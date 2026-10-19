Charlas de quincho: spa legislativo, Sturzenegger plomero, un Obelisco intervenido y una visita inesperada a Gildo

Un partido digital con conexión Menem y un cruce con la Policía porteña. Milei de gira y menú estadounidense en la Rosada. Una diputada ausente y un video inoportuno. Kas animados y una motosierra Excalibur en el Congreso libertario. Industriales que juegan al fútbol con una mochila a cuestas. Kicillof moderado, cruces por las retenciones y un llamado desde Salta. Gin, Babasónicos y preocupación por el consumo en los palcos del Movistar Arena. Un exfutbolista brasileño de visita en Formosa. La Cámpora y la Iglesia, juntas por las enseñanzas del papa Francisco.

Federico Sturzenegger definió su rol como el de un plomero, En tanto, a Gildo Insfrán se lo vio con el exfutbolista brasileño Dani Alvés en Formosa. Además, Javier Milei se fue a EEUU y en Casa Rosada se comió a lo yanqui.

Mientras Javier Milei sumaba una nueva visita a Estados Unidos , la política doméstica tuvo una semana de movimientos y algunas sorpresas. En Diputados, los aliados del Gobierno le hicieron un favor a La Libertad Avanza : con sus ausencias, contribuyeron a dejar sin quórum la sesión del jueves y evitaron que la oposición avanzara sobre el DNU 70/2023.

Un alivio para la Casa Rosada, que sigue haciendo cuentas en el Congreso mientras prepara el terreno para 2027. En paralelo, gobernadores, empresarios y dirigentes de distintos espacios aprovecharon encuentros, congresos y hasta recitales para intercambiar diagnósticos y especulaciones.

En los quinchos de esta semana: un partido digital que iluminó el Obelisco y una inesperada conexión con los Menem; el menú norteamericano de la Casa Rosada; una diputada que buscó paz interior mientras caía una sesión; kukas animados y una motosierra Excalibur; industriales que jugaron al fútbol con una mochila a cuestas; Sturzenegger en versión plomero, Kicillof moderado y un llamado desde Salta; Babasónicos, gin y consumo en baja en los palcos del Movistar Arena; Gildo Insfrán y Dani Alves en una postal inesperada; y un camporista que llevó las enseñanzas del papa Francisco a la Justicia bonaerense.

No parece haber sido la mejor elección del calendario. Mientras miles de estudiantes, docentes y autoridades universitarias se movilizaban en defensa de la educación pública , el jueves pasado un nuevo espacio político eligió la misma jornada para hacer su presentación. Se trata del Partido Digital , que pretende trasladar buena parte de la actividad partidaria a una plataforma tecnológica y que, para llamar la atención, decidió intervenir con una proyección el Obelisco , uno de los símbolos de la Ciudad que gobierna Jorge Macri . La iniciativa no terminó como esperaban. Según relataron los organizadores, apareció la Policía porteña y los obligó a retirarse. Una paradoja para un partido que promete hacer política desde las pantallas: su primera controversia con el poder se resolvió cara a cara, con agentes uniformados. Y todo en una jornada en la que la atención pública estaba puesta en otra manifestación. Cuestión de timing.

Detrás de la iniciativa aparece Kevin Pocovi, economista y politólogo especializado en tecnología, que propone modificar la manera en que los partidos seleccionan a sus representantes. La plataforma permite que cualquier ciudadano abra un usuario, identifique problemas de su municipio o de organismos públicos y presente propuestas para solucionarlos. Los afiliados, además, podrán postularse como candidatos en sus jurisdicciones y someterse a la votación de los demás integrantes del espacio. El mecanismo tiene una particularidad política: mientras el Gobierno impulsa la eliminación de las PASO, el Partido Digital propone organizar sus propias internas a través de la plataforma. Una forma de esquivar, al menos en la selección de candidaturas, el eventual impacto de la reforma electoral. Aunque todavía deberá demostrar cómo funciona el sistema y qué alcance tendrán esas votaciones dentro de las reglas partidarias.

Pero el apellido de su fundador despertó otra curiosidad. ¿Tiene algo que ver con los Menem? La respuesta fue bastante más extensa que un simple no. Su padre, Marcelo Pocovi, tuvo un hijo con Zulemita Menem, llamado Malek. Por lo tanto, Kevin y Malek son medio hermanos, aunque el fundador del Partido Digital asegura que la relación entre ambas familias terminó hace años y que no mantiene contacto con los Menem. “No solamente no somos parientes, sino que tenemos una muy mala relación”, explicó un Pocovi, en referencia a la familia de Zulemita. La precisión no es menor en tiempos en que el apellido Menem tiene peso propio dentro del oficialismo libertario.

