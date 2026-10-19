El Gobierno defendió su programa económico pese al avance del riesgo país

El vocero Adrián Ravier relativizó la suba del indicador de JP Morgan, que superó los 670 puntos básicos, y aseguró que la gestión de Javier Milei mantendrá su programa económico. Además, confirmó inversiones por más de u$s15.400 millones bajo el RIGI y anunció un plan de retiros voluntarios en la administración pública.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el rumbo económico del Gobierno durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , restó importancia al aumento del riesgo país y ratificó que el Gobierno no modificará su estrategia económica . El indicador elaborado por JP Morgan superó los 670 puntos básicos, tras avanzar 12 unidades respecto del cierre del viernes, y alcanzó su nivel más alto del año, con registros similares a los de fines de octubre de 2025.

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Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario defendió la gestión de Javier Milei y sostuvo que la Argentina presenta mejores condiciones que al inicio de la administración libertaria. “El riesgo país lo recibimos en más de 1.500 puntos y hoy la Argentina es mucho mejor, con menos incertidumbre y riesgo”, afirmó.

En la misma línea, descartó un cambio de política económica y aseguró que no habrá un “plan platita” mientras Milei permanezca en la Presidencia.

Ravier argumentó que el programa oficial permite reducir la inflación, la pobreza y la indigencia, además de impulsar la actividad económica. Según planteó, el país vuelve a crecer, aunque a un ritmo inferior al esperado por el Gobierno, en un escenario internacional complejo.

El vocero señaló que la recuperación no alcanza de la misma manera a todos los sectores y reconoció que algunos indicadores muestran resultados negativos. Sin embargo, destacó que los datos parciales de agosto fueron mejores que los de julio y expresó expectativas de una mejora a partir de septiembre.

También afirmó que, pese a la desaceleración registrada durante 2026, la economía argentina continúa en expansión. En cuanto a las perspectivas, indicó que las estimaciones para 2027 apuntan a un crecimiento cercano al 3%.

La suba del riesgo país coincidió con una jornada negativa para los activos argentinos en los mercados internacionales. Los bonos soberanos en dólares registraban caídas de hasta el 0,5%, mientras que las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street retrocedían hasta un 3,5%.

El RIGI sumó proyectos energéticos por más de u$s15.400 millones

Durante la conferencia, Ravier también anunció nuevas aprobaciones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema impulsado por el Gobierno para atraer capitales a proyectos de gran escala.

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al régimen del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol, en Vaca Muerta. La iniciativa contempla una inversión de u$s12.240 millones y la creación de más de 2.300 puestos de trabajo.

Además, el comité evaluador dio luz verde al ingreso de dos proyectos de Transportadora de Gas del Sur (TGS) por más de u$s3.200 millones, destinados al procesamiento de líquidos del gas natural.

De acuerdo con los datos difundidos por el vocero, el RIGI acumula 25 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, con inversiones comprometidas por u$s68.438 millones y la generación prevista de 118.650 empleos directos e indirectos.

El Gobierno abrirá un plan de retiros voluntarios en la administración pública

Ravier anunció que la administración nacional pondrá en marcha un programa de retiros voluntarios para el personal de planta permanente y los trabajadores contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada.

La inscripción estará habilitada entre el 1 y el 30 de noviembre. El funcionario aclaró que la iniciativa no contempla una cantidad de retiros establecida de antemano.

La medida se suma a las acciones del Gobierno orientadas a reorganizar el funcionamiento del Estado y reducir su estructura.

Acuerdo comercial con EEUU y récord para las exportaciones de litio

En materia de comercio exterior, el vocero destacó la firma de un protocolo adicional al acuerdo de comercio e inversiones recíprocos entre la Argentina y Estados Unidos. El documento habilita su envío al Congreso Nacional para que sea tratado y aprobado.

Asimismo, informó que las exportaciones argentinas al mercado estadounidense aumentaron un 35% interanual entre enero y agosto de 2026.

En ese mismo período, las ventas externas de litio crecieron un 190% y alcanzaron un récord de u$s1.467 millones, según las cifras presentadas por el funcionario.

Trenes Argentinos desembolsó fondos para comprar 43 formaciones

En el área de infraestructura, Ravier comunicó que Trenes Argentinos realizó el primer desembolso para avanzar con la adquisición de 43 nuevos trenes destinados a cinco líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las primeras formaciones llegarán a fines de 2027. El objetivo de la compra es mejorar las frecuencias de los servicios y reducir los tiempos de viaje de los pasajeros.

Durante su exposición, el vocero repasó además las principales medidas de la administración nacional en materia de Economía, Desregulación, infraestructura, Seguridad y Defensa.