Las dudas sobre el rumbo del Gobierno y las apuestas empresarias por Patricia Bullrich de cara a 2027. Karina Milei busca humanizar su imagen, mientras el peronismo debate las PASO y ensaya un regreso de Perón con inteligencia artificial. Además, el discurso que Tesla le recortó a Milei, las flores de Massa para Moria Casán y Ricardo Darín entre fogones españoles.

Hay un funcionario del gobierno libertario que en público no se cansa de defender la gestión, pero en la intimidad cuenta otra historia. Viejo conocedor del poder, le confesó a un interlocutor durante un acto oficial que “el Gobierno está muy mal” . Y aunque el diagnóstico es crudo, no espera ninguna corrección: según su lectura, en la Casa Rosada “no piensan cambiar el rumbo”.

La charla no se quedó ahí. El mismo funcionario se animó a una predicción que en La Libertad Avanza preferirían no escuchar: Patricia Bullrich, hoy jefa del bloque violeta, “ya está afuera” del partido . Y fue más lejos todavía, porque aseguró que la exministra va a jugar por afuera en la carrera presidencial. En sus prediciones, tampoco aparecen las PASO, que da por eliminadas, y el tablero que imagina para 2027 tiene cinco nombres: Sergio Massa, Axel Kicillof, Javier Milei, la propia Bullrich y Myriam Bregman . Para alguien que comparte gabinete con uno de ellos, el pronóstico tiene su picante: el Presidente tendría enfrente a su jefa de bloque. ¿Será?

Mientras tanto, el Gobierno sigue abonando la imagen de Karina, que cada vez tiene más protagonismo. Buscan dotar a la hermana del Presidente de una impronta más humana. Por eso, aparece sonriente en escenarios cotidianos, farmeando aura, como dicen los jóvenes. Esta vez participó ayer de la inauguración de una feria navideña en el Palacio Duhau , acompañada por la legisladora porteña Pilar Ramírez. La jornada reunió a emprendedores argentinos en un espacio dedicado a "destacar la creatividad, el talento y el trabajo nacional", como expresó el comunicado oficial.

Durante la actividad, Karina Milei recorrió la muestra en el marco de una propuesta que combinó el espíritu navideño con el reconocimiento a los emprendimientos. Tanto despotricar contra la casta y las prácticas de la política, para finalmente decantar en la clásica postal de la dirigencia más tradicional. Inconografía de campaña, en su estado más elemental.

El lanzamiento de Tesla fue, sin lugar a dudas, uno de los eventos de la semana . El escenario elegido para el desembarco fue un complejo de eventos, producciones y ferias culturales ubicado en el Distrito de las Artes, en el barrio porteño de La Boca.

El festejo contó con la presencia de figuras del espectáculo y de las redes sociales, y con una larga lista de empresarios. La comitiva oficial, por su parte, estuvo integrada por el presidente Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el productor audiovisual del jefe de Estado, Santiago Oría.

Tras una recepción con una barra de licores para hacer más llevadera la espera, los invitados pasaron al salón principal. Allí los esperaban los dos modelos que Tesla vende en la Argentina -el Model 3 y el Model Y-, pintados con los colores patrios y ubicados junto a un obelisco, y una de las estrellas de la noche: un Cybertruck ploteado con un león. Fue un mimo para el Presidente, que alguna vez le pidió a Elon Musk que le regalara uno. El obsequio todavía no llegó, y el Cybertruck tampoco está entre los modelos que la empresa venderá en el país.

Javier Milei en el lanzamiento oficial de Tesla en Argentina.

Autos, luces, una orquesta al ritmo de “Balada para un loco” y un show de tango amenizaron la previa de los discursos. Llegado el momento de hablar, al Presidente se lo vio más contenido de lo esperable para una ocasión tan especial. Según trascendió, el tenía preparado un discurso de 20 minutos, pero desde Tesla se lo recortaron a menos de la mitad.

La gran sorpresa de la noche, la llamada con Elon Musk, dejó a más de uno recalculando, aunque su sola presencia alcanzó para desatar una lluvia de aplausos. Desde un avión y visiblemente incómodo, Musk alternó caras y gestos, escuetas palabras de agradecimiento y silencios más largos de lo soportable. Justamente, el Presidente solo rompió el protocolo para tomar el micrófono e intentar justificar el discurso de su amigo: “Los que hacen mucho hablan poco”.

