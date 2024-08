Cruces Cristina Kirchner-Mayans: reunión para calmar las aguas y dura advertencia por coqueteo con Villarruel

Di Tullio y Mayans, los jefes de los bloques de UP en el Senado.

Lo que fue en principio un paso de comedia entre José Mayans, jefe de bloque de Unión por la Patria (UP) en el Senado, y la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la sesión en la que se sancionó la nueva fórmula jubilatoria, derivó en un nuevo capítulo de la interna peronista.

Después del sorpresivo tuit de Cristina Kirchner en el que pedía “pericia psiquiátrica” a los que ven algún resquicio de peronismo en Villarruel, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana (también parte de UP), Juliana Di Tullio , y la senadora mendocina Anabel Fernández Agasti se reunieron con Mayans. Vía zoom y en tono de advertencia, las dirigentes le expresaron al formoseño que Villarruel o cualquiera que reivindique el terrorismo de Estado es un límite. Entre los tres, cada uno conectado a su computadora “pusieron paños fríos” , según revelaron a Ámbito dos fuentes que siguieron al detalle los términos del diálogo. “Se subsanó la situación”, afirman. Los tres dirigentes fueron hablando durante el fin de semana y acordaron el encuentro que finalmente se dio en las últimas horas. “La locura de la rosca a veces te lleva a errores graves”, analizan en el entorno a CFK.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1828113763243004255&partner=&hide_thread=false Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 26, 2024

Las senadoras hicieron idea fuerza en dos aspectos nodales para el kirchnerismo. Por un lado, el límite respecto al posicionamiento sobre la última dictadura. “Nuestro movimiento nunca va a hacer acuerdos con ningún sector pro golpe de Estado”, advierten en el Instituto Patria. “Cualquier coqueteo con Villarruel no es avalado por el partido ni por ningún integrante. Negamos rotundamente cualquier tipo de acuerdo con Villarruel”.

Y, por otro lado, pretenden despejar cualquier tipo de especulación respecto de un posible respaldo o promoción de un juicio político a Javier Milei. “El espacio político no va a avalar ningún juicio político de un gobierno votado hace menos de un año”, buscan resaltar.

Internas que reflotan

¿Y por qué Cristina salió públicamente a marcar la cancha así? ¿No reavivó la interna justo en un momento en que el foco estaba puesto en los errores del oficialismo? La respuesta en quienes conocen a CFK es unánime: “Era necesaria la bajada de línea sobre dónde estamos parados. No solo para Mayans sino para todos”, justifica un senador de UP. Dice que “es un momento de confusión” y que era necesaria la brújula de Cristina, “para los que están perdiendo el norte”. Otro dirigente que sigue el día a día de la exmandataria fue más tajante: “No es que nos guste pelear. Hay sectores propios que están diciendo que Villarruel puede ser nuestra aliada. Es una locura. En algún momento hay que ordenar la casa. El quilombo de la casa de al lado es al margen. Si no dejamos esto en claro se arma una bola que tiene efecto en el electorado”.

Mientras tanto, desde Uruguay -a donde viajó Axel Kicillof para firmar un acuerdo con el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino- en el entorno del gobernador coinciden en que el tuit de la expresidenta fue oportuno y necesario. Entienden que después de la derrota electoral es parte de la lógica la desorientación política del espacio. Sin embargo, advierten que lo que ocurrió después ya “no es un debate conducente”. Se refieren a la respuesta que dio Mayans en Radio 10 al tuit en la que se preguntó si no había que mandar al psiquiátrico a los que eligieron a Alberto Fernández como presidente del PJ. Luego, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza tuiteó notas periodísticas en las que se exhibía las opiniones de los dirigentes de diferente extracción peronista que había propuesto al entonces presidente para presidir el partido. Lejos de calmar las aguas, Cristina hizo click y retuiteó a la dirigente camporista.

“No hay tiempo para eso. Estamos gestionando. No parece un debate conducente. La expresión de CFK respecto a Villarruel la compartimos un millón por ciento. Creer que es un cuadro al que acercarnos es repulsivo. Estamos en las antípodas de Villarruel. Es siniestra y peligrosa. Por eso compartimos el tuit en el que Cristina ordena esta cuestión. Si ella necesitó marcar eso es por algo. Pero todo el resto es folklore. No suma”, aseguran cerca del gobernador bonaerense.

Comunicado

Además de la cumbre Di Tullio - Fernández Agasti – Mayans, los principales referentes del bloque de UP recibieron a organismos de Derechos Humanos que se manifestaron preocupados por el acto que encabezó Victoria Villarruel en el Senado de la Nación, donde prometió reabrir causas de víctimas del terrorismo.

El resultado del encuentro fue el duro comunicado del espacio en el que repudiaron el evento al que tildaron de "negacionista".