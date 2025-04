Charlas de quincho: retorno del FMI y de la inflación, la cena del PRO, el tren petrolero y un chino suelto en Buenos Aires

Todas las expectativas pasan por cómo abrirán el lunes los mercados. Algarabía por dólares del FMI, con apertura del cepo y bandas de flotación. Sorpresa de los ministros, tras día de rebote inflacionario y un nuevo IPC que sigue en la manga. Cena del PRO en La Rural, con Macri y Lacalle Pou. Buenas noticias para YPF, con corrillos en Vaca Muerta. Funcionario de Shangai recibido en La Pata y CABA, pero no en Nación. Jubileo 2025, con capítulo argentino. Conan y los festejos: TMAP, con gorro, bandera y vincha.

Los bancos listos, los exportadores a la espera, los formadores de precio con la remarcadora en la mano. Será el momento donde las cosas serán llamadas por su nombre, más allá de todo eufemismo. Devaluación, quizás, pero de cuánto. Y, en un país que tanto gustan los términos en inglés, se dejará de usar crawling peg para volver a hablar de pass through . Todo vuelve. ¿Todo vuelve? también está por verse y es difícil dejarse llevar, entre tantos agoreros que desean el fracaso y fundamentalistas del optimismo que compran como buzones noticias que solo intentan dar un cariz positivo, sin ningún grado de análisis.

Porque de eso se trata, de quién influye más en las expectativas de cotización del dólar, para que la movida sea un éxito o un fracaso. El Gobierno jugó fuerte en ese sentido, y hasta se animó, sin ruborizarse a decir que "Todo Marcha de Acuerdo al Plan" (TMAP) , como dicen ahora, pese a que salió a mover el ancla cambiaria en medio del proceso electoral tras denostar a todo aquel que osara decir que el dólar estaba atrasado. En el medio, una disparada de la inflación en el mismo día. La inflación resucita, no está muerta y da pelea. Por más plaza seca de pesos que se exhiba en el horizonte. Por eso, la emoción Caputo no se trasladó luego a las caras del Gabinete, que ladeó al Presidente en la cadena nacional. Una imagen que podrá quedar en la historia. Los ministros desconocían el levantamiento del cepo, la mejor de las noticias, la que más amerita los festejos. Se enteraron en la Casa Rosada, mientas veían la conferencia.

Mientras el Gobierno prepara la alfombra roja para el arribo de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, que podría traer más dólares en la valija, comenzó a rodar el calendario electoral, con malas noticias para La Libertad Avanza. Una cosecha magra en su primer test en las urnas, pero, para ser justos, con una nacionalización tirada de los pelos: el frente ganador del mandatario Maximiliano Pullaro no existe a nivel nacional (junta al PRO, a la UCR y al Partido Socialista, de relevancia provincial), al tiempo que los libertarios parecen no concentrarse en los comicios locales.

La cena del PRO en La Rural dio que hablar, con presencia de Luis Lacalle Pou. Buenas noticias para YPF y corrillos en Vaca Muerta, entre rutas, trenes, aviones y arena. Un funcionario chino que estuvo en la Legislatura y en La Plata, pero no pasó por despachos nacionales. El nuevo IPC, en la manga para cuando sea oportuno (¡ay, vieja política!). El Capítulo Argentino del Jubileo en Roma.

El nuevo IPC y la sorpresa a los ministros

La que pasó fue una semana difícil para el Gobierno, que pese a celebrar para el afuera un acuerdo con el FMI y el levantamiento del cepo, llegó al viernes con una inflación del 3,7% y 5,9% en alimentos.

En Casa Rosada se veían venir una cifra al alza en el índice al consumidor y, ante este escenario, consultaron en el Instituto Nacional de Estadísticas y Ciencias (Indec) si en caso de utilizar la nueva medición -en la que vienen trabajando hace tiempo en el organismo pese a que el oficialismo se niega a implementarla- la cifra podría ser menor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1910769918305550831&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,7% en marzo de 2025 respecto de febrero y 55,9% interanual. Acumularon un alza de 8,6% en el primer trimestre https://t.co/95AYOEULYQ pic.twitter.com/lnvCYIsfQY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 11, 2025

Indec hizo el cálculo pedido por el Ejecutivo, pero la cifra quedó prácticamente igual, ya que el arrastre del rubro alimentos fue tan grande el último mes, que no hubo forma de mitigar el impacto. Así las cosas, en Balcarce 50 optaron por seguir difundiendo la inflación con la misma fórmula, a riesgo de ser tildados de oportunistas.

