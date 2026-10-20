El Episcopado cruzó a Javier Milei en la previa de la visita de León XIV: "Si la gente dice que no llega, es porque no llega" Por Ezequiel Rudman + Agregar ámbito en









El Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, apuneto contra el Presidente, luego de que calificara de “pelotudez” que la gente no llega a fin de mes con sus ingresos.

El vicepresidente primero del Episcopado, Ángel Rossi.

A tres semanas de la visita de León XIV a la Argentina, el vicepresidente primero del Episcopado, Ángel Rossi, volvió a alertar sobre la situación social y se despegó de los dichos del Presidente formulados este lunes durante una conferencia del sector energético en Neuquén. Allí Javier Milei tildó de "pelotudez" la idea de que la gente no llega a fin de mes y se preguntó cómo se vive diez días sin comer ni beber. Y hoy volvió a la carga en redes contra los periodistas que lo cuestionaron.

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La respuesta de la Iglesia católica tardó poco en llegar. Consultado en una rueda de prensa luego de un acto con sindicatos de su provincia, el arzobispo de Córdoba fue categórico: "Si la gente dice que no llega, es porque no llega. No creo que a nadie le dé gusto decir eso". Y remató: "Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente".

La voz pesa tanto como el mensaje. Rossi es jesuita, fue designado cardenal durante el papado de Jorge Bergoglio y ocupa el cargo de vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina, donde secunda a Marcelo Colombo.

Ángel Rossi junto al papa Francisco (Imagen de archivo). La frase del cardenal no es un exabrupto aislado. Hace pocas semanas anticipó que el Papa se encontraría con una Argentina "cascoteada por la pobreza", aunque aclaró que este Gobierno no inauguró el problema. En la misa de San Cayetano había dicho que la macroeconomía de la que se habla no baja al plato de comida. Y en otra homilía, ya había hablado de "sadismo de Estado" por el recorte a discapacitados y jubilados.

Rossi también describió a Córdoba como una provincia "media frágil, con cosas que hay que mejorar, como en la línea de la pobreza" y subrayó la urgencia de acompañar a la "gente nuestra que todavía necesita ser puesta de pie". El calendario agrava el volumen político de las críticas. León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre y Córdoba será la única provincia del interior en su recorrido: el martes 10 celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar, con feriado en la provincia.

La Iglesia cuestionó el diagnóstico oficial El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva ya le había marcado la cancha a La Libertad Avanza. En el Tedeum del 25 de Mayo, ante el Presidente y su gabinete, advirtió que el país está a las puertas del "desmembramiento social". Este mes, tras hablar de la Argentina que enfrentará el Papa, Luis Caputo retuiteó un mensaje que le reclamaba menos política y más predica de la palabra de Dios. En San Cayetano, el arzobispo porteño señaló que hacen falta dos o más trabajos para llegar a fin de mes y alertó sobre el endeudamiento de los hogares. El diagnóstico eclesiástico encuentra respaldo en los números que el Presidente descalificó. La encuesta de Zentrix a la que aludió Milei indica que el 65,3% de los consultados afirma que sus ingresos no le alcanzan más allá del día 20. La incomodidad tampoco se limita a los púlpitos. Patricia Bullrich pidió "más velocidad en los resultados" para que el cambio se sienta en la vida cotidiana.