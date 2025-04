El mensaje de Mauricio Macri a Javier Milei: "Se tiene que dejar acompañar"

La empleada señaló que el comercio está “muy tranquilo” y que desde el lunes pasado, cuando el gobierno nacional eliminó el cepo cambiario, se reflejaron varios aumentos. “No se puede creer que haya aumentado todo. Los huevos pasaron de valer 55 mil pesos por cajón a 75 mil”.

“Me jodés. ¿50%?. No se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10% del dólar por las dudas″, criticó Macri. Lospennato, quien se encontraba junto a él, no ocultó su sorpresa: “Es increíble".

El PRO intensifica la campaña de cara a las elecciones de la Ciudad

De cara a las elecciones de mayo, el PRO intensificó la presencia de sus candidatos y de las principales figuras del partido en las recorridas barriales. En los últimos días, se sumaron el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la diputada y jefa de campaña, María Eugenia Vidal. También estuvieron los postulantes Hernán Lombardi, Laura Alonso, Darío Nieto, Rocío Figueroa,WaldoWolff y Victoria Morales Gorleri, entre otros.

Desde Palermo, Vidal aseguró: “Hablamos con los vecinos sobre nuestras propuestas y escuchamos sus ideas para la Ciudad que todos queremos. En equipo vamos a cuidar lo que hicimos y reforzar lo que haga falta”.

Según informaron desde el PRO, todos los días recorren los barrios y conversan con los vecinos más de 1000 personas, en tanto que los sábados lo hacen más de 1500. La campaña lleva por nombre "La Gran Conversación" ya que, según explicaron, el objetivo es dialogar con los vecinos para escuchar sus reclamos, preocupaciones, gestionar una solución.

Las propuestas de campaña del PRO para la Ciudad

El miércoles por la mañana, el partido que conduce Mauricio Macri presentó las propuesta de campaña bajo tres pilares: priorizar al porteño, ordenar el espacio público y apostar por el futuro.

La primera iniciativa se titula "Porteños Primero" y propone otorgar prioridad para los vecinos porteños en la atención médica dentro de los hospitales y centros de salud de la Ciudad.

En materia de transparencia institucional, se propuso aplicar la ley de Ficha Limpia, que impedirá que personas con condenas por delitos graves puedan presentarse como precandidatos a cargos electivos en la Ciudad.

El paquete también incluye medidas de seguridad ciudadana, como una ley "Anti Trapitos" que propone penas más severas a quienes ejerzan ilegalmente el cobro por estacionamiento. La propuesta busca modificar los artículos 91 y 92 del Código Contravencional, aumentando las sanciones de arresto, trabajo comunitario y multas, que podrán llegar hasta los $2.926.480.

En esa línea, el proyecto "El que rompe paga", presentado por Waldo Wolf, endurecerá las penas contra quienes ensucien o deterioren el espacio público de manera deliberada. Por su parte, se solicitó declarar a la recolección de residuos como un servicio esencial, para asegurar su continuidad incluso durante medidas de fuerza sindicales.

Respecto a la autonomía porteña, el PRO reclamó completar el traspaso de competencias que aún dependen del Gobierno Nacional, como la Inspección General de Justicia, el Puerto de Buenos Aires y la Terminal de Ómnibus de Retiro, lo que permitirá optimizar la gestión local de servicios clave.

En cuanto a políticas de vivienda, se presentó el plan Vivienda Joven, que ofrece créditos hipotecarios con tasa preferencial del 3,5% más UVA para personas de hasta 35 años. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda en barrios estratégicos como el Centro porteño, el Barrio Olímpico y La Boca.

Otra de las propuestas destacadas es la incorporación del sistema multipago en el transporte público. Esta tecnología permite pagar pasajes con tarjetas de débito o crédito, celulares o relojes inteligentes, además de la tradicional tarjeta SUBE. En la red de subte, ya fue utilizada por más de 138.000 personas, quienes ahorraron hasta $20.000 mensuales.

El paquete legislativo también contempla medidas de alivio fiscal. Se anunciaron exenciones al ABL para jubilados y pensionados, reducciones del Impuesto a los Ingresos Brutos para servicios no profesionales, exención en impuesto a los sellos y la devolución rápida de saldos a favor en un plazo de 96 horas.