Para dejar atrás la dura cifra, el Gobierno preparo el anuncio del viernes a cargo de Luis Caputo, que se mantuvo en estricto secreto y fue organizado un día antes por la secretaria de Presidencia Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

Con el objetivo de evitar filtraciones por parte del Gabinete, el “triangulo de hierro” citó a los ministros a una reunión con la excusa de un anuncio referido al acuerdo con el Fondo, pero ninguno de ellos fue notificado de que se iba a dar a conocer también la decisión de levantar el cepo. Fue por esta razón que, mientras los titulares de las carteras que componen el Ejecutivo miraban con café, chipa y tortas la conferencia de Caputo en el Salón de los Científicos, algunos de ellos se enteraron al igual que el resto de los argentinos de los detalles de la medida.

Arenas movedizas en Vaca Muerta, la estación de tren y una autopista petrolera

Con Horacio Marín tocando la campana en Wall Street, Vaca Muerta fue epicentro de encuentros, inauguraciones y noticias -algunas muy lamentables- como la muerte de otra persona tras un choque entre tres vehículos en la Ruta Nacional 7, a 10 kilómetros de Añelo. “La Ruta de los muertos en vida, como se conoce a la RP7, no está delimitada, no está pintada, está llena de pozos y tiene radares no homologados ni inscriptos en la ANSV”, alertan los vecinos y trabajadores. El propio sindicalista Marcelo Rucci lanzó un paro la semana pasada en contra de las jornadas extenuantes. “¿Cuál es el límite? ¿La rentabilidad o la vida? ¿El récord de producción o el bienestar de nuestros pueblos y el cuidado del medioambiente?", sostuvo el gremialista al reclamar un roster de 7x7.

Vaca Muerta Ruta 7 Datos oficiales indican que la mortandad masculina en los accidentes de tránsito en Vaca Muerta es del 58%. La Ruta Nacional N°7 es protagonista de la mayoría de esas tragedias viales. Y en muchas ocasiones, tiene que ver con animales sueltos.

Esta tragedia vial es un reflejo del boom petrolero que vive el país, con crecimientos exponenciales de producción de hidrocarburos, que traen aparejadas nuevas desigualdades sociales y económicas, de infraestructura e inversiones básicas, que ahora se buscan cubrir a destajo. De hecho, con Marín en Nueva York anunciando desembolsos por u$s30.000 millones para los próximos cinco años, YPF finalizó la construcción de un gasoducto de 16 km y una planta de gas para multiplicar por ocho la provisión por red de ese recurso vital para los habitantes de la meseta de Añelo. Se estima beneficiará a más de 2.000 personas, una escuela técnica, una sala de salud, el jardín de infantes y a un instituto educativo, entre otros.

Justamente allí, en el alto de esa localidad de 12.000 ciudadanos estables, se puso la piedra fundacional para la construcción del tren a Vaca Muerta, que más temprano que tarde podría sumar un aeropuerto internacional de carga. Y no es casual que el conteiner y el cartel de obra se colocó frente a la megaplanta de arenas de YPF, la más grande de Sudamérica. La empresa necesita millones de toneladas de arena seca para la fractura hidráulica, y moverla en tren es lo más lógico y menos costoso. En 2024 toda la industria consumió 4 millones de toneladas, principalmente de Río Negro, Chubut y Entre Ríos. La arena de fractura es una arena natural de sílice cristalina (cuarzo) que se procesa a partir de arenisca de gran pureza. Marín dice que Vaca Muerta es 35% más cara en dólares en servicios y materiales que Permian (EEUU) y esta obra apunta a achicar ese margen. Pero no será sencillo.

Un estudio realizado en ese país del norte informó a YPF que las arenas de Río Negro -las que utilizan casi todas operadoras de la cuenca por el beneficio de su cercanía- son entre 20% y 30% menos productivas. Con ese dato, la compañía de mayoría estatal armó un consorcio de arenas en Y-TEC para desarrollar la especialidad “donovan”, que son mejores, pero no sirven para todos los pozos. La arena entrerriana es más fina, la donovan sirve para las etapas de fracturas finales porque es más gruesa. Hoy investigan el potencial de arenas neuquinas de Cultral-Có, Arroyito, Senillosa y Zapala. Este es un motivo real de disputa, de sobre tasas y falta de acuerdo, que todavía no alcanzó la paz. Veremos cómo continúa.

