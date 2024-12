Charlas de quincho: caramelos ácidos, profetas y un show de automotrices

Los funcionarios empiezan a armar las valijas para irse de vacaciones, con un enero que tendrá oficinas vacías. La gran mayoría veraneará en la Argentina, en especial por los pedidos de austeridad que lanzó Javier Milei a los suyos al momento de planificar viajes . No obstante, alguno estará en Disney. Y no en alusión metafórica, como cuando se utiliza la frase para asegurar que alguien está alejado de la realidad. Patricia Bullrich estará en Disney de forma literal , ya que debe cumplir la palabra de honor que tiene con sus nieto y entonces partirá a la tierra del ratón Mickey y el Pato Donald.

Quinchos sindicales que mostraron amplitud y que también miran a Roma, en virtud del Jubileo 2025 que tendrá al Papa como anfitrión. Brindis de automotrices marcaron proyecciones para el año que viene, anticiparon lanzamientos y abundaron en comentarios sobre acuerdos de libre comercio. Una motosierra, además, se robó los flashes en el Delta.

Conan ve más flaco a Papá Noel y escucha canciones al revés.

Jueces "súper ácidos" en la Rosada

La semana que pasó, la Casa Rosada se llenó de jueces en el marco de un acto de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico. La actividad, que tuvo lugar el miércoles, fue encabezada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre los magistrados se encontraba Sandra Arroyo Salgado, que se hizo un tiempo en su agenda dominada por la causa que investiga al ahora exsenador Edgardo Kueider y dijo presente en el rebautizado salón Héroes de Malvinas.

La actividad, dicho por los propios asistentes, “se hizo larga”. Además de la demora en el inicio, ocho disertantes tomaron la palabra. Por eso sorprendió que, pese a que el cónclave inicio a la mañana y finalizó al mediodía, contaba con único menú compuesto por café y una bandeja de caramelos súper ácidos. La particular elección sorprendió a los invitados, muchos de los cuales lo interpretaron como un mensaje del Gobierno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/m_cuneolibarona/status/1869421455026405704&partner=&hide_thread=false Hoy, las condenas por narcotráfico son 97 veces más rápidas gracias al Sistema Acusatorio que implementamos en 12 provincias en solo un año.



En Rosario, sentencias que antes tardaban 3 años ahora se logran en solo 30 días.



Estamos dotando a la Justicia de las herramientas… pic.twitter.com/FzhCjJMYNl — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) December 18, 2024

Una de las palabras más esperadas fue la del ministro de Justicia. Cúneo Libarona destacó las políticas contra el narcotráfico pero se levantó al inicio de la rueda de preguntas, visiblemente molesto con la posibilidad de tener que contestar las inquietudes de la prensa acreditada.

Sin embargo, los empleados de ceremonial y protocolo le indicaron que debía volver a su lugar en la mesa. No contento con ello, el funcionario volvió a levantarse de su lugar luego de contestar escuetamente una consulta sobre las vacantes de la Corte Suprema. Sus movimientos desconcertaron a los asistentes y a la propia Bullrich, que hacía un esfuerzo por seguir con su discurso mientras lo seguía con el rabo del ojo.

Sindicalismo amplio (pero no tanto)

La reunión de fin de año de Las 62 Organizaciones Peronistas que lidera el taxista José Ibarra, anfitrión en la sede de Caballito de su sindicato, fue un reflejo de la posición dialoguista (pero hasta ahí) de un gran sector del movimiento obrero. La muestra quedó certificada con la convocatoria, donde se vieron desde jueces hasta un jugador de fútbol como Esteban Fernando “Gallego” González, a quien los cuervos presentes le pidieron que volviera a ponerse los cortos y la 9 de San Lorenzo (donde fue campeón hace 30 años), bajo el chascarrillo de que aún a esta edad jugaría mejor que los actuales centrodelanteros del Ciclón.

MOYANO CGT 62.jpg Los sindicalistas en el almuerzo de Las 62 Organizaciones.

También se vio en el ágape a algún funcionario libertario que se excusó de hacer declaraciones ante la insistencia de algunos periodistas presentes. Entre saladitos, sándwich de miga, lechón trozado y unos langostinos envueltos en panceta que fueron la vedette del mediodía, la señal de unidad sindical quedó reflejada con la presencia de uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer (muy crítico de la gestión mileísta), el jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, y el líder de los Camioneros, Hugo Moyano -acompañado por su hijo Jerónimo- y el nuevo integrante del triunvirato cegetista, Octavio Argüello.