Kevin, de todos modos, no es un desconocido para ese universo político. Su nombre apareció en crónicas sobre actividades de Javier Milei en Estados Unidos, incluida una visita a Mar-a-Lago, y también en publicaciones vinculadas con Inversora Eslava, una empresa familiar que obtuvo un contrato de alquiler con el PAMI y cuya adjudicación fue objeto de una denuncia judicial. Un antecedente que contrasta con la presentación del nuevo partido como una herramienta para renovar la política, aunque no implica por sí mismo ninguna irregularidad atribuible a su fundador.

Por ahora, el desafío del Partido Digital será demostrar que la participación a través de una pantalla puede convertirse en organización territorial, afiliaciones y candidaturas reales. Mientras tanto, sus impulsores ya consiguieron una primera postal de campaña: un Obelisco iluminado, policías de la Ciudad y un fundador que tuvo que explicar por qué comparte un hermano con los Menem, pero no su mesa familiar.

Javier Milei se fue a EEUU y en Casa Rosada se comió a lo yanqui

Mientras Javier Milei sumaba otra escala en Estados Unidos, la número 20 desde que fue electo presidente y la 19 desde que asumió, en la Casa Rosada la agenda siguió sin su principal protagonista. El menú de esos días también tuvo su propio sello norteamericano, con fideos mac and cheese y hamburguesas.

La gira de Milei por EEUU tuvo su réplica gastronómica en Casa Rosada. Presidencia

La visita de Milei a Washington incluyó una gala por el Mes de la Herencia Hispana, un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio estadounidense y una actividad contra el antisemitismo en la Embajada argentina. El Presidente viajó acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, en una gira que volvió a exhibir su sintonía política con Donald Trump y los referentes de la derecha internacional. No hubo reunión bilateral con el mandatario estadounidense en la agenda, pero sí premios, discursos y contactos para promover el programa económico libertario.

Puertas adentro, mientras tanto, los fideos con queso y las hamburguesas resolvieron el capítulo gastronómico de la ausencia presidencial.

Gisela Scaglia se fue a buscar la paz interior y dejó al Congreso sin quórum

Gisela Scaglia, diputada nacional santafesina y jefa del bloque Provincias Unidas, quedó en el centro de las críticas después de que se viralizara un video suyo en un spa, acompañado por un audio que anuncia una semana de descanso para “sanar” y bajar un cambio. La publicación, que había subido días antes y terminó borrando, reapareció justo cuando su ausencia en el recinto contribuía a hacer caer la sesión de Diputados. Difícil elegir un peor momento para promocionar el bienestar personal.

Gisela Scaglia se tomó un recreo y la política le pasó factura.

El video que publicó en TikTok llamó la atención menos por las imágenes que por el audio que las acompaña, atribuido irónicamente al influencer Martín Cirio. “Me tomo la semana. No voy a trabajar, porque necesito sanar. Necesito bajar un cambio. Así que este mes, chicos, no voy a ir a trabajar, por favor, después me cuentan qué pasó en el laburo”.

El faltazo no fue un detalle menor. La oposición buscaba reunir quórum para avanzar contra el DNU 70/2023, además de tratar la emergencia en discapacidad y una iniciativa sobre el endeudamiento familiar. Pero las bancas vacías hicieron su trabajo antes de que empezara el debate. Entre los ausentes estuvieron Scaglia y José Núñez, ambos vinculados al PRO e integrantes de Provincias Unidas, el espacio que conduce políticamente el gobernador Maximiliano Pullaro.

Scaglia defendió su decisión con el argumento de que rechazar el decreto podía hacer caer otras normas y acusó al kirchnerismo de impulsar una maniobra para desestabilizar al país. También aseguró que no tiene ningún acuerdo con Javier Milei y que actuó de acuerdo con sus convicciones.

