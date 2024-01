Ciudad: Gobierno porteño acuerda nuevo aumento salarial para docentes

JORGE MACRI.jpg Jorge Macri ya lleva más de un mes de gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires. Télam

Educación: aumento para el salario neto de los docentes en CABA

El salario neto de un maestro de grado sin antigüedad alcanzará en enero los $743.452 para jornada completa. Los salarios para los maestros con máxima antigüedad, en tanto, serán de $954.934.

La encargada de llevar adelante las negociaciones paritarias por el aumento del salario en la Ciudad de Buenos Aires es la ministra de Educación elegida por Jorge Macri, Mercedes Miguel.

Miguel, quien reemplazó a Soledad Acuña y que ya lleva un mes de gestión, fue titular de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa nacional durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) y actualmente es directora general de Planeamiento e Innovación Educativa y es miembro del Comité Directivo de UNESCO 2030. Cuenta con formación en periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en pedagogía del Institute for the Future of Learning de la Universidad de Harvard.

¿Cuándo comienzan las clases 2024?

A pocas semanas de que termine el año, muchos se preguntan cuando comienza el ciclo lectivo 2024, para poder así planificar correctamente sus vacaciones durante el verano.

El viernes 22 de diciembre a las 03:27 iniciará el verano de manera oficial y finalizará el miércoles 20 de marzo del 2024.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya confirmó las fechas para el inicio del ciclo lectivo 2024. El 26 de febrero comenzarán las clases para Nivel Inicial y Primario, mientras que los alumnos del nivel secundario lo harán el 4 de marzo. El receso invernal, por su parte, será entre el 16 y el 26 de julio y el 20 de diciembre finalizarán las clases.