Más allá de Milei y Musk, el verdadero rockstar de la noche fue el titular de YPF, Horacio Marín, quien recibió saludos, agradecimientos y un sinfín de tarjetas corporativas durante toda la noche.

La noche cerró con música, cócteles y un menú compuesto por vacío braseado con puré de papas al carbón y cavatellis de rúcula con salsa de hongos como platos principales. Y de postre, para darle un final bien argentino al desembarco de Tesla en tierras rioplatenses, flan con dulce de leche y crema.

Massa, flores y una dedicatoria para "Mami Mo"

El ramo de flores que Sergio Massa le envió a Moria Casán por su homenaje en la Legislatura llegó acompañado de una tarjeta firmada por toda la familia. Sergio, Malena, Milagros y Tomás eligieron una dedicatoria que no pasó inadvertida. “Nos honra que seas personalidad destacada, pero tu personalidad más destacada es la humildad y el compañerismo en el día a día que nadie conoce. ¡Te queremos mucho, Mami Mo!”, escribieron.

El ramo de flores que Sergio Massa le envió a Moria Casán.

La frase sobre la “humildad que nadie conoce” quedó como uno de los detalles más llamativos del saludo. No todos los días se encuentra semejante elogio a una característica que, según los propios autores de la dedicatoria, permanece fuera del alcance del público.

La distinción tuvo lugar en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, donde Moria recibió el reconocimiento rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo. Fiel a su estilo, la One se llevó buena parte de la atención con sus intervenciones y agradecimientos, en una ceremonia que celebró su extensa trayectoria artística y su influencia en la cultura popular argentina. Entre los saludos que recibió después del acto estuvo el de Massa, que hizo llegar las flores con una dedicatoria que también incluyó a su familia.

CEOs en las alturas: temor a un apagón digital, dudas por 2027 y apuestas por Bullrich

El piso 26 de Lex Tower, sobre la avenida Corrientes, en plena zona de teatros y pizzerías, fue escenario de un quincho en las alturas. Con una vista panorámica de Buenos Aires como telón de fondo, CEOs de distintos rubros participaron de una nueva edición de Ámbito Debate. Pero más allá de las declaraciones frente a cámara, lo más jugoso ocurrió en los corrillos, café en mano, donde los ejecutivos compartieron inquietudes, diagnósticos y pronósticos sobre lo que viene en 2027.

Si hubiera que condensar las preocupaciones de los principales hombres de negocios del país, alcanzarían dos grandes temas. El primero no sorprende y se repite en cada foro empresario: el riesgo de un cambio de rumbo económico ante un eventual debilitamiento electoral del oficialismo. El segundo, más novedoso y alimentado por acontecimientos recientes, tiene escala global: el temor a un apagón digital, la vulnerabilidad de los sistemas frente a los ciberataques y hasta la posibilidad de una inteligencia artificial fuera de control, capaz de actuar por cuenta propia y provocar daños difíciles de dimensionar.

Mariano Fuchila

Sobre este último punto, hubo quienes encendieron todas las alarmas a partir del reciente parate aéreo en Estados Unidos. “No dicen que fue un ataque, pero no hay pruebas ni dudas”, deslizó el número uno de una firma multinacional, convencido de que detrás del episodio hubo algo más que una falla técnica. Otro ejecutivo trasladó la preocupación al ámbito doméstico. Contó que su hijo le había cedido a Claude, una herramienta de inteligencia artificial, el control de toda su computadora para realizar un trabajo práctico de la universidad. “Nunca te voy a dar mi clave de home banking”, le espetó el CEO, esta vez en su rol de padre, al joven estudiante.

La conversación derivó hacia una conclusión inquietante. “Lo que analizamos ahora es cómo vamos a actuar el día que nos entren a los sistemas, más que cómo evitarlo”, confesó un ejecutivo del sector bursátil. Incluso, otros dos revelaron que sus compañías comenzaron a explorar un camino inverso al que dominó durante los últimos años: recuperar soportes físicos para respaldar operatorias que habían migrado casi por completo al universo digital y a la nube. Una suerte de regreso al papel en tiempos de inteligencia artificial.

La política, por supuesto, también tuvo su capítulo. Y allí apareció una distinción que empieza a ganar terreno entre los empresarios: una cosa es la continuidad del modelo económico y otra, la continuidad de Javier Milei. Para varios de los principales CEOs del país, ambos destinos no necesariamente van de la mano. De hecho, algunos sostienen una hipótesis que hasta hace poco habría resultado impensada: que el propio Presidente podría convertirse en el mayor riesgo para la supervivencia del esquema económico que impulsó.

