Casa Rosada sigue de cerca la reunión del PRO y aguarda una definición sobre las PASO

Respecto a la agenda legislativa, los mayores puntos de conflicto sobre el temario a tratar en extraordinarias son ley de Qubrantos, las PASO (hay un debate entre eliminarlas y suspenderlas) y el financiamiento de los partidos políticos (ya que el PRO no está a favor de la eliminación total de aportes estatales) . En cambio, no habría inconvenientes en apoyar Ficha Limpia, reiterancia y reincidencia y juicio en ausencia.

Por estas horas, en la gestión libertaria admiten que están justos con los tiempos del calendario parlamentario. Sin embargo, no lo consideran un problema. "Lo que no se llegue a tratar en extraordinarias quedará para más adelante", señalaron fuentes oficiales a este medio.

Pese a que actualmente no hay diálogo entre Macri y Milei, el vínculo entre ambas terminales es aceitado. Uno de los interlocutores del macrismo con la Casa Rosada es Cristian Ritondo, a quien al oficialismo le gustaría tener entre sus filas. Más allá de eso, el desfile de funcionarios PRO en Balcarce es oscilante pero constante: en la previa a la reunión de los amarillos, se lo vio ingresar por la explanada libertaria a Diego Santilli, quien fue recibido por Lule Menem.

Cómo está hoy el vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei

Con Mauricio Macri en Buenos Aires, se abre la posibilidad de un nuevo encuentro en Olivos con Javier Milei. No obstante, pese a que en su momento eran habituales las cenas de milanesas con ensaladas en la residencia presidencial, todavía no hubo una invitación formal.

Felicitaciones al Presidente y al Ministro de Economía por darle al campo un alivio con esta baja parcial de las retenciones. Ojalá se siga bajando el gasto público inútil y terminemos con las retenciones que son un impuesto injusto y destructivo para la economía del país. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 24, 2025

La semana pasada, el expresidente felicitó a Milei por el anuncio de baja en las retenciones a los granos y su eliminación para las economías regionales. El mensaje llegó después de semanas sin contacto y luego de la convocatoria de Milei para ir “juntos” y “arrasar” con el kirchnerismo. Tras dicha propuesta, Macri respondió en sus redes sociales y e incluso propuso formar una mesa política para definir el acuerdo con delegados (Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato; Hernán Lacunza y Soledad Martínez).

El "atrevimiento" de Macri no cayó bien en Casa Rosada, donde en varias oportunidades le aclararon que no buscan una mesa de negociación con el PRO, sino acompañamiento.

En esta ocasión, salió el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a bajarle el pulgar a la idea. “No me pareció conveniente que, como respuesta a la invitación del Presidente se designe o se proponga designar una comisión que se integra de tal manera, qué se yo cuánto, como esperando que nosotros designemos también una. No es el camino” advirtió en declaraciones radiales.

Ante una consulta de Ámbito, el vocero presidencial Manuel Adorni le restó importancia al regreso a la actividad de Macri. "Me acabo de enterar, no sigo sus itinerarios pero me alegro, desconozco si el Presidente lo va a invitar o no a sus típicas cenas, no hay nada previsto", dijo en su habitual conferencia de prensa.