Javier Milei se metió en la polémica por Edgardo Kueider: cruzó a Victoria Villarruel y dijo que la sesión del Senado "fue inválida"

Edgardo Kueider.webp La expulsión de Edgardo Kueider generó un nuevo conflicto entre Milei y Villarruel.

Tras relatar su punto de vista de la situación, el líder libertario aseguró que "la sesión es inválida". Sobre el accionar de su compañera de fórmula, el máximo mandatario aseguró: "No se puede hacer lo que hizo, porque la Argentina tiene un sistema republicano. Así funciona el sistema de contrapesos. En el momento que yo entro de viaje automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del Ejecutivo. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el poder legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación y eso violenta la división de poderes”.

Sin embargo, también aseguró que la Cámara alta podría hacerla nuevamente ya que por "los números, está claro que todos queremos a los Kueider de la vida afuera". En este sentido, Milei apuntó directamente contra el kirchnerismo y, a pesar de estar de acuerdo con la expulsión, aseguró que este sector político tiene un "problema de inconsistencia". "Lo sacan a este hombre, que me parece bien, ¿y por qué no a Parrilli?", acusó el Presidente.

“A mí me molesta que haya chorros adentro de la política. Hay que pegarles una patada en el traste a todos”, afirmó.

Definiciones sobre Ficha Limpia y la posible candidatura de Cristina Kirchner

El presidente también se refirió al proyecto de Ficha Limpia impulsado por el PRO que no logró quorum en Diputados. Si bien defendió la idea original, cuestionó la actual versión. "Cómo está ahora, deja afuera a los buenos y mete a los chorros", cuestionó.

Para explicar su posición, afirmó que en algunas provincias no hay justicia independiente y, en consecuencia, se podrían inventar causas para sacar a competidores de la competencia. "El día que haya chances de ganarles (a los gobernadores) va a haber cómo van a agarrar, le van a inventar causas", señaló y agregó: "lo van a usar para sacar a los buenos".

Vinculado al fracaso de Ficha Limpia, el presidente respondió a quiénes lo acusan se opuso al proyecto para polarizar con la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, y competir con ella en las elecciones de 2025. "Los que defienden Ficha Limpia, lo único que hicieron fue poner en el ring a Cristina (Kirchner), generar la idea de la proscripción, traer el fantasma de Perón 1955, que lo proscribieron y 18 años después volvió e hizo otro desastre", comparó.

Pero para que no haya dudas, afirmó que para él la expresidenta debería estar presa. Sin embargo, reiteró que aprobar el proyecto tal como está va a generarle "épica de la proscripción".

Edgardo Kueider pidió que lo restituyan en el Senado por supuestas irregularidades en la sesión

En las últimas horas, Kueider presentó un amparo ante la justicia exigiendo su restitución como senador, luego de haber sido destituido ayer por la Cámara alta. Su expulsión se relaciona a la polémica que desató al ser encontrado en la frontera con u$s200.000 y posteriormente detenido en Paraguay.

El entrerriano exige la anulación de la sesión en la que se decidió su expulsión, porque al momento de votar Victoria Villarruel se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional, ya que el Presidente ya había partido hacia su gira gira por Italia. Es decir, ejecutaba dos funciones incompatibles entre sí, ya que también es presidenta del Senado.

Votación Kueider.jpeg Los votos de cada senador en la sesión para expulsar a Kueider.

Esta prohibición se encuentra establecida en la Constitución Nacional, por eso Kueider no tardó en presentar su amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa. También denunció que no se le permitió hacer un descargo, según él atentando contra su legítima defensa, y que no se conformó una comisión para poder tratar su destitución, instancias obligatorias en el reglamento de la Cámara Alta.

Cabe destacar que Kueider fue expulsado del Senado durante el pasado jueves, en una sesión a la que asistieron 67 de los 72 miembros de la Cámara alta, de los que 61 votaron a favor de apartar al legislador.