Camioneros: fracasó la paritaria y el gremio lanzó "medidas de acción directa"

" A partir del día de la fecha iniciamos medidas de acción directa en todas las ramas de nuestro convenio colectivo, advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del Gobierno Nacional . No podemos permitir que se les impida a los trabajadores camioneros seguir viviendo con la dignidad que se merecen", reza el comunicado emitido por el gremio.

En la misma línea, la misiva agrega: "Considerando que el propio sector empresario manifiesta no tener incidencia en la formación de precios", esta Federación manifiesta que no se puede permitir que el Ministerio de Economía coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector ".

Tal como se venía advirtiendo, el Gobierno no habilitó un aumento salarial del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero)., argumentando que dicha cifra atenta contra las proyecciones inflacionarias diseñadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Luis Caputo no avaló la paritaria de Camioneros.

La directiva del funcionario fue clara: no homologar acuerdos paritarios que superen el 1% mensual en 2025. Según trascendió, Caputo transmitió esta instrucción al secretario de Trabajo, Julio Cordero, como parte de una estrategia para mantener controlada la inflación.

El martes pasado se llevó a cabo una reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo de la cual Carlos Taboada, secretario adjunto de la Federación, se retiró disconforme. "El ofrecimiento sigue siendo irrisorio. Estamos esperando no sé qué, no sé si el llamado de Pekerman o de quién, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo", expresó el dirigente al salir de la cita.