En ese razonamiento aparece Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad es vista por algunos hombres de negocios como una alternativa capaz de garantizar la continuidad del rumbo económico sin las turbulencias políticas del Presidente. Una suerte de mileísmo sin Milei que varios miran con creciente interés de cara a 2027. “Nosotros hay cosas que las estamos trabajando directamente con Patricia, temas a incluir en el Presupuesto ligados al fomento industrial”, confió uno de los ejecutivos.

Otro fue todavía más gráfico: “Patricia tiene un pie y un pie. A Milei no le importa la gente ni la producción, solo su modelo. Al peronismo no le importa nada. Y Bullrich hace algo de equilibrio”, resumió. La definición, compartida en la intimidad del encuentro, expone una mirada que empieza a circular en determinados círculos empresarios: el respaldo al rumbo económico no supone necesariamente un cheque en blanco a su principal impulsor.

Desde luego, las luces rojas también se encienden por las dificultades para trasladar el orden macroeconómico al bolsillo de la población. A eso se suma una apertura importadora que, según advirtieron varios de los presentes, dejó a sectores de la industria nacional compitiendo en condiciones desventajosas frente a productos asiáticos. En ese contexto, la reforma impositiva apareció como el reclamo más transversal de la jornada, incluso entre ejecutivos de actividades con intereses diferentes.

“La confianza es central para atraer inversiones, y la confianza se mide en riesgo país”, planteó uno de los CEOs. Otro, vinculado al mercado de capitales, cuestionó que el indicador argentino se mantenga cerca de los 900 puntos. “Países de la región tienen 200 puntos y también son CCC. A la Argentina la penaliza más la historia que el presente”, argumentó.

Entre cafés, diagnósticos y pronósticos, el encuentro dejó una paradoja. Los empresarios reclaman previsibilidad para sostener el modelo económico, pero algunos ya imaginan su continuidad con otro liderazgo político. Y mientras esperan que la estabilidad macroeconómica termine de llegar a la economía real, comenzaron a prepararse para una amenaza de otra naturaleza: que un día las pantallas se apaguen y los sistemas dejen de responder.

Rodríguez, entre los mariscos, la interna peronista y el misterio de las PASO

El titular de UPCN, Andrés Rodríguez, volvió a reunir a dirigentes y referentes en su clásico almuerzo anual en el tradicional Centro Vasco-Francés. Entre arroz con mariscos y abadejo a la manteca, el sindicalista desplegó su mirada sobre la interna del peronismo, la posible suspensión de las PASO y el futuro del Gobierno. La conversación tuvo un eje inevitable: cómo llegará la oposición a 2027 y quién tendrá la última palabra en la definición de la candidatura presidencial.

Sentado en la cabecera, distendido, con su clásica camisa abierta y el pelo engominado hacia atrás, Rodríguez se mostró partidario de que el peronismo resuelva su liderazgo a través de una competencia interna. Para ilustrar su postura apeló a un antecedente histórico. "Como fue Cafiero-Menem", resumió, al defender un mecanismo que considera necesario para ordenar al espacio.

El problema es que ese escenario empieza a encontrar obstáculos. La posibilidad de que el Gobierno avance con la suspensión de las PASO ya consiguió dictamen y amenaza con alterar los planes de quienes imaginan una competencia abierta dentro del peronismo. Cuando apareció el tema sobre la mesa, Rodríguez no esquivó la dificultad. "Ahí estamos en un problema", reconoció.

El diagnóstico sobre el oficialismo también formó parte de la conversación. Hubo distintas lecturas sobre la fortaleza política de Javier Milei. Algunos consideran que conserva un núcleo de apoyo cercano al 30% y que cuenta con la ventaja de manejar los resortes del Estado. Otros ponen el foco en el dogmatismo económico del Gobierno y en las dificultades para mejorar los ingresos y el consumo, una limitación que podría pesar en el escenario electoral. Rodríguez se ubicó entre los más pesimistas sobre la evolución de la situación económica y entiende que ese deterioro podría abrir una oportunidad para el peronismo.

Pero la principal incógnita sigue siendo cómo se resolverá la interna opositora. La conversación derivó entonces hacia Sergio Massa. La pregunta fue directa: ¿el exministro de Economía está entre quienes quieren que se suspendan las primarias? Rodríguez no respondió con palabras. Apretó los labios, ensayó un gesto exagerado de desconocimiento y terminó con una sonrisa pícara.