Vaca Muerta planta de arena YPF tren La primera estación del tren a Vaca Muerta se construirá frente a la planta de arenas de YPF, en la meseta de Añelo. Allí, ya se colocó el cartel de obra y un conteiner.

La construcción del tren a Vaca Muerta comenzará con una estación, y luego llegará el tendido de 74 km de vías. Por la zona de la estación ya circula sobre ripio el grueso de los insumos petroleros. Es más, ahí se construye una “autopista petrolera” con fondos nacionales: la única obra pública del país que tiene continuidad sin que casi nadie lo sepa. Esa carpeta asfáltica de dos manos de ida y dos de vuelta con banquinas servirá para aliviar tránsito -y evitar más muertes- sobre la Ruta 7, que atraviesa el centro de Añelo, donde está la estación YPF, y por donde pasan 30.000 personas todos los días. Vaca Muerta crece, el desafío es que no sea sobre arenas movedizas.

Pensar, una cena en medio de la campaña

La Fundación Pensar, el think tank del PRO que preside la jefa de campaña María Eugenia Vidal, celebró su cena anual con un mitin en el salón central de la rural a la que asistieron mas de 500 invitados, en coincidencia con la carrera hacia las elecciones porteñas, en las que el partido pondrá en juego su hegemonía e la Ciudad.

WhatsApp Image 2025-04-10 at 3.55.21 PM.jpeg

La cita tuvo lugar en el salón “El Central” de la Rural. A las 20 hs comenzaron a llegar los invitados, que eran recibidos por Vidal. Los invitados al ingresar debían elegir si pasar por la alfombra roja para la vidriera de fotos o evitar los flashes para comenzar a degustar las entradas bandejeadas: empanadas de cordero, bocaditos de salmón, biscottide de almendras y langostino en pankoy.

A las 21, en sintonía con la llegada a las mesas del ojo de bife braseado sobre emulsión de papa con espárragos y zanahorias de estación, se escucharon las primeras palabras de la noche, a cargo de Silvia Lospenatto, primera candidata a legisladora y vicepresidenta de Pensar, quien llamo a trabajar de manera articulada el sector público y privado.

Luego, Vidal contó que la fundación lleva 20 años de vida y resaltó el valor de sostener en el tiempo el valor de la fundación. ”Así como Mauricio siempre dice que el PRO nunca tienen que olvidarse del 'Para qué' hacemos política, a mi me gusta decir que pensar es el 'Cómo'", dijo. La exgobernadora aprovechó la ocasión para presentar en el escenario a jóvenes del espacio y la propuesta “Pensar Futuro”, el primer programa de formación en liderazgo de la Fundación Pensar llevado adelante junto a las universidades Torcutato Di Tella y San Andrés.

También hubo palabras del Jefe de Gobierno Jorge Macri que destacó el sentido de equipo del PRO, en momentos donde ya se servía el postre húmedo de chocolate y dulce de leche con helado de vainilla y pistachos salados, para muchos la estrella de la velada (el postre).

Sin embargo, el momento más destacado fue la entrevista que le hizo Mauricio Macri al expresidente uruguayo Lacalle Pou. Durante poco más de media hora, el titular de PRO se lo vio muy cómodo en su rol de entrevistador y moderador de la charla, mezclando chistes y comentarios relajados. El expresidente, quien venía de realizar un raid de apariciones mediáticas, contó a modo risueño que no iba a ser tan incisivo en su rol de entrevistador como lo fue Viviana Canosa, que horas antes lo entrevistó para su ciclo televisivo de la tarde.

Lacalle Pou vino a la Argentina por el día. Revalorizó tres conceptos fundamentales para hacer política: prudencia, paciencia y equilibrio. También destacó "el valor de ser buena persona" como aspecto central en la gestión.

WhatsApp Image 2025-04-10 at 3.55.20 PM.jpeg Mauricio Macri entrevistó a Luis Lacalle Pou.

Hubo presencia del gabinete del alcalde Jorge Macri, que junto a Lospennato fueron de los primeros en llegar. Resultó particular el timing de arribo de las mujeres del gabinete, la vice Clara Muzzio, Mercedes Miguel y la flamante vocera Laura Alonso, todas muy juntas.