Excalibur, kukas animados y juventud libertaria en modo épico

La Libertad Avanza reunió a más de mil jóvenes en el Teatro Gran Rivadavia, en Floresta, para celebrar su primer Congreso de la Juventud porteña bajo el lema “Muchos frentes, un solo objetivo”. Además de los paneles, los intercambios militantes y los discursos de rigor, la jornada tuvo otros atractivos. Uno de ellos fue un video animado con inteligencia artificial en el que Javier Milei y Karina Milei combaten contra cucarachas que representan a los “kukas”. La pieza, difundida por Santiago Oría, responsable audiovisual del oficialismo, llevó la batalla cultural al terreno de los dibujos animados, con el Presidente y su hermana como protagonistas de una cruzada contra los enemigos del universo libertario.

La motosierra de Milei sumó una nueva pieza de colección. LLA

La puesta en escena también tuvo lugar para uno de los objetos más reconocibles de la marca Milei. En exposición estuvo la motosierra Excalibur, una nueva versión del símbolo del ajuste libertario, con referencias a la espada legendaria del rey Arturo. La pieza fue creada por Tute Di Tella, el artista que diseñó la motosierra que el Presidente le regaló a Elon Musk en Estados Unidos en febrero de 2025.

A PUNTO DE EMPEZAR EL CONGRESO DE LA JUVENTUD DE CABA @LLA_CABA pic.twitter.com/gDI95sKsfx — Santiago Oría (@Santiago_Oria) October 16, 2026

El encuentro tuvo además una lectura política que excede la convocatoria juvenil. Con Dante Di Carlo y Shariff Menem entre los impulsores y Pilar Ramírez a cargo del cierre, La Libertad Avanza buscó mostrar organización territorial en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito donde pretende disputar el predominio del PRO de cara a 2027. El oficialismo ensayó una fórmula conocida, transformar la identidad partidaria en espectáculo y el espectáculo en herramienta de construcción política. La batalla por los votos todavía queda lejos, pero la escenografía ya está lista.

Potrero industrial y una mochila pesada

La consigna de que la industria también hace equipo se tomó literalmente en el Parque de la Cervecería en Quilmes. Bajo la lluvia, autoridades, industriales y sindicalistas se repartieron en dos equipos para un partido bien de potrero.

Algunos hasta jugaron con una mochila puesta. Alejandro Gentile, presidente de UIPBA, retomó después esa imagen en el panel: dijo que la industria compite “con una mochila cargada de cosas”, en alusión a los costos, los impuestos y las dificultades para competir.

Los industriales jugaron con una mochila, en alusión al costo argentino.

La discusión sobre la industria siguió en dos paneles, donde Irini Wentinck habló de los estándares y los costos que deben afrontar las pymes de la cadena de valor de la energía. Mariano Mayo, socio de Donne, puso el foco en la falta de demanda: expresó que importadores y productores locales se encontraron con el mismo problema, que “no hay mercado”.

Adrián Pérez, secretario general de la UOM Quilmes, habló de la pérdida de empleo y del deterioro del poder de compra. Según señaló, el sector metalúrgico trabaja al 40% de su capacidad instalada y los ingresos de los trabajadores no alcanzan para sostener el consumo. En el segundo panel, Horacio Castagnini, titular de la Unión Industrial de Quilmes, destacó la convocatoria de empresarios, trabajadores y dirigentes políticos.

Gentile pidió que esos sectores discutan en conjunto y acerquen propuestas a los distintos niveles del Estado. También dijo que UIPBA busca convertirse en una “comunidad de negocios”, para que los industriales se conozcan y puedan generar actividad entre sí.

Los informes de UIPBA mostraron el impacto en algunos rubros: entre mayo de 2023 y mayo de 2026, el empleo del calzado bonaerense cayó 43,3%; en el segmento deportivo, la baja llegó al 76,1%. En el caucho, el empleo provincial se redujo 44,4% y nueve de cada diez puestos perdidos en el país correspondieron a Buenos Aires .

El avance de los autos chinos también apareció en las referencias de Diego Valenzuela , exintendente de Tres de Febrero y senador provincial. Mencionó una oferta de automotrices de ese país para proveer flotas destinadas a seguridad y señaló que desde Volkswagen plantean dificultades para vender modelos, en un contexto de precios altos. Un asistente dijo con picardía que la marca alemana claudicó ante el nuevo contexto, ya que la próxima Amarok que se fabricará en Pacheco será china y no alemana. "La Amalok", se mofaba.

La jornada terminó con cerveza, pizzas y empanadas. Al cerrar el panel, Gentile invitó a los presentes: “Tomen cerveza que es gratis, hoy paga UIPBA” .