De Ricardo Darín a los fogones españoles

Iberia celebró sus 80 años de conexión aérea entre Buenos Aires y Madrid con doble festejo. Primero, una jornada que comenzó con reflexiones sobre turismo, negocios y cultura, con Ricardo Darín como protagonista. Luego, ya entrada la noche, fue anfitriona de un evento en la Embajada de España donde la diplomacia compartió cartel con la alta gastronomía.

La primera cita fue en la Mansión Mihura, dentro del Recoleta Grand Hotel, donde Iberia y la agencia EFE reunieron a empresarios, funcionarios y referentes del sector turístico. Allí estuvieron Juan Cierco, director corporativo de la aerolínea; Marina Colunga, directora comercial para América Latina; Felipe Formariz, consejero de Turismo de España; Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño, y Carlos Stefani, CEO global de Assist Card.

Pero quien terminó robándose buena parte de las miradas fue Ricardo Darín. El actor compartió una charla distendida con Hugo Muñoz, chef español del restaurante madrileño Ugo Chan, distinguido con una estrella Michelin. Entre anécdotas y reflexiones sobre las relaciones entre ambos países, Darín habló de su especial vínculo con España y de cómo disfruta los viajes en avión, esos momentos en los que puede desconectarse de los compromisos, leer o mirar películas sin demasiadas interrupciones. También hubo lugar para referencias familiares y su reciente experiencia como abuelo.

El tono distendido de la conversación contrastó con las cifras que circularon durante la mañana: Iberia pasó de aquel primer vuelo de 1946, que demandaba unas 36 horas y varias escalas, a operar actualmente tres frecuencias diarias entre Buenos Aires y Madrid, con alrededor de 2.100 pasajeros por jornada.

Pero la segunda escala de la celebración estaba reservada para la noche. La Embajada de España abrió sus puertas para una recepción que reunió a diplomáticos, autoridades, empresarios y ejecutivos del mundo aerocomercial. El anfitrión fue el embajador Joaquín María de Arístegui, acompañado por Cierco y Dolores "Lola" Silva Font, delegada de Iberia para Argentina, Uruguay y Paraguay. Entre los invitados estuvo el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien aprovechó la oportunidad para recordar que el primer avión de Iberia aterrizó en Morón, cuando Ezeiza todavía no existía. También participó Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, junto con representantes de agencias de viajes y del sector empresario.

El embajador definió a Iberia como una "embajada volante", una expresión que resumió el espíritu de la celebración. Hubo discursos, brindis y un espectáculo de danza española, pero el verdadero atractivo de la noche llegó desde las cocinas. Y allí no hubo lugar para la austeridad gastronómica. Iberia convocó especialmente desde España a Hugo Muñoz, quien reunió a un destacado grupo de colegas para preparar un menú que combinó tradiciones españolas, sabores argentinos y algunas licencias de autor.

Entre los cocineros estuvieron Dolli Irigoyen, Lele Cristóbal y Maxi Matsumoto, reconocido por su trabajo al frente de la cocina de Mansión Mihura. También participaron representantes de otras propuestas gastronómicas porteñas, entre ellas Niño Gordo. Por las mesas circularon preparaciones tan variadas como un arroz caldoso, gyozas de callos y un criollito de lengua, además de otras especialidades elaboradas por los chefs invitados. Una combinación poco habitual para una recepción diplomática y bastante más audaz que el clásico menú de bocaditos y canapés.

Entre platos y conversaciones, los anfitriones aprovecharon para dejar una novedad sobre la mesa: en 2027, cuando Iberia cumpla cien años, regresará a Buenos Aires el Espacio Iberia, su propuesta de experiencias vinculadas con los viajes, la cultura y la gastronomía. La nueva edición está prevista entre abril y mayo, en el edificio Volta de Diagonal Norte.

Perón vuelve (con inteligencia artificial)

En el Teatro Otamendi de San Fernando, donde una parte del peronismo celebró el Día de la Militancia, el momento más esperado de la noche no lo protagonizó ningún dirigente de carne y hueso. Fue un Perón recreado con inteligencia artificial que charló en el escenario con el humorista Emanuel Rodríguez. El General arrancó defendiendo el formato: si en su momento trajo la televisión y mandó cintas desde el exilio, ¿por qué no esto? “Un movimiento revolucionario nunca debe tenerle miedo al progreso”, explicó.