Entre los presentes del PRO, se pudo ver De Ángelis, Alex Campbell, López Medrano, a los candidatos Waldo Wolff, Hernán Lombardi, Darío Nieto, la joven Rocío Figueroa, Hernán Lacunza, Nicolás Dujovne, Alejandro Bonggiovanni, Luciano Laspina, el embajador de la UE Amador Sánchez Rico, Francisco Quintana, Gabriela Ricardes, Gisela Scaglia, Andrés Ibarra, Gabriel Sánchez Zinny, Gerardo Bongiovanni, Presidente de la Fundación Libertad.

Entre los empresarios se pudo ver a hombres de negocios, principalmente banqueros, como Gabriel Martino, Delfín Carballo, Guillermo Lipera, Carlos Giovanelli, Willy Stanley, entre otros directivos de empresas. Allí los temas de la noche eran la confirmación del acuerdo del FMI, la batalla de aranceles y la política doméstica del día, dominada por la creación de la comisión $LIBRA en el Congreso que había transcurrido horas antes.

En cuanto a lo local, las elecciones de legisladores en CABA predominaron entre los comentarios. Lo abierto que se encuentran los comicios capitalinos fueron parte de los carrillos. En el PRO se mostraron entusiasmados por "la buena recepción que tienen las actividades en calle con vecinos que son espontáneas y de imprevisto", dijeron ya en el café.

Por supuesto, muy solicitado Hernán Lacunza. Todos quería conocer su opinión sobre el acuerdo del gobierno y el FMI, aunque en ese momento no se conocían los detalles. La cena también coincidió con el partido de River, sin público en su estadio, por la Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador. Muchos asistentes tenían un ojo en el escenario y otro en el celular, para ir siguiendo los avatares de lo que terminó siendo un empate en cero.

Ahora, las expectativas del PRO están puestas en la reunión del martes, donde los popes bonaerenses esperan cerrar algún acuerdo electoral para plegarse a LLA en el distrito más populoso del país, en medio de tormentas del PJ, que este martes también espera definir si se harán o no las PASO locales.

Comitiva China en Buenos Aires

El mismo día que el Gobierno anunció la renovación de Swap de monedas con China, un importante funcionario de ese país estuvo en Argentina. Pasó por la Legislatura porteña y también por la municipalidad de La Plata, con recibimiento protocolar. Sin embargo, en medio de las negociaciones finales con el FMI y la guerra comercial que encaró Donald Trump, en el Gobierno nacional se hicieron los distraídos.

El ministro del Gobierno de Shanghai, Cheng Tong, no ocultó sus diferencias con Javier Milei, tanto en lo ideológico como en sus políticas de relaciones exteriores, ya que pidió "fortalecer relaciones" y "seguir trabajando juntos", en medio de las presiones de EEUU por evitar que Argentina sostenga al Gigante Asiático como socio estratégico.

WhatsApp Image 2025-04-10 at 8.19.38 PM.jpeg El ministro de Shagai, Tong, en la Legislatura porteña con Eugenio Casielles.

En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Tong fue recibido por el legislador Eugenio Casielles, quien se apartó de La Libertad Avanza y hoy es crítico de Milei. “Queremos que la relación entre Argentina y el mundo tenga una mirada estratégica de desarrollo basada en intereses comunes”, señaló Casielles tras la visita de la delegación china y agregó que “la actual política exterior no responde a los intereses estratégicos de nuestra Nación sino a giros ideológicos, al mismo tiempo que admitió que la política de control de cambios es un obstáculo profundo para la llegada de inversiones”.

La conversación con el funcionario chino, quien también preside la Asociación para la Amistad con el Extranjero de Shanghai, giró también en torno a la relación a futuro de los dos países y la posibilidad de generar un encuentro en el Congreso Internacional de Hermanamiento en Shanghai 2025, que promueva inversiones estratégicas y la apertura de mercados para nuestra industria nacional. La reunión culminó con un intercambio de obsequios y el compromiso mutuo de estrechar lazos que favorezcan a ambas naciones.

El dirigente chino también estuvo con el intendente de La Plata, Julio Alak, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal. Tong, miembro permanente del Comité Central del Partido Comunista de China, llevó propuestas de cooperación en áreas clave como producción, tecnología, inversiones y cultura.

WhatsApp Image 2025-04-11 at 4.42.47 PM.jpeg El funcionario chino en La Plata, con el intendente Julio Alak.

