Las razones por las cuales se volvió al FMI

Cuando Milei-Caputo-Bausilli-Sturzenegger-Bullrich-Macri anunciaron el acuerdo fue el 11 de abril del corriente, con apoyo de los diputados en el congreso de la nación, estábamos a casi un mes de cumplirse siete años del acuerdo de Juntos por el Cambio/Cambiemos, en sí: UCR-CC-PRO (y algunos peronistas del PJ).

Ahora retomemos las circunstancias económicas en que se da este acuerdo (2025) con el FMI por un equivalente a 20.000 millones de dólares.

Primero Alfonso Prat Gay, el 15 de diciembre de 2015, devaluó y luego derogó la medida cambiaria conocida como cepo, que no es otra cosa que regular una mercancía que no fabricamos a diferencia de la mercancía “pan”, trigo tenemos, agua y molinos también ¿dólares? Solo podemos conseguirlo por saldo comercial o endeudamiento externo, pero hay una tercera variante que son las inversiones. Ahí vamos.

En el caso de Milei-Villaruel (más el PRO, la Alianza gobernante junto a sectores de la UCR y PJ) devaluaron un 120%, el 12 de diciembre de 2023, pero no desregularon la compra y venta de dólares que impuso Macri en 2019 junto a Guido Sandleris (Presidente del BCRA) y Hernán Lacunza, que reemplazo a Dujovne, luego de la devaluación del 12 de agosto de 2019, en ese último tramo de gestión. Entre las PASO y la elección Mauricio Macri dijo: “Tengo que estar tranquilo, no volverme loco porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño”.

Durante 2024, devaluación de diciembre y la de agosto de 2023, generaron una recesión económica y por ello no todos los indicadores acompañan el relato del gobierno ¿Estará tranquilo Milei? ¿Toto? Porque su anuncio de este viernes 11 de abril, como cuenta Vectorial en su ESPECIAL #16/2025 “Se trata de un nuevo plan, a pesar del esfuerzo oficial por presentarlo como una “nueva fase” del anterior. La demostración de esto es que en ningún momento se cumplió la secuencia que innumerables veces el Presidente, el Ministro de Economía y los miembros del equipo económico habían descripto: caída de la inflación (primero el nivel general, luego la núcleo) al 1,5% mensual, convergencia de la Base Monetaria con la Base Monetaria Amplia, reducción del "crawling peg" al 0% y desarme progresivo de las restricciones cambiarias”.

Complementando este cambio de plan y fracaso de la política económica el informe de CONINAGRO advierte la situación de las economías regionales a febrero de 2025 el semáforo concluye que: Las actividades en rojo incluyen algodón, arroz, mandioca, cítricos dulces, hortalizas, mandioca, peras y manzanas, vino y mosto y yerba mate. El común denominador de estas economías que están en rojo es que siguen viendo dañado el componente negocio de su actividad, ya que los precios, en muchos casos han bajado o se atrasaron significativamente respecto a la inflación y a la suba de sus costos.

Discutible lo del atraso, pero no es el punto de esta columna, en este contexto, si esas actividades estaban en rojo, en amarillo están: Aves, Bovinos, Granos, Forestal, Leche, Miel, Papa, Porcinos y Tabaco. Falta una política productiva y de ingreso ¿Será la solución para estos sectores dejar entrar importaciones como el tomate proveniente de China, o la manteca de Uruguay, las papas fritas de Paraguay, el choclo cremoso de Brasil, el atún de Tailandia? Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando los importadores barran con la competencia local, fijaran el precio, sin competencia.

Volviendo a las circunstancias económicas de como se vuelve a pedir un préstamo al FMI en 2018, Macri y Gabriela Michetti, adoptaron las medidas que iban a dar solución a los problemas económicos de la gestión anterior se encontraron (como se ve en el gráfico de Inversiones de cartera) con un fuerte ingreso de este tipo de inversiones de cartera de no residentes, que son generalmente especulativas, que tuvieron un pico en mayo de 2018 con un egreso por casi 2.400 millones, no lograron compensarse con los ingresos. Esta crisis especulativa se cristalizo en la caída de reservas en esos meses por casi 12.000 millones de dólares. Sin cepo. Pero como contraparte las inversiones directas de los no residentes, que serian el equivalente a inversiones en la economía real (industria, construcción, agro y comercio) no mostraron agotamiento ni alarmas. La necesidad y urgencia de Macri vino por la especulación financiera y altas tasas.

En el caso de Milei-Villaruel-Macri la cuestión comenzó por la parte real de la economía y no tanto por la inversión de cartera -especulación financiera- de los no residentes, datos que registra el BCRA en sus informes de la evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. En el grafico sobre inversión de cartera de no residentes observamos que no hay un gran ingreso ni una salida mayor, al estilo mayo de 2018, pero si a comenzado a crecer a partir de mayo de 2024. Lo que si creció fue el egreso de la inversión directa de no residentes, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, se fueron unos 2.200 millones de dólares. Si sumamos la perdida de reservas, la urgencia de cambio de plan fue porque los no residentes no apuestan a una recuperación en la economía en base productiva sino más de índole comercializadora en base a productos importados. Dejar de fabricar en argentina. Algunos podrán argumentar que “se nacionaliza la economía argentina”, puede ser, pero lo real es que los no residentes estuvieron liquidando sus activos y saliendo de la economía nacional. Habrá que esperar al dato de marzo del BCRA. Un dato del gráfico que es preciso resaltar, es que, de las inversiones directas de no residentes, los meses diciembre de 2024, enero y febrero de 2025, la magnitud del egreso es algo que no se ve en toda la serie, durante el siglo XXI.

Un segundo punto en común entre 2018 y 2025 es la hoja de ruta planteada por FMI. La síntesis del programa del primero gobierno (2018) PRO fue reducir el déficit fiscal, vía ajuste fiscal como ancla. Proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad. El segundo gobierno del PRO en alianza con Milei en 2025 decidió incrementar la AUH y Tarjeta Alimentar en un 300%, siguiendo los lineamientos del FMI. Sanear el Banco Central y sus pasivos de corto plazo y dejar de financiar al Tesoro.

No obstante, según publicó el FMI el 12 de abril de 2025: “Milei implementó un plan de estabilización centrado en un sólido ancla fiscal, una importante devaluación inicial (seguida de un tipo de cambio de paridad móvil) y una ambiciosa agenda de desregulación”. El FMI admite los problemas de balanza de pagos, que en el DNU 179/2025 dice que es causante de inflación. Los objetivos para este programa: i) mantener el ancla fiscal; ii) transitar hacia una flexibilidad cambiaria y eliminación de las restricciones cambiarias -cepo-; iii) reformas para mejorar la productividad, la competitividad y la gobernanza (en criollo flexibilización laboral, reforma previsional y privatizaciones).

Está son las bases por las cuales el FMI, el ministerio de Economía en los hechos, podrá en un corto plazo hacer que la Argentina vuelva a los mercados de capitales internacionales para conseguir los fondos y pagarle la deuda acumulada que hoy representa preocupación en el Staff del FMI. Porque el instrumento para realizar las reformas que vendrán será la Ley Bases.

Economista UBA, docente UNPAZ y UNLa