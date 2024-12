Salta: Martín Menem y Karina Milei le cerraron la puerta a Gustavo Sáenz y LLA abraza a Alfredo Olmedo

La Libertad Avanza (LLA) se oficializó como partido en Salta con la visita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de Martín Menem, presidente de LLA en La Rioja. El lanzamiento sirvió para darle visibilidad a los elegidos para el armado provincial de ese espacio y para la cerrarle la puerta al gobernador Gustavo Sáenz y al senador nacional Juan Carlos Romero , a quienes se señalaba como colaboradores cercanos que ayudarían a consolidar el crecimiento de "los leones del norte". "La política argentina está cambiando y nuestra prioridad es avanzar con los principios que nos unen, no con quienes vienen de otras tradiciones políticas", sostuvo Menem durante la conferencia de prensa.

Previo a las palabras de Karina Milei y del presidente de la Cámara de Diputados, hubo una conferencia de prensa que protagonizaron el riojano, Olmedo, Zapata y Orozco. Una de las primeras consultas a Menem fue sobre posibles candidaturas paa las elecciones legislativas 2025. La respuesta fue clara: "no hablamos de candidaturas por adelantado, las decisiones sobre candidatos se tomarán al final del proceso, cuando las listas se cierren. Por ahora, lo más importante es mantener el trabajo de quienes estuvieron en el terreno desde el principio, como Emilia Orozco, Carlos Zapata y Alfredo Olmedo". Un mensaje claro para afuera pero también para adentro del LLA, al ponerle nombres y apellidos a quienes mandan en la fuerza libertaria salteña.

El interrogante sobre candidatos no fue menor, considerando que en 2025 en Salta se renovarán para el Senado de la Nación las bancas que hoy ocupan los peronistas Nora Giménez y Sergio Leavy , de Unión por la Patria, y el exgobernador Juan Carlos Romero, del bloque Cambio Federal, aliado de la Casa Rosada. En la Cámara de Diputados se pondrá en juego tres de las siete bancas, al cumplirse los mandatos de Emiliano Estrada , de Unión por la Patria; el libertario Zapata y de Pamela Calletti , de Innovación Federal. Los partidos que sentaron a Giménez, Leavy y Romero no atraviesan por su mejor momento, por lo que LLA se ilusiona con una buena elección que les permita incrementar el número de representantes en el Congreso. Es casi un secreto a voces que Olmedo, que usó antes que La Libertad Avanza el característico color amarillo, aspirará a llegar Senado.

“La libertad no es gratis, hay que luchar para tenerla”. Karina Milei en Salta. No podemos hacer esto solos, te necesitamos. Sumate: https://t.co/d3nZBWHnvp pic.twitter.com/SbE11Wej6C

Otros interrogantes giraron en torno a las figuras del gobernador Gustavo Sáenz y del senador nacional Juan Carlos Romero, sobre la posibilidad de que se sumen a LLA o se conviertan en estrechos colaboradores para el armado del partido, más allá de que se mueven en sintonía fina con la Casa Rosada. Sobre el primero, Menem no dudo y señaló: "tiene su propio sello, su propio camino y sus propios referentes. Las decisiones sobre alianzas se tomarán en su momento pero Sáenz no es referente de nuestro partido en Salta". Y en cuanto a Romero, manifestó que viene de otro espacio político y "aunque tengo un enorme respeto por él, la política argentina está cambiando y nuestra prioridad es avanzar con los principios que nos unen, no con quienes vienen de otras tradiciones políticas".

El acto principal tuvo como oradores a la diputada Orozco, a Menem y a "El Jefe". "Necesitamos llenar el Congreso en 2025 con legisladores comprometidos para devolverles más libertades a los argentinos", fue una de las frases más aplaudidas de Karina Milei. "Nos dijeron muchas cosas al comienzo, que esto era imposible, pero gracias a nuestras convicciones y al apoyo de todos los argentinos que nos votaron logramos llegar a la Presidencia", sostuvo.

Cortocircuito

El único desajuste que tuvo como caja de resonancia a la redes sociales, fue la queja de Alba Quintar, coordinadora ad honorem del Ministerio de Justicia de la Nación en esta provincia, quien milita en el espacio y es cercana a Olmedo, se señala. Denunció en sus cuentas que fue excluida del acto. Según los posteos de la funcionaria, cumplió con los pasos de acreditación para participar pero se le informó que "los cupos ya estaban cubiertos". "Alguien de mi partido me prohíbe asistir al lanzamiento oficial de La Libertad Avanza en Salta. Es lamentable que se manejen de esta manera; la no admisión sin un motivo objetivo es discriminación", publicó Quintar en sus redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuintarAlba/status/1868790365391929820&partner=&hide_thread=false Lamento que no me hayan permitido recibir a @KarinaMileiOk y @MenemMartin y espero que los dirigentes de mi provincia lleguen a estar a la altura de #LaLibertadAvanza y practiquen las ideas de la libertad pic.twitter.com/uCtgjmp2mU — Alba Quintar (@QuintarAlba) December 16, 2024

Quizás por eso y cuando ya se conocían algunas repercusiones de la queja, el diputado Zapata soltó en un contacto con los medios cuando se le consultó por el crecimiento del partido: "en Salta, Libertad Avanza es un espacio sólido y no necesitamos segundas marcas. No necesitamos gatos que se autoperciben como leones".