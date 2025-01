Baja de retenciones: el Congreso respaldó mayoritariamente una demanda de varias provincias

Guillermo Francos Diputados Dialoguistas Casa Rosada La eliminación de retenciones fue abordada en la última reunión de Guillermo Francos con los aliados legislativos del Gobierno.

Desde Córdoba, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) subrayó que "por fin el gobierno escuchando y tomando una medida para aliviar al campo". Por su parte, el bonaerense Juan Manuel López (Coalición Cívica) manifestó que "era imprescindible bajar retenciones, en estas condiciones el agro estaba al borde la quiebra. Todos lo veníamos avisando en todos lados. La temporalidad tiene que ser permanente. Lo que se baja no se puede volver a subir sin ley. El agro necesita reglas estables".

Finalmente, la oposición más marcada llegó del lado del Frente de Izquierda. El diputado Nicolás del Caño publicó: "Las patronales del campo y sus voceros políticos más entusiastas como Pullaro y Llaryora logran la baja de retenciones. Esta medida profundizará el ajuste de Milei y sus socios contra los jubilados, con más despidos de trabajadores estatales, destrucción de puestos de trabajo en la industria, menos plata para la salud y la educación pública. La CGT y la CTA siguen de vacaciones".

Gobernadores celebraron la baja de retenciones

Minutos después de conocerse la noticia, jefes provinciales dialoguistas manifestaron su visto bueno. "Celebramos que el gobierno haya escuchado la palabra del interior productivo. La Argentina necesita cuidar a los que producen y generan siempre trabajo y riqueza", indicó el santafesino Maximiliano Pullaro. "El gobierno nacional anunció la baja de retenciones al campo, un paso que valoramos. Debemos cambiar la matriz que nos llevó a la decadencia y el atraso. Todos, provincias y Nación, logramos el equilibrio fiscal", amplió el mandatario radical.

En tanto, desde Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio también celebró la noticia. "Hace tiempo que las provincias productoras lo veníamos reclamando. Esta es una noticia muy esperada por el sector, sobre todo en este contexto tan difícil. Si al campo le va bien, a la Argentina le va bien", sentenció.

Lo propio hizo también el chaqueño Leandro Zdero, quien consideró que "el anuncio de reducción de retenciones y su eliminación para las economías regionales constituye un gran alivio para el campo". "El impacto es muy positivo para el Chaco. Celebramos la decisión política de Javier Milei y Luis Caputo", mencionó.

Baja temporal de retenciones a principales cultivos y la eliminación para economías regionales

Luego de una serie de demandas de distintas asociaciones del agro, que pedían reunirse con el ministro Luis Caputo para eliminar las retenciones, el Gobierno anunció que dará lugar al reclamo y aplicará una reforma impositiva a la producción del campo que iniciará el próximo lunes 27 de enero "hasta fin de junio", según detallaron las autoridades.

A través de una conferencia encabezada por Manuel Adorni y el propio Caputo, se explicó que se reducirán las alícuotas para los principales cultivos y sus primeras producciones y se van a eliminar "de manera permanente" las retenciones a las economías regionales. "Bajar las retenciones es restaurar la palabra presidencial", remarcó el portavoz presidencial, quien indicó que el anuncio se debe a "la consolidación del superávit financiero que fue posible gracias al esfuerzo de los argentinos y el riguroso plan económico riguroso".

Luis Caputo Manuel Adorni.png El ministro de Economía, Luis Caputo, y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, encabezaron la conferencia del anuncio.

A su turno, el ministro de Economía, quien no acompañó al presidente Milei al Foro de Davos dado la semana de definiciones que atravesaba la política financiera local, planteó que "este es un Gobierno que ha venido a bajar impuestos" y señaló que han trabajado en conjunto con los productores agrícolas para establecer un esquema impositivo, "entendiendo la situación particular del campo, tanto la sequía como la baja del precio de commodities. Me encantaría bajarlas a cero y permanentemente, pero eso implicaría tener un superávit equivalente a los u$s8.000 millones, que hoy no tenemos".

Durante la conferencia, el Gobierno detalló el nuevo esquema para los cultivos:

Soja: 33% al 26%

Soja derivados: 31% al 24,5%

Trigo: 12% al 9,5%

Cebada: 12% al 9,5%

Sorgo: 12% al 9,5%

Maíz: 12% al 9,5%

Girasol: 7% a 5,5%

Por otra parte, se eliminarán las retenciones a las economías regionales, como por ejemplo el azúcar y tabaco.