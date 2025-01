De amarillos a violetas: los saltos al oficialismo y el enojo de los gobernadores

Mientras tanto, el PRO también viró en sus tácticas para negociar una alianza a la que podría verse obligado a sellar. Incursiona en el barro de la lógica de LLA: tensionar y lanzar dardos. Sin embargo, no todos los amarillos parecen estar de acuerdo. Por caso, el comunicado de este lunes del PRO donde acusa al Gobierno de Milei de tener “una visión autoritaria” y “falta de vocación de diálogo” no cayó bien en los gobernadores del PRO, el chubutense Ignacio Torres y el entrerriano Rogelio Frigerio, quienes buscan alejarse de la pulseada entre Macri y el Presidente. Los jefes provinciales mantuvieron autonomía en 2024 y no dinamitan puentes con el armado libertario que a nivel nacional encabezan Karina Milei y Martín Menem.