Antes de su aparición hubo un rato largo de palos para Javier Milei. Según el guion, el Presidente tiene a su alcance una tecnología que condensa todo el conocimiento humano y la usa para sacarse la papada, dibujarse abdominales y convertirse en león. “Milei le pide al algoritmo: Mostrame como un héroe. Nosotros le pedimos: Mostranos a alguien que sepa gobernar”, fue la frase con la que le abrieron paso al General.

Ya en escena, el Perón digital se metió de lleno en los problemas de la casa. “Terminemos con las internas. Que sería mejor decirles externas, porque las ve todo el mundo desde afuera”, reclamó, y dejó una regla de convivencia para la tropa: “El que gana conduce y el que pierde acompaña. Y cuando digo acompaña, es acompaña”.

Hubo lugar para la mística, con una frase que retumbó en el teatro: “El peronismo es como Dios. Existe si creemos en él”. Y para Milei quedó otro dardo: “Para ver lo que estamos viendo hay que tomarse varias pastillas”. El final fue lo mejor. Cuando le pidieron que se quedara a ordenar el movimiento, el General se rió y se lavó las manos: “¡Bastante hice en mi tiempo! Ahora les toca a ustedes”.

Fundar: brindis progresista, críticas a Milei y cálculos para 2027

El progresismo también tuvo su brindis de fin de año. El escenario fue Arthaus Central, donde Fundar, el centro de estudios presidido por Sebastián Ceria y dirigido por Martín Reydó, reunió a más de 250 invitados entre políticos, empresarios, economistas y académicos. El bandejeo fue incesante, con los bocadillos de salmón ahumado y los pinchos de langostinos como estrellas de la noche. En la barra circularon Aperol, gin tonic y vino. Una convocatoria transversal que permitió combinar el balance de fin de año con conversaciones sobre el presente económico y los primeros cálculos electorales para 2027.

El anfitrión principal fue Sebastián Ceria, matemático argentino formado en la Universidad de Buenos Aires, con una trayectoria que lo llevó a la academia estadounidense, Wall Street y el mundo empresario. Después de crear y vender su compañía, destinó parte de su dinero a impulsar Fundar, una organización dedicada a elaborar propuestas de políticas públicas para el desarrollo. También participa del proyecto del Racing de Santander, el club español que utilizó como ejemplo durante su discurso. Ceria aprovechó la ocasión para promocionar su libro La ilusión nos persigue, donde repasa su recorrido desde la universidad pública hasta las finanzas internacionales y el fútbol.

Sebastián Ceria, durante su discurso.

Pero el discurso no fue solamente autobiográfico. Sin mencionar directamente a Javier Milei, Ceria dejó varios cuestionamientos a las ideas que impulsa el Gobierno. El primero apuntó al individualismo y a la exaltación del éxito económico personal. “El éxito es una tarea colectiva”, sostuvo, antes de reivindicar el papel de las instituciones y de la comunidad en cualquier trayectoria individual. También agradeció especialmente a la UBA, que le permitió acceder a una formación de primer nivel, y recordó que detrás de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses hubo décadas de inversión estatal en ciencia, investigación y universidades.

La defensa del Estado tuvo un destinatario político todavía más evidente. “En Fundar creemos en el Estado”, afirmó Ceria, aunque aclaró que debe ser inteligente, cuidar los recursos públicos y trabajar junto al sector privado. Y fue más allá: “Hoy es difícil porque el pensamiento predominante es que el Estado es el problema, que al Estado hay que destruirlo desde adentro. Nosotros no estamos de acuerdo”. También cuestionó la idea de que la riqueza otorgue una autoridad moral superior y advirtió sobre los políticos que, cuando viajan al exterior, terminan hablando mal de su propio país al descalificar a sus antecesores. Otro mensaje que varios de los presentes interpretaron en clave libertaria.

Martín Redrado (Fundación Capital) y Erik Høeg (Unión Europea)

Entre las figuras políticas que circularon por el salón estuvieron Wado de Pedro, Nicolás Massot, José Glinski, Nicolás Trotta, Fernanda Ávila, Alicia Ciciliani, Pablo Farías y Guadalupe Tagliaferri. También se dejaron ver Martín Redrado, Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Eduardo Levy Yeyati, Martín Rapetti y Facundo Nejamkis, además de representantes empresarios, diplomáticos y organismos internacionales. Una mezcla que permitió conversaciones bastante más amplias que las habituales dentro de un mismo espacio político.

