusta decir. Por ende, se volverá moneda corriente ver a productores de tomate (como en Mendoza) que no cosechan su producción y/o fabricantes de ropa teniendo que cerrar sus locales que no pueden aumentar los sueldos a sus obreros/empleados por no vender siendo sus empleados conscientes de ello. Estas son las cosas que definitivamente la mayoría del país no queremos y pareciera ser que algunos sectores del gobierno propician posteriormente a la rúbrica del acuerdo llave en mano de entrega del país al FMI.

Lo expresado en los párrafos anteriores se encuentra acorde con haber enseñado por medio de la TV Pública como se realiza el actual “carry trade” o anteriormente llamad bicicleta financiera es un ejemplo de lo lamentable del momento actual y como se llegó a degenerar la situación social. Puesto que hasta no hace mucho decir que alguien hacía bicicleta financiera era prácticamente ser un delincuente, viéndose solo en películas o creyendo que se sabía hacer pero nunca enseñando a hacerlo por medios de comunicación.

Si a esto le agregamos las declaraciones de la Directora del FMI Kristalina Georgieva que la población debe seguir ratificando el rumbo del gobierno actual, por lo cual se mete de lleno en la política interna del país a los efectos de poder tener de recobro de la nueva deuda política aprobada por ese organismo. Ya que sabe por completo que de cambiar el signo político del país, y como se le anunció, no se le va a pagar una deuda ilegal que ni siquiera fue aprobada por DNU. Puesto que el DNU aprobado por diputados solo pedía autorización para negociar pero no para firmar un nuevo acuerdo.

Como consecuencia de ello tendría el mismo destino que la directora Lagarde cuando en 2018 por imposición de Donald Trump (o casualidad, parece que es el dueño del FMI) ella y la línea directiva de ese momento terminaron siendo desplazados del organismo multilateral o sino en caso de confluir en las posturas con otros países podríamos llevar al Fondo a la quiebra misma debiendo buscar todos sus integrantes un nuevo trabajo.

ANALISTA ECONOMICO Y TRIBUTARISTA