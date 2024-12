Desde el Gobierno bajan el tono a la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel: "No hay conflicto institucional, hay una diferencia de interpretaciones"

Quien salió a poner paños fríos fue el mismo jefe de Gabinete Guillermo Francos , quien en declaraciones radiales buscó quitarle dramatismo a los cruces entre Milei y Villarruel. Al mismo tiempo remarcó que la expulsión de Kueider "no está en duda".

En diálogo con Radio Rivadavia, Francos fue muy claro y de forma categórica bajó la tensión a lo que pasa en Casa Rosada, a raíz de la expulsión del senador Kueider. Respecto a las posturas de Milei y Villarruel expresó: " No hay conflicto institucional, hay una diferencia de interpretaciones. La decisión mayoritaria del Senado fue expulsar a Kueider, con eso es suficiente, el tema está listo".

En ese sentido agregó: "No hay que darle más atención de la que merece". Así, el jefe de Gabinete intentó poner un cierre a la discusión que generó revuelo en las últimas horas en el Gobierno: "Le damos más vuelta que lo que se merece. Si me preguntan a mí, le damos atención a la expulsión de Kueider que a la invitación del presidente electo de Estados Unidos a Milei para la asunción", dijo.

"Lo dejaría ahí, es un tema que no hay que darle más relevancia", sostuvo Francos, en su intento por desactivar la disputa en el núcleo del Gobierno. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló: "Milei fue claro: la sesión es nula, lo que está claro es la decisión del Senado, donde hubo votos para la expulsión", precisó, por lo que explicó que aunque la sesión en la Cámara alta se haga de nuevo, "hubo 60 senadores que votaron la expulsión de Kueider", por lo que "no es necesario con ese resultado realizar de nuevo la sesión".

Cruces entre Javier Milei y Mauricio Macri: la relación de LLA y el PRO

En otro apartado, Francos también habló de la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, es decir, entre Milei y Mauricio Macri, en vistas de lo que serán las elecciones 2025.

Justamente el caso Kueider desató la molestia de Macri en las redes durante la semana y el jefe de Gabinete, otra vez, puso paños fríos. "Macri estaba molesto, creo que no todos sus senadores votaron de la misma forma", expresó.

Respecto a la alianza electoral, Francos dijo: "No me imagino una elección en las que vayamos separados con el PRO. La unión hace la fuerza, si nos dispersamos no va a ser bueno para este espacio".}

"Estoy convencido que el presidente Javier Milei va a tener la fuerza necesaria para ganar la elección, es importante encontrar este espacio común para triunfar", concluyó Francos.