La Libertad Avanza refuerza campaña de Manuel Adorni y preparan lanzamiento en CABA

Somos el espacio que representa las ideas de la libertad. Vinimos a terminar con los privilegios de la casta y a devolverle el poder a quienes nunca debieron perderlo: los ciudadanos. Aunque muchos no quieran, La Libertad Avanza en la Ciudad. VLLC! pic.twitter.com/0a3MXPy5yE

Con la candidatura de Ramiro Marra por fuera de La Libertad Avanza, está en riesgo la buena performance electoral de Adorni. También está en juego el rol de Karina Milei como armadora política luego del fracaso de las fuerzas del cielo en el primer test electoral del año el domingo pasado en la provincia de Santa Fe, donde LLA quedó tercera debajo del gobernador Maximiliano Pullaro y del candidato más votado del peronismo, de los tres que se presentaron.

Por eso está previsto además que Patricia Bullrich se sume a la campaña libertaria de cara a los comicios de 18 de mayo en CABA para renovar 30 bancas de la Legislatura, como previa a su casi segura candidatura a senadora nacional por la Ciudad para las elecciones nacionales del 26 de octubre. "La estrategia de Karina Milei es ir por el PRO", bramó Mauricio Macri por radio mientras la hermana del Presidente posaba en Uspallata con una motosierra junto a Adorni y el resto de los candidatos como Solana Pelayo, Nicolas Pakgojz Andrea Freguia, Juan Pablo Arenaza y Marina Kienast, entre otros

La Libertad Avanza se refuerza

Adorni graficó la guerra a cielo abierto de la siguiente manera: "Con ellos [el PRO] hemos trabajado muy bien a nivel nacional. Pero en la Ciudad de Buenos Aires vamos separados el 18 de mayo porque no compartimos agenda. Hay temas como la ley Bases en las que no coincidimos", dijo respecto a la versión porteña del proyecto aprobado a nivel nacional para recortar áreas y ajustar el gasto público. "Nosotros no vamos a hacer alianzas en ningún distrito para ganar elecciones. De ninguna manera”, sentenció mientras crecen las dificultades para cerrar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires.

La Libertad Avanza saldrá así a reforzar así la campaña de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de ministros del gabinete nacional en las calles porteñas, casi un calco de las recorridas que viene realizando el PRO de Jorge Macri con los candidatos de la boleta que encabeza Silvia Lospennato para las elecciones del 18 de mayo. El vocero presidencial ya redujo la frecuencia de sus conferencias de prensa y busca calibrar la campaña luego de que algunas encuestas encendieran señales de preocupación en la Casa Rosada.

En paralelo a las apariciones relámpago de Adorni en las calles de la Ciudad, la ministra de Seguridad viene realizando también caminatas por Santa Fe y Pueyrredón en el marco de un diseño de campaña que se basará en apariciones "sorpresa" de los candidatos. En ese esquema se inscribió la provocadora foto de Adorni con la motosierra en un intento por simbolizar la política de recorte del gasto público y achicamiento de la estructura del Estado. De hecho, el bloque de LLA de Pilar Ramírez ya había votado contra del Presupuesto 2025 y el paquete fiscal presentado por Jorge Macri en la Legislatura porteña.