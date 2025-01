El Gobierno justifica y baja el tono al discurso de Javier Milei en Davos

En Balcarce 50 unificaron el discurso para salir a responder los cuestionamientos, basándose en la premisa de que Milei "no va a perseguir a quien piense distinto" sino que "está en contra de que se lucre con la ideología de género". Así lo explicó un funcionario con despacho oficial, en sintonía con la publicación que hizo este martes el primer mandatario en Instagram, en la que aclara su amenaza de “ir a buscar hasta el último rincón” a los “zurdos".

Embed - Javier Milei on Instagram: "DICCIONARIO ZURDO VIVA LA LIBERTAD CARAJO" View this post on Instagram A post shared by Javier Milei (@javiermilei)

El hecho provocó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, retomara este martes sus conferencias de prensa luego de 32 días (la última fue el 26 de diciembre) y dedicara gran parte de su alocución a explicar lo dicho por Javier Milei en Davos. El funcionario se tomó el trabajo de leer frente a la prensa acreditada diferentes críticas elevadas al Presidente y trató de refutarlas una por una. En este orden, llegó incluso a aclarar que la homosexualidad no implica ser pedófilo.

"El presidente defiende a rajatabla la elección de cada uno de los seres humanos y del gobierno quien no esté de acuerdo con respetar la elección de cada uno de los argentinos, en cualquiera de sus formas, sin cercenar un derecho de otro se tiene que ir, porque nosotros respetamos la libertad a rajatabla", sostuvo el portavoz.

Fuentes oficiales señalaron a Ámbito que en el oficialismo no consideran que el discurso "haya sido un error", pero admitieron que "tal vez no se entendió". Respecto a la movilización convocada en defensa de las minorías sexuales para este sábado, las mismas fuentes afirmaron que no se va a obstaculizar la marcha "siempre que se dentro de los márgenes de la ley".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1883313320901710033?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1883313320901710033%7Ctwgr%5E818b804b5bdb461efac66ade14a8d02716539342%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Finformacion-general%2Fconvocan-una-marcha-federal-defensa-los-derechos-lgbt-n10176298.html&partner=&hide_thread=false MARCHA FEDERAL ANTIFASCISTA Y LGBITQ+



El sábado 1 de febrero tenemos una cita con la igualdad, para decirle NO a quienes quieren restringir nuestros derechos



A las 16hs nos vemos en Congreso y marchamos hasta Plaza de Mayo pic.twitter.com/8qkjF1PY0K — Esteban Paulon (@EstebanPaulon) January 26, 2025

El Gobierno seguirá de cerca la movilización de este sábado

Luego de su controvertido discurso, Milei recibió críticas de referentes de distintos sectores de la oposición como Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, e incluso Jorge Macri, quien lamentó que se instalen "nuevas grietas y nuevas razones de pelea".

El jefe de gobierno porteño remarcó: “La ley de Matrimonio igualitario, la ley de Femicidio, la ley de Trata de personas salieron gracias, entre otros, al PRO. Son un patrimonio de la Ciudad que nadie nos lo va a arrebatar. Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y visión. Amo la diversidad que representa la Ciudad y amo todas las diversidades; amo las más tradicionales, las conquistas más recientes. Ésta es una Ciudad en la que conviven la Marcha del orgullo con la del Niño por nacer. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper, yo voy a estar defendiéndolo”.

Será en terreno porteño en donde se espera la mayor movilización, aunque se prevén réplicas en todo el país. En ese sentido, en el Gobierno de la Ciudad aseguran que garantizarán las condiciones "para que se realice en paz".

Se prevé que una gran cantidad de gente se movilice este sábado bajo la consigna ‘La vida está en riesgo ¡Basta! Al closet no volvemos nunca más’. La cita está pautada para las 16, en un trayecto que comenzará en el Congreso y tiene como punto de llegada Plaza de Mayo. El evento incluso marcará el regreso de las grandes centrales obreras a la protesta social, dado que tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como las dos CTA adhieren al evento.