Sturzenegger plomero, Kicillof moderado y un llamado salteño

Sucedió el milagro: Diego Santilli, Federico Sturzenegger y Axel Kicillof compartieron un evento. El gobernador bonaerense y los funcionarios nacionales coincidieron en la Cumbre Federal de Logística, una jornada organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que reunió a representantes de provincias, empresarios y especialistas de distintos sectores.

Más allá de caminar los mismos pasillos, los ministros y Kicillof no estuvieron a la misma hora, ya que el bonaerense participó de la apertura, mientras que los enviados de la Casa Rosada tuvieron un panel propio a la tarde. Sin embargo, el Centro de Convenciones de Buenos Aires fue escenario de algunas perlas.

Lejos de su retórica explosiva contra Javier Milei, el mandamás de la Provincia eligió un tono moderado, poniendo el eje en la necesidad de un plan de infraestructura nacional y analizando el escenario global. A su lado, estaban sus colegas Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero) y el titular del CFI, Ignacio Lamothe.

Sturzenegger y Santilli compartieron panel en el CFI.

El más beligerante del grupo fue Llaryora, quien protestó contra las "malditas retenciones", dijo, en referencia al financiamiento universitario, que "la ley está para cumplirse" y cerró: "Nación no hace ni un bicicletero". Tras la apertura, los mandamases evitaron el contacto con la prensa. Alguien comentó que la sesión en Diputados que le permitió al Gobierno blindar el DNU 70/23 con auxilio de las provincias hizo que los dirigentes no tuvieran ganas de exponerse.

Frigerio, en tanto, recordó que el CFI fue fundado por su abuelo y su padrino, Arturo Frondizi, y admitió sentirse orgulloso por el funcionamiento actual del organismo, para el que pidió un aplauso que fue correspondido por la platea.

En el entretanto, giraron sándwiches de carne desmechada y empanadas, regadas por jugo y gaseosas. Por la tarde fue el turno de los paneles dedicados a la energía y la minería, donde desfilaron Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Carlos Sadir y Marcelo Orrego. El plato fuerte fue el desembarco de Diego Santilli y Federico Sturzenegger. Una voz comentó que al "Colo" se lo vio ofuscado tras bambalinas, luego de hablar por teléfono con el salteño Gustavo Sáenz, quien le reclamó por los ramales C14 y C15 de Belgrano Cargas.

Santilli eligió como dardo de su alocución al gobernador bonaerense, con quien buscará rivalizar en 2027. Más curiosa y escatológica fue la irrupción de Sturzenegger, quien definió su rol como el de un plomero. "Me identifico como un plomero, revisando dónde está tapado el caño. Trabajamos con la mierda", dijo, entre risas, el líder de la cruzada desreguladora.

Y redobló la apuesta con una defensa cerrada del Gobierno: "Este es el Gobierno más federal de la historia, porque las competencias primarias las tienen las provincias. Tenemos el Presidente más federal de la historia".

Su presencia en el recinto causó cierto malestar en las delegaciones provinciales, que lo acusan de avanzar en medidas inconsultas, con afectación en las arcas de las jurisdicciones. Por lo demás, los corrillos en el hall fueron los mismos que desde hace dos años: obra pública, estado de las rutas, fondos. Eso sí, el 2027 ya mete la cola y todos quieren saber qué va a pasar. "Acuerdos hasta ahí, ellos con malos candidatos, dejándonos hacer", comentó un funcionario patagónico sobre las charlas con La Libertad Avanza. ¿Será?

Babasónicos, gin y consumo en baja

Los quinchos empresariales encontraron un nuevo escenario. Ya no hacen falta grandes salones, restaurantes exclusivos ni mesas reservadas en Puerto Madero. Los palcos del Movistar Arena se convirtieron en un punto de encuentro para empresarios, ejecutivos y clientes, que aprovechan los recitales para combinar relaciones comerciales, conversaciones sobre la economía y algo de música. Esta vez fue durante un show de Babasónicos, donde una importante empresa de consumo masivo reunió a sus invitados para disfrutar de la banda liderada por Adrián Dárgelos. El clima musical contrastó, por momentos, con el diagnóstico económico que circulaba entre los asistentes.

Entre tragos y conversaciones, los anfitriones repasaron las dificultades de un año marcado por la caída del consumo, que sigue afectando las ventas y obliga a las compañías a revisar sus estrategias comerciales. Las expectativas están puestas en una recuperación durante 2027, aunque antes habrá que atravesar el último tramo del año. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo aparecen como una oportunidad para mejorar los números, especialmente en las categorías que suelen concentrar buena parte de sus ventas en diciembre. Por ahora, más que entusiasmo, entre los ejecutivos prevalece una cautelosa expectativa.

