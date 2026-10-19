Se acumulan proyectos en el Congreso y crecen las chances de que Javier Milei llame a extraordinarias

Se agota el período de sesiones ordinarias y los proyectos del Poder Ejecutivo se siguen acumulando en el Congreso. Entre ellos, la reforma política y el Presupuesto 2027, que deberían ser sancionados antes de fin de año, por lo que se da por descontado que, al menos en diciembre, habrá actividad legislativa.

En un mes vence el plazo que tiene el Congreso para dictaminar proyectos , salvo que se prorrogue el período de sesiones ordinarias o el Poder Ejecutivo convoque a extraordinarias. De no ser así, las iniciativas que queden pendientes de ser tratadas deberán esperar hasta el 1 de marzo del año que viene . Los tiempos apremian para el gobierno de Javier Milei : varias de las apuestas que hizo todavía no comenzaron a tratarse; están a “mitad de camino” o directamente no se presentaron en el Poder Legislativo. Un repaso de las iniciativas que fueron anunciadas pero que siguen sin ver la luz.

La cuenta regresiva ya está en marcha en el Congreso. Fin de año está a la vuelta de la esquina y, para colmo, dos hitos paralizarán la actividad. Por un lado, la visita del Papa . Por otro, las elecciones en los Estados Unidos , a la que asistirán varios referentes de La Libertad Avanza. Esto significa que el oficialismo deberá poner un pie en el acelerador si quiere terminar el año con dos textos que le urgen .

Por un lado, el Presupuesto 2027 . Cuesta imaginar que en su último año de mandato, con elecciones mediante, el Presidente se arriesgue a iniciarlo sin una hoja de ruta sancionada por el Congreso. El asunto es que el debate de la “ley de leyes” comenzó hace apenas una semana y con el Papa y las elecciones en el medio, la sesión para su aprobación en el recinto de la Cámara de Diputados sería recién el 18 de noviembre . Es decir, 48 horas de que venza el plazo para dictaminar. Se da casi por hecho que, solo por este tema, la Casa Rosada convoque a extraordinarias. De lo contrario, el Senado no contaría con margen para darle sanción definitiva a la iniciativa.

Otro tema que urge ser tratado es la reforma política . Siempre y cuando los hermanos Milei quiera que esta comience a regir en las elecciones del 2027. Fue la Cámara Electoral la que le pidió al Congreso que defina las reglas antes del año electoral. Planteó que "es necesario contar con seguridad y certeza". En otra palabras, si La Libertad Avanza quiere suprimir las PASO el año que viene, también deberá pisar el acelerador con este tema, que apenas comenzó a tratarse en reuniones informativas en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Sus votos no están garantizados.

Además de estos dos temas que son prioridad para la Casa Rosada, hubo otras iniciativas que Milei anunció con bombos y platillos, pero que no avanzan. Por un lado, el Súper RIGI. El régimen que busca atraer inversiones millonarias en nuevas industrias quedó paralizado en el Senado , luego de ser aprobado en Diputados. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sigue sin lograr las adhesiones de sus aliados para llevarlo al recinto. Y de lograrlo, sería porque el texto sufrió modificaciones, por lo que debería volver a la Cámara que conduce Martín Menem para su sanción definitiva.

Otro texto que desde hace meses avanza y retrocede en el Senado es el que busca reformar la ley de Salud Mental sancionada durante el kirchnerismo. La semana pasada, el texto pasó a la firma tras un debate en comisión, pero a la libertaria le falta una firma para poder llevarlo al recinto. Si logra hacerse de esa firma, podría tratarse esta semana en una sesión. Pero luego debería ser tratado en Diputados para convertirse en ley.

Anuncios que quedaron en anuncios

Un recorrido similar al Súper RIGI hizo otro proyecto que Milei anunció nada menos que por Cadena Nacional. Se trata de la nueva carta orgánica del Banco Central, con la que Javier Milei prometió que terminaría de erradicar la inflación. Tras ser aprobada en Diputados, el Senado le introdujo modificaciones en el recinto, por lo que la iniciativa volvió a su Cámara de origen para su sanción definitiva. El asunto es que el texto recaló allí hacia fines de septiembre, y jamás se retomó: hay miradas contrapuestas en torno a los cambios que le introdujo la Cámara alta en torno al mecanismo de remoción del titular del BCRA.

En esa misma cadena nacional que encabezó el Presidente el 30 de julio, anunció tres proyectos que jamás se presentaron en el Congreso. Entre ellos, el grillete fiscal o Shutdown, que en palabras de Milei “se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario”. Así como también las reformas al Mercado de Capitales y de Seguros.

Algunos de los proyectos anunciados en Cadena Nacional jamás llegaron al Congreso.

Otro proyecto que fue anunciado en cadena nacional fue la ley de Malvinas. El 3 de septiembre, el mandatario anunciaba el envío de la iniciativa que, entre otros ítems, endurece las penas de prisión y las multas económicas para quienes extraigan o colaboren en la explotación ilegal de recursos naturales.

Las intenciones del oficialismo eran dictaminar el texto este mismo martes en un plenario de comisiones y llevarlo al recinto para votarlo en la sesión convocada para este miércoles. Pero este lunes por la tarde, se pospuso para la semana que viene el plenario de comisiones. Claramente, LLA sigue sin reunir las firmas para hacerse con el dictamen de mayoría. De conseguirlo la semana que viene, y llevarlo al recinto más adelante, el texto sería girado al Senado para su sanción definitiva. En otras palabras, Bullrich contará con menos de un mes para dictaminarlo (salvo que se convoque a extraordinarias).

También en la sesión prevista para este miércoles en Diputados, los libertarios buscan aprobar la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, a la que se le incluyeron una serie de artículos para restablecer la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, así como también para desactivar su derogación, que estaba contemplada en el DNU 70/23. De reunir los votos en el recinto, el texto deberá volver al Senado. Más trabajo para Bullrich.

En el Cámara que conduce la exministra de Seguridad hay otro tema que quedó paralizado tras su aprobación en Diputados. Se trata de la ley Hojarasca que modificaba o derogaba unas 70 leyes, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger y que cayó en desgracia luego de los dolores de cabeza que trajo su otro proyecto –Inviolabilidad de la propiedad privada– al oficialismo y los aliados. En especial por su capítulo en torno a la ley de Tierras que, vale recordar, originalmente buscaba su derogación para eliminar los límites de venta de terrenos rurales a extranjeros.

Las promesas de Adorni

Cuando la salida de Manuel Adorni todavía no era un hecho, aunque ya estaba complicado por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el ahora exjefe de Gabinete anunció el envío de cuatro proyectos de ley que –salvo el Súper RIGI que quedó a mitad de camino– quedaron en el olvido.

La ley de Lobby no llegó al recinto.

El primero de ellos fue la ley de Lobby, que tenía como objetivo regular y transparentar las relaciones entre los actores privados y los funcionarios o legisladores. El texto fue fuertemente criticado no solo por distintos sectores –incluso de la sociedad civil– sino también puertas adentro. Luego de una serie de debates en comisión, la iniciativa quedó cajoneada en Diputados y jamás se dictaminó.

Peor suerte corrieron los otros textos anunciados por Adorni: la ley de Etiquetado Frontal y la regulación a las apuestas online. Ambos recalaron en la Cámara que conduce Victoria Villarruel y ni siquiera vieron la luz en comisión.