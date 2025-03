Elecciones en Ciudad: Ramiro Marra reafirmó su apoyo al gobierno de Javier Milei, pese a ir por fuera de LLA

"Yo te voy a dar un ejemplo: a mí me pueden sacar el carnet de Boca pero no por eso voy a dejar de ser hincha, porque la pasión como las ideas no se cambian. Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo", indicó en La Nación +.