En esos intercambios apareció un diagnóstico compartido por varios de los invitados sobre las dificultades que atraviesa la economía real. Más allá de las discusiones sobre la estabilidad macroeconómica, hubo preocupación por el empleo, el consumo y la situación de la industria. Entre los presentes predominó una mirada crítica sobre la capacidad del programa económico para trasladar sus resultados a la actividad productiva y al bolsillo de los trabajadores. Las diferencias surgieron más por las posibles salidas que por la descripción de los problemas.

Paula Español (BAPRO), Martín Reydó (Fundar), el senador Wado de Pedro y Santiago Rodriguez

La conversación inevitablemente derivó hacia 2027. Y allí circuló una hipótesis que despertó interés: un escenario electoral parecido al de 2003, con varias candidaturas competitivas, porcentajes relativamente bajos y una oferta política fragmentada. La eventual eliminación de las PASO podría alimentar esa dispersión y animar a dirigentes que hoy permanecen en segundo plano a probar suerte. “Si se da eso, el que llegue a un 20% se puede meter en el balotaje”, aventuró uno de los participantes. Una especulación que, de concretarse, modificaría los cálculos de oficialistas y opositores.

Ceria, mientras tanto, prefirió cerrar con una reivindicación de la tarea colectiva y una definición sobre Fundar: “Fundar sigue, Fundar va a seguir”.

Menem y Valdés, unidos por el Papa en un Congreso dividido

La visita de León XIV siguió dejando repercusiones en la política argentina, incluso después de que el pontífice abandonara el país. Esta vez, el escenario fue el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, donde una ceremonia religiosa y académica consiguió reunir a dirigentes que habitualmente se encuentran en veredas opuestas. Martín Menem y Eduardo Valdés compartieron el homenaje a Emilce Cuda, la teóloga argentina que ocupa un lugar destacado en el Vaticano y que recibió la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi, la máxima distinción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue impulsada por Valdés, uno de los dirigentes peronistas más vinculados al universo de Francisco, y contó con la participación del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, además de legisladores, sindicalistas y representantes de la Iglesia. Entre los presentes estuvieron monseñor Oscar Ojea, Agustín Rossi, Germán Martínez, Daniel Funes de Rioja, Juan Carlos Schmid y Hugo Godoy, entre otros. Una concurrencia heterogénea para reconocer a una de las principales exponentes de la Teología del Pueblo, corriente que tuvo especial influencia en el pensamiento del papa argentino.

Monseñor Oscar Ojea, Eduardo Valdés, Emilce Cuda y Martín Menem.

Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, aprovechó la ocasión para recuperar uno de los mensajes de León XIV durante su paso por Perú. “El amor es práctico, no es una idea ni una ideología, sino un amor capaz de reconocer al que sufre y ponerse en movimiento”, sostuvo. También recordó una de las frases más representativas de Francisco: “Nadie se salva solo”. Dos definiciones que, en medio de las discusiones sobre el papel del Estado, la pobreza y las políticas sociales, resonaron más allá de lo estrictamente religioso.

Pero el momento más político llegó cuando la homenajeada reparó en una escena que se desarrollaba frente a sus ojos. “En este momento dos diputados de partidos muy diferentes se reconocen, se saludan, se abrazan, hablan y se dan un beso. Eso es un puente”, señaló Cuda, que pidió privilegiar el encuentro por encima de las peleas. No identificó a los protagonistas de aquel gesto, pero la imagen resultó particularmente oportuna en un Congreso donde las diferencias entre oficialismo y oposición suelen expresarse con bastante menos cordialidad.

Guillermo Oliveri, Aldo Carreras, Cristina Alvarez Rodriguez, Emilce Cuda, Eduardo Valdés, Roberto Carles, Juan Ignacio Torreiro y Ignacio Hernaiz.

Valdés aprovechó su intervención para reivindicar el legado de Francisco y vincularlo con el mensaje de su sucesor. “León XIV vino con Francisco y nos dio una instrucción: Argentina, levantate, camina y andá”, afirmó. Menem, por su parte, destacó que la visita papal había dejado una invitación a superar las diferencias y trabajar por una nación unida. Una coincidencia poco frecuente entre dos dirigentes que representan espacios políticos enfrentados.

La ceremonia terminó con una postal de convivencia entre peronistas, libertarios, sindicalistas y representantes eclesiásticos. Por un rato, los Pasos Perdidos parecieron convertirse en territorio neutral. Habrá que ver cuánto dura el espíritu de concordia cuando vuelvan las sesiones, las negociaciones por los votos y las disputas que ya tienen la mirada puesta en 2027.