Moyano estaba en modo rockstar, posando ante cada pedido de foto y atendiendo a los saludos y reclamando opiniones sobre la situación del país. El camionero admitió que no había clima para una medida nacional de la CGT, pero denunció que el Ministerio de Economía de Luis "Toto" Caputo le quiere poner un techo a la paritaria del sector. También tuvo tiempo para criticar la decisión de Cristina Kirchner de ser presidenta del PJ y admitió que “el sindicalismo está con Axel Kicillof”.

Otro rumor que circuló en la sede del Sindicato de Conductores de Taxi son los movimientos que miran a la Santa Sede, y al Papa como anfitrión del Jubileo 2025 en Roma. Buscan algunos gremios tender puentes para lanzar una línea programática desde Argentina y Latinoamérica bajo ese paraguas cristiano.

El show de las automotrices

Movimiento de las automotrices en el cierre del año, que tras un primer semestre de derrumbe, llegan al fin del año con señales de recuperación y con optimismo para lo que viene, con un mercado que podría pasar de las 400 mil unidades patentadas este año a cerca de medio millón en 2025.

En ese marco, hubo brindis de fin de año, con los CEOs de las compañías encabezando el alza de copas, con balances y proyecciones. La japonesa Honda eligió una isla del Delta, Stellantis el coqueto Sofitel de la Reserva Cardales y Ford optó por sus renovadas oficinas de Pacheco, que se reinauguraron con el concepto "open office".

La lancha que trasportó a los invitados al evento de Honda partió de San Fernando, del complejo Sarthou. Unos veinte minutos de navegación, que no son casuales, ya que uno de los objetivos de la marca era mostrar sus nuevos motores náuticos. El convite reunió a las tres unidades de negocios: autos, motos y marina.

Hubo un lanzamiento, el de la moto urbana Elite, y Honda celebró su liderazgo en el mercado de las dos ruedas y anunció sus intenciones de producir 1,5 millones de motos en 2025 en la planta de Campana, con nueve modelos nacionales. Una curiosidad es que prevén que el mercado de motos, tras la caída inicial, cierre el año levemente por encima de 2023.

WhatsApp Image 2024-12-22 at 13.47.17.jpeg CR-V y Accord, dos modelos que llegarán importados desde Estados Unidos, mientras toma forma el posible acuerdo de libre comercio que impulsan Milei y Trump.

Asimismo, se trasportaron dos modelos de autos que llegarán el año próximo: el Accord híbrido y la CR-V 4x4 naftera. Un dato a contemplar es que se trata de dos vehículos que llegarán importados desde los Estados Unidos, en momentos en que Javier Milei pretende avanzar en un acuerdo de libre comercio con Donald Trump. En números: hoy pagan un 35% de arancel extra-zona, que de concretarse ese tratado pasaría a 0%.

En el evento estuvo el presidente de Honda Motor Argentina, Takashi Fujisaki, quien en un fluido inglés contó su trayectoria en la compañía, con un periplo que incluyó la operación de países asiáticos y africanos antes de tomar el control de Argentina. Fujisaki se mostró optimista de cara al 2025 y ve buenas señales del gobierno de Javier Milei, al punto que en pleno mediodía, de espaldas al río San Antonio, tomó una motosierra eléctrica de las que fabrica Honda para blandirla en modo de "león libertario". Luego, no se quedó al almuerzo de empanadas y sandwiches variados, y regresó en una lancha de menor porte para cumplir con la agenda de reuniones.

WhatsApp Image 2024-12-22 at 13.44.22.jpeg Takashi Fujisaki, presidente de Honda, y una humorada con la motosierra.

Honda ve con buenos ojos la apertura comercial en su negocio de autos, ya que importa todos los modelos, pero ve con preocupación el atraso cambiario por su negocio de motos, ya que parte de la producción se exporta a Brasil.

Ese mismo día, pero en horas de la tarde-noche, el salón Le Dome del Sofitel albergó la velada de Stellantis, el grupo que con la constelación de marcas Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Jeep y RAM domina el 30% del mercado local. Subió al escenario Martín Zuppi, CEO del grupo y al mismo tiempo presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) que nuclea a todas las terminales automotrices argentinas.