“Recibimos a la delegación de Shanghai, con la que compartimos el interés en fortalecer los vínculos recíprocos y la colaboración en distintos ámbitos”, expresó Alak. También formaron parte de la comitiva Qi Quansheng, integrante de la Federación de Chinos Retornados de Ultramar de Shanghai; Yang Xi, de la Federación de Industria y Comercio local; He Jing, Wang Dan y Ru Heng, de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero (CPAFFC); y dos oficiales de la Oficina de Asuntos Internacionales shanghainesa.

Vale recordar que, con más de 24 millones de habitantes, Shanghai es la ciudad con mayor población de China y una de las más grandes del mundo. Desde 2010 su puerto es el más importante del mundo y funciona de manera completamente automatizada.

Jubileo, con Capítulo Argentino

Mientras el mundo sigue en vilo por la salud del papa Francisco, Roma empieza a palpitar el Jubileo, un evento que se lleva a cabo cada 25 años y que esperar congregar a fin de año cerca de 40 millones de peregrinos en la capital italiana. En ese marco, distintos actores de la política nacional, pero fundamentalmente gremios, empezaron a trabajar en el llamado "Capítulo Argentino", para aprovechar el impulso del Santo Padre.

Días atrás, con esa consigna, se realizó la tercera reunión presencial de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Afiliadas a la Organización Mundial de Trabajadores (WOW, por sus siglas en inglés), donde hubo apoyo regional al capítulo, que busca calzar con la prédica católica de justicia social y combate contra la pobreza.

La apertura fue realizada por Víctor Carricarte, secretario general del gremio de empleados de Farmacia y uno de los tres vicepresidente por Latinoamérica de la WOW, anfitrión del encuentro. Bajo la consigna “La disrupción tecnológica, consecuencias y cambios en el mundo laboral" participaron referentes de Perú, Brasil, Honduras, Puerto Rico, México, Panamá, Curazao, Paraguay, Uruguay y Argentina. El Capítulo Argentino está motorizado por los gremios de MTA (Movimiento de los Trabajadores Argentinos), una corriente de la CGT.

A través de un video Bjørn Anders van Heusden (Países Bajos), secretario ejecutivo de la WOW manifestó su adhesión, apoyo y solidaridad con el evento. También envió su apoyo la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio, Oficinas y Empresas Privadas de Servicio, ya que sus representantes no pudieron viajar a Buenos Aires por las trabas puestas por la embajada de Argentina en República Dominicana en otorgarle la visa correspondiente.

Con relación al Capítulo Argentino del Jubileo, en los próximos días se hará otro encuentro en el Sindicato de Farmacia, con participación de dirigentes sindicales, empresarios, movimientos sociales, de la cultura, para darle forma a la iniciativa.

Diálogos con Conan: TMAP: gorro, bandera y vincha

- Tomala vo, damela a mí, que ya volvió el FMI, tomala vo, damela mí...

- Padre, yo entiendo que para afuera lo venda como un logro, pero no puede estar saltando solo en el medio de Olivos. No es para festejar nada, Padre.

- Conan, vos no tenés idea cómo veníamos transpirando, cada dólar que se nos iba, cada kuka que nos burlaba. Ahora tiramos hasta 2031, Conan.

- ¿Para tanto, Padre? Yo no quiero ser aguafiestas, pero cada vez que vino el Fondo se anunció igual que ahora. Y no terminó muy bien, Padre.

- Ahora no es lo mismo, Conan. Ahora estoy yo, el mejor Presidente de la Galaxia.

- ¿Pero la inflación, Padre? Se le va a disparar.

- Conan, la inflación no es importante. Es sano tener un poco de inflación.

- Me está cambiando todo el libreto, Padre.

- No, Conan. Hay un libro de la Escuela Austríaca que descubrí hace una semana. Y dice eso.

- ¿Usted está seguro, Padre? Mire que yo lo voy a querer igual, siempre.

- Sí, Conan. Hasta te compré una remera canina que dice TMAP.

- Yo no puedo usar remeras, Padre. Mándele una Dylan o al otro perro que tiene en la Rosada que no sé cómo se llama.

- Las importamos con el dólar a $1.000 Conan. Vamos a hacer un negoción. Se van a vender en todo el país. TMAP, remeras, gorros, buzos, camperas, bandera, vincha.

- Usted sabe, Padre. Yo soy cauto. Deje todo guardado unos días, y si sale bien, ahí sale con toda la mercadería a la calle.

- Es ahora, Conan. Mirá si sale mal, ¿qué hacemos con la remeras?