Una de las tendencias que destacaron fue el crecimiento del canal digital. En tiempos de vacas flacas, los consumidores comparan precios, buscan descuentos y recorren las aplicaciones de las distintas cadenas antes de decidir dónde comprar. Las promociones, los cupones y los beneficios exclusivos de las apps ganaron protagonismo, en un mercado donde cada peso cuenta. Para las empresas, ese cambio también implica adaptar sus estrategias de comercialización y disputar clientes que muestran cada vez menos fidelidad a una marca o a un supermercado.

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La conversación también derivó hacia la situación de la industria argentina, los cierres de empresas y la creciente competencia de los productos importados. Un panorama que preocupa a distintos sectores manufactureros, obligados a enfrentar simultáneamente una demanda interna debilitada y una mayor presencia de mercadería extranjera. Entre los presentes se discutía hasta qué punto una eventual recuperación del consumo alcanzará para recomponer la actividad de las fábricas locales.

Por suerte, la música aportaba algunos intervalos a las preocupaciones económicas. La barra había preparado un trago temático a base de gin, bautizado “Microdancing”, en homenaje a uno de los clásicos de Babasónicos. Y mientras Dárgelos desplegaba su repertorio sobre el escenario, en los palcos se alternaban los brindis con las proyecciones de ventas.

¿Gildo - Alves 2027?

Gildo Insfrán - Dani Alvés. No es la fórmula que irá por un nuevo mandato en Formosa el año próximo. Tampoco una dupla de defensores aguerridos de Brasil. Es la particular postal que el gobernador norteño y el exlateral compartieron esta semana en las redes sociales. ¿El motivo? Alves predica la palabra de Dios por el mundo y llegó a la Argentina para brindar un ciclo de charlas que también incluye a Salta.

En ese marco, el ahora pastor desembarcó en territorio formoseño junto a su séquito. Allí se mostró sonriente y con modos amables junto a Insfrán, quien mostró el encuentro en la web. Más tarde, visitó al plantel de San Martín de Formosa, que el domingo venció a Olimpo de Bahía Blanca y se metió en la final del Federal A, instancia en la que enfrentará a Cipolletti (cuyo hincha número 1 es el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck) por un lugar en la B Nacional de 2027.

Dani Alves y Gildo Insfrán, una reunión inesperada.

"Esta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa", comentó el mandatario peronista.

A la vez, le deseó éxitos en el encuentro de fe y en sus próximas actividades. Gildo, quien gobierna el distrito desde 1995, espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre su caso para saber si podrá ir por una nueva postulación. Por ahora, en la jurisdicción aseguran que no analizan ningún plan B. Sin embargo, confirman movimientos para preparar un postulante de contingencia.

Dani Alves, calentá que entrás.

Las "Reglas Papa Francisco"

En plena semana de interna peronista, Facundo Tignanelli se hizo un rato para algo menos terrenal. El jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, que además es vicepresidente del Consejo de la Magistratura, consiguió que el organismo incorpore las “Reglas Papa Francisco” al plan de estudios de la Escuela Judicial. Son 18 pautas para el trato de personas pobres y excluidas que llegan a la Justicia: cómo explicarles una actuación sin abusar del lenguaje técnico, cómo escucharlas, qué hacer cuando no tienen documento o domicilio. El socio de la cruzada no fue un compañero de La Cámpora sino el obispo de San Justo, Eduardo García, que conduce la Pastoral Judicial. Una dupla camporista-eclesiástica que no se ve todos los días.

Tignanelli impulsa que la doctrina social de la Iglesia se incorpora en la Justicia.

La iniciativa ya había tenido su lanzamiento la semana pasada en la UNLaM, durante una jornada de acceso a la Justicia en la que no faltaron el ministro Juan Martín Mena, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, la fiscal general Patricia Ochoa y el rector Daniel Martínez. Ahora, con la aprobación en el bolsillo, Tignanelli sacó a relucir su costado pastoral: “La Iglesia tiene un rol articulador y está presente en los barrios que el Estado abandonó. Entonces, nos resulta fundamental que quienes se forman lo hagan bajo la mirada social y humana que nos enseñó el Papa Francisco”.