Zuppi destacó que en los últimos dos años el grupo invirtió u$s1.000 millones en la Argentina y que los desembolsos serán más a futuro. También deslizó un ambicioso plan de productos para el 2025, en línea con la renovación de la oferta que todas las marcas tienen en carpeta para el mercado local. Stellantis tendrá el año próximo 35 novedades: 5 lanzamientos, 15 nuevas generaciones, 15 versiones nuevas. Una avanzada de la que hubo pistas en Cardales, ya que estaban exhibidos algunos de los lanzamientos, entre los que se destacaba el nuevo Peugeot 408 o el Jeep Wrangler Rubicon. Los invitados iban y venían de los autos estacionados en la entrada a la barra de tragos, o a las fuentes de autoservice con ragú de ternera, pollo salteado o cerdo con pure de batatas.

WhatsApp Image 2024-12-22 at 13.58.54.jpeg Novedades 2025 para Jeep y Peugeot, adelantadas en Cardales.

El grupo tiene plantas productivas en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, pero no ve con malos ojos una mayor apertura. Inclusive, el posible acuerdo Mercosur-Unión Europea podría serle provechoso, ya que algunos modelos de las marcas francesas, los tope de gama, llegan desde la UE.

En tanto, el jueves fue el turno de Ford, que inauguró el Pacheco Hub, una modernización del edificio corporativo ubicado dentro del predio del centro industrial de Pacheco, donde hoy se produce la nueva generación de Ranger y el motor V6 que equipa la versión más potente.

“Estoy muy contento de cerrar un año tan positivo para Ford Argentina inaugurando nuestra nueva sede corporativa, Pacheco Hub. Este nuevo espacio fue íntegramente diseñado para brindar a los empleados la mejor experiencia de trabajo, en un entorno abierto, sin jerarquías, moderno, confortable y tecnológico que tiene como objetivo fomentar la colaboración, creatividad e integración de los equipos”, dijo Martín Galdeano, presidente y CEO de Ford Argentina y Sudamérica.

WhatsApp Image 2024-12-22 at 14.18.30.jpeg El CEO de Ford, Martín Galdeano, proyectó 500 mil patentamientos en 2025 y develó la Everest.

Galdeano, subió al escenario y presentó al próximo lanzamiento, que se exhibirá en los stand veraniegos de Pinamar y Cariló durante la temporada de verano: el SUV Everest, de siete asientos. El CEO de Ford proyectó 500 mil patentamientos para 2025 y adelantó que subirán el ritmo de la línea de producción de Pacheco, para fabricar un 15% más de Rangers. Es decir, cerca de 75 mil unidades de la pick up mediana.

Luego, tras el bandejeo, que incluyó para beber cerveza, vino tinto y blanco, hubo comentarios sobre los acuerdos de libre comercio, ya que Ford es otra de las marcas que trae modelos de los Estados Unidos, como la F-150 o el Mustang. De todos modos, en Pacheco no veían tan sencillo la firma de un tratado. "Para eso Argentina tendría que salir del Mercosur, y eso es muy difícil, además de que no parece tan conveniente para la industria", mencionaban, con el plato de ternera en la mano, directivos de la marca.

Audaces y profetas

Una actividad orientada al desarrollo del liderazgo fue el motivo que permitió la reaparición pública del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. A través del Movimiento al Desarrollo (MAD), espacio de su creación, el excandidato presidencial encabezó el fin de semana el cierre de la iniciativa denominada "100 Audaces", que reunió a los cien jóvenes seleccionados por haber presentado proyectos de impacto social. Éstos accedieron a formación en liderazgo y de un programa académico co-creado con el IAE, de la Universidad Austral, para incorporar herramientas de emprendedurismo y negocios

El evento inició con las palabras de Emmanuel Ferrario, legislador porteño impulsor del proyecto dentro de MAD, y contó con la participación y el cierre de Rodríguez Larreta. Se desarrolló en dos jornadas: el viernes por la noche, en la que los "100 Audaces" compartieron un brindis de bienvenida a la Ciudad, y el sábado, en un encuentro con paneles temáticos, espacios de networking y exposiciones de los participantes. Entre los expositores estuvieron también la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri, presidenta de MAD, Juan Maquieyra de TECHO.

