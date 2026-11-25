La justicia federal de Campana consideró que hay pruebas suficientes para atribuirle la llamada al 911 en la que dijo: “Voy a matar al Papa”. Lo acusaron amenazas anónimas e intimidación pública agravada, pero descartaron la prisión preventiva.

Un hombre de 49 años fue procesado por amenazar de muerte al papa León XIV , a través de un llamado anónimo al 911 realizado el 6 de noviembre, dos días antes de la visita que el pontífice tenía programada a la Argentina. Sin embargo, el juez federal de Campana Adrián González Charvay dispuso su inmediata libertad, al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo detenido.

Se trata de Damián Avelino Giles , quien quedó procesado como presunto autor de los delitos de amenazas agravadas por haber sido cometidas de manera anónima, en concurso ideal con intimidación pública agravada. Además, se le impuso un embargo de $53,5 millones y la prohibición de salir del país .

La investigación comenzó el 6 de noviembre, cuando una persona llamó a la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 y expresó: “Voy a matar al Papa, voy a matar al Papa ”. La comunicación se produjo a las 12:31 y motivó la intervención de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

A partir del número telefónico utilizado, los investigadores lograron vincular la línea con Giles mediante información obtenida de Mercado Pago y de las empresas de telefonía . Tras un primer allanamiento con resultado negativo, la Policía consiguió localizarlo y detenerlo en Villa Rosa, partido de Pilar, donde secuestró tres teléfonos celulares y un dron con su control remoto. Uno de los celulares incautados fue identificado como el aparato utilizado para realizar la amenaza.

Según el fallo, el imputado proporcionó voluntariamente la clave de desbloqueo y, al revisar el dispositivo, los investigadores encontraron registros de otras llamadas, pero no de la comunicación al 911.

El hombre amenazó con atacar al Papa durante su visita a la Argentina.

Para el magistrado, ese dato resultó relevante: consideró que la llamada habría sido borrada y cuestionó la explicación de Giles, quien durante su indagatoria negó haber realizado la comunicación y sostuvo que ese día estaba trabajando en una obra. También afirmó que sus compañeros conocían su contraseña y podían haber utilizado el teléfono.

El juez destacó que el número desde el cual se efectuó la amenaza estaba registrado a nombre del imputado y que, además, tenía asociada su cuenta personal de Mercado Pago. También valoró que el teléfono utilizado estaba en su poder al momento del allanamiento.

Un dato particular es que el análisis de voz realizado por la Policía Federal no permitió identificar al autor. El informe de Acústica Forense concluyó que la grabación era “no apta a los fines de comparación por su escasa duración temporal”. Sin embargo, el juez consideró que el resto de las pruebas reunidas resultaba suficiente para avanzar con el procesamiento.

Qué dice la resolución

En su resolución, sostuvo que la amenaza se realizó con la finalidad de “infundir temor público y aterrorizar a la población y en especial a sus feligreses”, en el contexto de la visita papal prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Respecto de la libertad del acusado, el magistrado entendió que, aunque la escala penal de los delitos atribuidos supera los ocho años, no había elementos concretos para presumir que Giles pudiera fugarse o entorpecer la investigación. Por eso resolvió que podía continuar el proceso en libertad, bajo caución juratoria y con prohibición de salir de la Argentina.

Finalmente, consideró concluida la etapa de instrucción y dispuso correr vista al fiscal para que se expida sobre la continuidad del proceso.