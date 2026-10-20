Paro de subtes: CABA intimó a los Metrodelegados para que garanticen un servicio mínimo

Ciudad exigió que se restablezca una prestación mínima en las seis líneas de subte y el Premetro, luego de la medida de fuerza convocada por el sindicato. El jefe de Gobierno respaldó el operativo policial que terminó con dos dirigentes detenidos y advirtió que no permitirá bloqueos del transporte público.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) intimó este martes a los metrodelegados a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de subte y el Premetro , luego del paro sorpresivo que provocó la interrupción del transporte durante la mañana. La medida de fuerza fue convocada en rechazo a la detención de dos representantes sindicales durante una protesta en la Línea B .

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La decisión fue formalizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña mediante la Resolución 1201/SECTE/26 , que exige a las partes involucradas asegurar la prestación mínima del servicio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 230/26.

Según el comunicado oficial, la disposición también establece que los sectores involucrados deben adoptar e informar de manera inmediata las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa.

"El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio", señala el documento difundido por las autoridades porteñas.

La intimación se produjo después de que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunciara la paralización de las seis líneas y el Premetro, en respuesta al operativo policial desarrollado en la estación Juan Manuel de Rosas.

El sindicato condicionó la reanudación de las actividades a la liberación de los dirigentes detenidos, mientras que el Ejecutivo porteño defendió la intervención de las fuerzas de seguridad.

Jorge Macri respaldó las detenciones y cuestionó el paro de subtes

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, respaldó públicamente el procedimiento policial y cuestionó la medida de fuerza impulsada por los trabajadores.

A través de su cuenta en X, el mandatario porteño advirtió que no permitirá "extorsiones mafiosas" que comprometan el funcionamiento del transporte público. "El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas", afirmó Macri.

Metrodelegados presos por parar el subte.



En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas.



El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de… pic.twitter.com/OdgPnMzCCf — Jorge Macri (@jorgemacri) October 20, 2026

Sus declaraciones se conocieron después de que el gremio denunciara la detención de dos de sus representantes durante una protesta realizada en la cabecera de la Línea B.

La posición del Gobierno porteño se centró en la necesidad de preservar la continuidad del transporte y garantizar que los usuarios puedan utilizar el servicio, incluso en el marco de una medida sindical.

En ese sentido, la resolución emitida por la Secretaría de Trabajo y Empleo busca establecer un piso obligatorio de funcionamiento del 50%, mientras continúa el conflicto entre los trabajadores y las autoridades.

La intimación no implica, por sí misma, que el servicio se haya normalizado, sino que constituye una exigencia formal para que se restablezca la prestación mínima establecida por la normativa invocada.

Por qué paran todas las líneas de subte

Los incidentes comenzaron alrededor de las 8:30 en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la Línea B, donde los trabajadores protestaban por las condiciones laborales y la contratación de empresas tercerizadas para realizar tareas de mantenimiento.

Según la organización gremial, los efectivos policiales intervinieron cuando los empleados decidieron abrir un molinete para permitir el ingreso gratuito de pasajeros, una modalidad de protesta utilizada en anteriores conflictos sindicales.

El referente de los metrodelegados, Claudio Dellecarbonara, difundió un video en sus redes sociales en el que denunció que la Policía intentó detener al delegado Sebastián Carrizo por disposición de la Fiscalía. Además, aseguró que los agentes exigieron identificar a los trabajadores que participaron de la manifestación antes de avanzar con el procedimiento.

Desde la AGTSyP cuestionaron la intervención de las fuerzas de seguridad y calificaron el operativo como un accionar represivo e ilegal contra el ejercicio del derecho a la protesta.

La protesta de este martes estuvo precedida por una advertencia de los metrodelegados, quienes el lunes 19 de octubre declararon el estado de alerta ante la presencia de empresas tercerizadas en distintos sectores de mantenimiento.

La decisión fue comunicada mediante un documento elaborado por el Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP, después de una resolución adoptada por el plenario de delegados.

En el comunicado, la organización rechazó la contratación de empresas externas para desarrollar tareas que, según su interpretación, corresponden al personal comprendido en el convenio colectivo de trabajo.

Segovia advirtió que seguirá la medida de fuerza.

El gremio sostuvo que la tercerización constituye una modalidad de contratación ilegal y representa una vulneración de los acuerdos laborales vigentes.

También denunció que la concesionaria recurre a estos mecanismos para compensar la falta de personal en sus planteles, particularmente en las áreas encargadas de garantizar el mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios.

Segovia advirtió que la medida continuará y amenazó con extenderla por tiempo indeterminado

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, confirmó este martes que el paro de subtes continuará y advirtió que los trabajadores podrían extender la medida de fuerza por tiempo indeterminado si la empresa concesionaria Emova no responde a los reclamos sindicales.

En medio del conflicto que provocó la interrupción de las seis líneas de subterráneos y el Premetro, el dirigente lanzó una dura advertencia contra la compañía y aseguró que la relación entre ambas partes atraviesa un momento de máxima tensión: “No jueguen con fuego porque vamos a pararle el subte por tiempo indeterminado”.

El sindicalista también anticipó un endurecimiento de las protestas y cuestionó la actitud de la concesionaria frente a los reclamos de los empleados.

“Se termina la paz social”, afirmó, al tiempo que buscó diferenciar sus críticas hacia la empresa de su posición respecto de las autoridades porteñas. “Se lo digo bien a EMOVA, estoy enojado con la empresa no con el gobierno de la Ciudad”, sostuvo.