En el cierre, Horacio Rodríguez Larreta sostuvo: “Finalmente lo que verdaderamente importa son los resultados, como logramos que la vida de los argentinos mejore, se transforme para bien”, dijo, en un comentario que apuntó, por supuesto, a la política nacional. “Tenemos que seguir creciendo en todo el país, generando impacto y llevando soluciones concretas a los problemas de la gente. Ese es el desafío”, sentenció.

WhatsApp Image 2024-12-22 at 11.21.41.jpeg Rodríguez Larreta, entre medio de los "100 Audaces".

A través del MAD, Rodríguez Larreta recorrió provincias para construir un espacio federal, mientras en paralelo trabaja en el lanzamiento de un sello electoral por si decide competir en 2025. "La última vez que lo vi a Mauricio, en febrero, le dije que Milei lo iba a llevar a una alianza ruinosa para el PRO", expresó tras el cierre, en voz baja, más confidencial. En el mismo tono profético, recordó haberle anticipado al presidente del partido que "Patricia no es de fiar", y como prueba de ello bastaba recorrer la trayectoria histórica de saltos políticos de la ahora Ministra de Seguridad, proyectada por muchos como candidata a vicepresidenta en 2027.

Los comentarios se dieron en medio de los quiebres entre La Libertad Avanza y el PRO, donde ambos espacios se miden y analizan las conveniencias de una alianza o una ruptura definitiva. Larreta, quien no ahorra cuestionamientos a la actual gestión de su sucesor Jorge Macri, no descarta nada para 2025, inclusive convocar a un espacio más amplio con peronistas no K incluidos, o bien no candidatearse a nada. Lo único que dice saber es dónde no jugará: el PRO de Macri, LLA, el kirchnerismo.

En cuanto a los "100 Audaces", ahora inicia la última etapa del programa, que es la creación de la red federal, acaso una plataforma para ganar capilaridad en el interior. "A partir de las experiencias de cada uno de los participantes, buscan llegar a más personas, aumentando el alcance de sus proyectos y movilizando a nuevos líderes a llevar adelante sus ideas", dijeron el MAD.

Diálogos con Conan: Papá Noel y las canciones al revés

- Padre, por acá arriba vi a Papá Noel, tiene poquitas cosas en la bolsa, y está más flaco pobre hombre.

- Conan, hay muchos regalos virtuales ahora. Además la gente entendió que así como el país debe gastar menos, una familia debe también ser austera.

- O sea, Padre, es un proceso virtuoso que los chicos tengan menos regalos.

- Exacto, Conan. Además, vamos a hacer una campaña para avisar que Papá Noel son los padres.

- No sea cruel, Padre. Los niños puros, no les robe la inocencia.

- Conan, a mí me lo dijeron de bebé y hoy soy el amo. Además, cuando una sociedad cree en Papá Noel da lugar a fenómenos populistas como el peronismo.

- Si, Padre, el peronismo siempre fue regalón.

- Claro, Conan, hay que advertir que Papá Noel es el Estado. Y si hacemos desaparecer el Estado, desaparece Papá Noel.

- Padre, ya lo dijo el saber popular: muerto el perro...

- Sí, Conan, no quería ser tan explícito.

- No pasa nada, Padre. Llevo años de terapia para aceptar mi condición. Escuche: ¿Yuyito hizo la carta? ¿la dejó en el arbolito? con rima y todo.

- Sí, Conan. Pidió una Ferrari roja. Pero está claro que no la va a tener.

- Es mucho, Padre, ubíquela. Desde acá veo que ya no son lo que supieron ser. No se miran como antes.

- Buen observador, Conan. Estamos atravesando una crisis.

- Yo escucho siempre la canción diaria que le dedica, Padre. No me hace bien a los oídos pero igual la escucho, por usted.

- Tienen menos encanto, como todo, Conan. Como nuestras charlas, van perdiendo la magia.

- Hay que reinventarse, Padre. Es verdad. Pero escuché al revés las canciones, y creo que tienen un mensaje satánico.

- ¿Como las de Xuxa, Conan?

- Sí, Padre.

- ¿Sabés qué, Conan? Debería invitar a Xuxa a escuchar ópera a Olivos. ¿Habrá venido con el Carlos?

- Seguramente, Padre. Pero no creo que haya escuchado ópera.

- Me interesa, Conan. Más ahora, que todo el mundo está feliz.

- Claro, Padre. Y no deja de bailar.