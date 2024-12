La Ciudad condensa tensiones y se prepara para 2025: LLA y el PRO se miden, el resto tantea estrategias

La intención es, fundamentalmente, amurallar la Ciudad, que la pulseada nacional en donde se elegirán diputados y senadores no comprometa más el número del oficialismo en la Legislatura porteña. Jorge Macri valora que, en términos de gestión, el trato con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo es positivo. Se destrabó el traspaso al ámbito porteño de colectivos, del servicio penitenciario y el pago de coparticipación, si bien persisten ruidos por el tiempo y forma de esos giros.

Pero los últimos sucesos en el distrito encendieron alarmas. El voto del bloque de LLA en contra del Presupuesto 2025 de Jorge Macri, sin ningún grado de correspondencia con el rol del PRO en el Congreso Nacional, agravó el quiebre. Luego, hubo movimientos en Uspallata: se fue Diego Kravetz de Seguridad a la SIDE, como número 2 de Sergio Neiffert. También dejó la jefatura de Gabinete Néstor Grindetti. La salida de Kravetz no fue sorpresiva. Sí era desconocido su salto al organismo de inteligencia que depende de Javier Milei, y que está bajo la órbita de Santiago Caputo. En Parque Patricios se enteraron sobre la hora, con el hecho consumado, casi por redes sociales, aunque la sensibilidad del área mitigó enojos. “No es para anunciar una semana antes que te vas a inteligencia”, razonaban luego.

Kravetz fue secretario de Seguridad de Lanús cuando Grindetti fue intendente. Y este último fue el candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, impulsado por Patricia Bullrich, tras vencer en las PASO a Diego Santilli, en ese entonces avalado por Horacio Rodríguez Larreta, otro de los nombres que miran -por ahora de lejos- el tablero 2025.

Deshojar las cartas

La ambulancia de Bullrich acelera entre las filas del PRO de Macri, una avanzada para propiciar la dispersión de amarillos y que termine de debilitar al expresidente. Los elogios de Milei a Cristian Ritondo en la semana se inscriben en esa lógica. Bajo el amparo del buen momento económico que atraviesa el Gobierno, la premisa es que los votantes ya se tiñeron de violeta. Y si no negociaron antes, menos lo harán ahora.

La intención es empujar a Mauricio Macri a un acuerdo a la baja. El expresidente parece quedar atrapado entre esa opción o romper, aun a riesgo de exponer una merma en las urnas. “Lo razonable sería ir juntos, pero el posicionamiento de LLA como partido opositor en la ciudad, da una pauta de competencia”, señalaban en filas del macrismo. En la estructura partidaria que comanda Macri empiezan a asumir esa posibilidad y se preparan para ello. Claro que no descartan un cierre con los libertarios si las cosas cambian. Incluso, si bien no estaba en planes originales, una aventura solitaria del PRO podría inducir a Mauricio Macri a una candidatura a senador, por ser quien mejor intención de voto tiene entre los suyos. “Hasta hace un tiempo era algo poco probable, ahora puede ser la mejor opción para garantizar votos”, señalaban en el PRO.

Desde ya, todo es prematuro, ya que decantaba hasta aquí para ese cargo María Eugenia Vidal, quizás en una pulseada con Karina Milei por ese lugar protagónico si se consumara la alianza. La hermana del Presidente señaló días atrás que estará donde Javier Milei la necesite. Un guiño a su potencial postulación, lanzado en un acto partidario en un teatro de Floresta.

En esa pelea de damas, Patricia Bullrich empieza a alejarse del fuego electoral para este turno, y dos fuentes consultadas la proyectaron a 2027 como candidata a vicepresidenta de Javier Milei, ya que la interna con Victoria Villarruel se caliente cada día. Incluso, esta semana hubo cruces entre la actual vice y quien se anota para sucederla, eventualmente. ¿Casualidad?

Sra. Vicepresidente:



Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.



Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2024

En esa línea, pese a que apareció en afiches como compañero de binomio de Karina, Manuel Adorni en una entrevista exclusiva con C5N expresó que no quiere “ser político”. Más allá de que es de mínima dudoso que Adorni no sea ya un político, pareciera una declaración orientada a declinar su posible lugar en las listas.

“En lo nacional, todo. En la legislatura, no”, sostuvieron desde el armado libertario. Bajo la hipótesis del desdoblamiento, hay voces de LLA que opinan que para la local no hace falta “jugar con todo”. “Lo que ganemos en la Legislatura lo podemos sufrir después en el Congreso Nacional”, añadieron. Temen que si la ola violeta traspasa las murallas de Jorge Macri se pueda romper la alianza con el PRO a nivel nacional; alianza que sostuvo leyes y vetos centrales para Milei. Tienden puentes para que Ramiro Marra, alejado del bloque oficial comandado por Pilar Ramírez (otro de los nombres que gana peso de cara a 2025) con anuencia de Karina Milei, encabece listas de legisladores. “Todo está verde por ahora”, reconocen en ambos espacios. Marra, por las dudas, tiene sello propio para competir. Un par de sellos, en rigor.Eugenio Casielles, su ladero, jugará por afuera con su nuevo espacio "Transformación".

Por el lado amarillo, la salida de Kravetz, además, complejiza la eventual postulación de Waldo Wolff, el ministro de Seguridad porteño, de los pocos proyectables del gabinete de Jorge Macri. Es que el reemplazante de Kravetz es Ezequiel Daglio, cercano a Bullrich, y para el jefe de Gobierno la seguridad es prioridad de gestión. Doble lectura: por un lado, Wolff, ante la escasez de candidatos puros, es un postulante posible para el Senado nacional. Por otro, hay diálogo entre Jorge Macri y Patricia Bullrich. El voto en contra del Presupuesto de los tres legisladores bullrichistas (Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas) fue entendido como “parte del juego” cuando el oficialismo ya había alcanzado los votos. Incluso, ese mismo día Jorge Macri firmó con Bullrich el traspaso del servicio penitenciario a la órbita de CABA, un reclamo porteño que habilitó la Ministra de Seguridad de Milei.

Radicales y peronistas

El mapa está abierto. En el extremo de ruptura, parte del PRO se entusiasma hasta con reeditar la alianza con la UCR, resucitar Juntos por el Cambio. En el radicalismo, Martín Lousteau no afirma todavía que irá por la renovación de su banca de senador, pero está lejos de asociarse con quienes hasta aquí fueron aliados del Gobierno. El presidente del Comité Nacional de la UCR está, acaso, más cerca Horacio Rodríguez Larreta, quien nunca se desafilió del PRO pero no obstante espera lanzar un sello propio en breve, por si tiene que salir a la cancha. “Horacio no descarta nada”, dicen en su entorno, desde mirar de afuera la contienda hasta estrechar lazos en un espacio amplio con el PJ no kirchnerista adentro. El exjefe de Gobierno sabe lo quiere lejos: LLA, el PRO de Macri, el kirchnerismo y la izquierda. Mientras, recorre el país con el Movimiento al Desarrollo (MAD), de su autoría, para juntar liderazgos de un anhelado armado federal.

El peronismo, en tanto, se sigue acomodando tras la asunción de Cristina Kirchner al frente del partido. “Todavía no estamos negociando nada, estamos cerrando el año y con los problemas legislativos”, mencionaron desde el Instituto Patria a este medio. Bajo el paraguas de La Cámpora, Mariano Recalde podría intentar retener su banca. En el peronismo no K, los más “taquilleros” son Matías Lammens y Leandro Santoro. El primero fue electo legislador en 2023 y al segundo se le vence el mandato en Diputados este año.

Aunque, en un formato de desdoblamiento, empiezan a sonar rumores sobre la posibilidad de que Santoro encabece la nómina e legisladores porteños. El espacio no kirchnerista no quiere quedar encerrado en la polarización Cristina vs Milei que se dará naturalmente en la campaña nacional.