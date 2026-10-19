Luego del traspié opositor en Diputados, La Libertad Avanza mide su poderío en el Congreso

Luego del intento fallido de abrir el recinto por parte de la oposición, el oficialismo busca sesionar este miércoles en la Cámara baja para aprobar Discapacidad, Desendeudamiento e Inviolabilidad de la propiedad privada. En el Senado, los libertarios apuntan a aprobar la reforma de la ley de Salud mental.

La Libertad Avanza mide su poderío en el Congreso esta semana . Luego del intento fallido de abrir el recinto por parte de la oposición, el oficialismo busca sesionar este miércoles en Diputados para avanzar con las leyes de Discapacidad, Desendeudamiento e Inviolabilidad de la propiedad privada . En tanto, en el Senado, los libertarios apuntan a aprobar la reforma de la ley de Salud mental , sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Se viene otra semana de alta intensidad en Diputados. Para empezar, el martes, en un plenario de comisiones, se seguirá discutiendo el proyecto de Malvinas impulsado por Javier Milei, que endurece las penas de prisión y las multas económicas para quienes extraigan o colaboren en la explotación ilegal de recursos naturales .

Las intenciones del oficialismo son dictaminar el proyecto ese día, para que quede listo para ser llevado al recinto . Ahora bien, para hacerse de las firmas necesarias, en las filas libertarias reconocen que deberán introducirle modificaciones al texto.

Uno de los artículos que de seguro sufrirá modificaciones es el 111 , que generó fuerte polémica. Entre otros puntos, ese artículo establece penas de 5 a 12 años de prisión a quienes busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante desinformación financiados por agentes extranjeros.

También ese día, se reanuda el debate por el Presupuesto 2027. A menos de una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria, exponen el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez . Se esperan fuertes reclamos por parte de la oposición en torno al incumpliento de la ley de Financiamiento Universitario.

El miércoles a las 12 se celebra la sesión convocada por los libertarios para avanzar con los dos temas que fueron empujados por la oposición: Emergencia en Discapacidad y Desendeudamiento. Si bien el oficialismo se alzó con los dictámenes de mayoría en ambos casos, los votos todavía no están garantizados. Es por eso que La Libertad Avanza mantendrá canales de negociación con los bloques aliados, que siguen pidiéndole modificaciones a los textos a cambio de sus acompañamientos.

El oficialismo busca sesionar a menos de una semana de la derrota opositora.

Para el caso de Discapacidad, que el oficialismo presentó “una propuesta superadora” a la prórroga de la Emergencia empujada por la oposición, uno de los pedidos que hicieron los bloques dialoguistas, con el misionero Oscar Herrera Ahuad a la cabeza, fue que en el texto se plasme el costo fiscal de la implementación de la iniciativa. Y que luego ese mismo monto se vea reflejado en el Presupuesto 2027. Así y todo, en la oposición confían en llegar con los votos para prorrogar hasta finales del 2028 la emergencia.

La gran duda es qué ocurrirá con los proyectos que buscan darle una respuesta a los cerca de 20 millones de endeudados que hay en la Argentina. Mientras el oficialismo presentó un proyecto que establece una serie ítems vinculados con la transparencia crediticia, la educación financiera, la prevención del fraude digital y reglas de información clara sobre tasas; los dictámenes de la oposición declaran la emergencia crediticia y proponen un régimen de asistencia para los deudores.

Ambos temas fueron incluidos en la sesión convocada con la oposición, junto con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, dictaminada días atrás, y que restablece la Ley de Tierras y deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 que derogaba esa misma ley.

A la que se prevé que será una larga sesión –en la que se incluirán otros temas impulsados por los aliados– se le podría agregar el proyecto de Malvinas, si llegara a ser dictaminado en el plenario de comisiones del día previo.

Patricia Bullrich quiere abrir el recinto del Senado

En el Senado el panorama no está tan claro. Pero las intenciones de la jefa de la bancada oficialista son abrir el recinto esta semana. Para eso, deberá llegar a un acuerdo con las bancadas aliadas. Según pudo saber Ámbito, Patricia Bullrich apunta a sesionar con el plato fuerte de la reforma a la ley de Salud Mental, a la que le faltó una firma (consiguió 8, necesitaba 9) para el dictamen el último jueves.

El proyecto le introduce una serie de cambios a la ley sancionada en el año 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner. El dictamen de mayoría modifica los criterios para concretar internaciones y la modalidad del tránsito de los tratamientos.

Tras dictaminar Salud Mental, Bullrich quiere sesionar en el Senado.

Ahora bien, para su acompañamiento en el recinto, los aliados provinciales piden que se garanticen partidas presupuestarias para la implementación de los programas de contención. Quien hizo ese planteo durante el debate en comisión fue el misionero Carlos Arce. "Falta un financiamiento que no está expresado en este proyecto. Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, para que se traduzca en partidas presupuestarias identificables", planteó el senador.

Por último Bullrich no descarta –de abrir el recinto esta semana– incluir en el temario el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) junto con el proyecto que establece un marco regulatorio para el mercado de carbono.