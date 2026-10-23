Javier Milei agradeció a la Justicia por su sobreseimiento en la causa $LIBRA: "Intentaron un golpe de Estado y no pudieron" + Agregar ámbito en









El Presidente de la Nación se refirió a su situación judicial y esbozó un análisis acerca de la situación global, que incluyó su mirada sobre la caída de la natalidad.

Javier Milei en la última cena del Fundación Faro.

A su vuelta a la Argentina, y en el marco de la cena anual de la Fundación Faro con 450 asistentes, Javier Milei evaluó el contexto mundial y trazó una lectura de la demografía estructural, criticando que existen sectores que "promueven que la gente no forme familias y se escudan en eso para abrir las compuertas para la invasión externa".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Presidente elogió al ministro Luis Caputo y proyectó un crecimiento del 18% anual pronto porque "hay toda una economía subterránea que se está generando y que va a salir a la luz. El mejor efecto es que hay una tremenda reasignación de recursos porque hay cambios de precios relativos, apertura, cambio tecnológico, descubrimiento de recursos naturales y caída de los impuestos". "Vamos por el camino correcto y no pensamos desviarnos", ratificó.

En el tercer año de su conformación actual, la fundación consolidó este evento como un mecanismo de financiamiento, cuyas características son tener sede en el Yacht Club de Puerto Madero, agasajar a empresarios que aportan importantes sumas para participar y la inhibición del ingreso de la prensa. Allí el Presidente inició su discurso recordando su sobreseimiento en la causa $LIBRA y agradeciendo a la Justicia: "Intentaron un Golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, porque somos honestos y estamos limpios". "Fue una tremenda operación política y mediática cuya única intención fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas", calificó.

Ante la mirada de empresarios, todo su Gabinete y parte de la diplomacia estadounidense, aseguró: "Vamos a combatir con mayor audacia y a sacar Argentina de este pozo, y eso implica ir contra todo el estatus quo y lo voy a hacer". "Como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos", acotó. Luego, realizó un repaso de las narraciones históricas sobre libertad y se refirió al impacto previsional que provoca la caída de la natalidad: "La natalidad se desplomó producto que la población fue bombardeada con propaganda desmoralizante, entre la que se encuentra el ambientalismo radical, la agenda asesina del aborto y un desprecio generalizado por el legado de nuestros antepasados".

¡La verdad siempre triunfa!



Fueron casi dos años de injurias y mentiras que intentaron dañar nuestro buen nombre y honor. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.



“Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. — Juan 8:32. — Karina Milei (@KarinaMileiOk) October 23, 2026 Javier Milei sobre la migración Su razonamiento continuó desarrollando la situación en Europa, en donde "subieron la presión fiscal pero no les alcanzó, entonces inventaron la teoría del reemplazo y comenzaron a recibir inmigración de todos lados. Cuando esa inmigración no respeta la cultura del lugar donde están, deja de ser inmigración y se convierte en una invasión". "No se puede echar a los inmigrantes porque sino el quiebre de sistema es irremontable", planteó y dijo que "tienen inmigración de una cultura que no es compatible con Occidente". Es por ello que remató: "América irá en rescate a Occidente".

El mandatario se refirió a la importancia de los recursos en la disputa geopolítica y a la ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", señalando que "los ingleses están incómodos, pero tarde o temprano las islas van a volver a ser nuestras. [...] Van a volver a ser nuestras porque estamos volviendo a tener relevancia económica y porque Gran Bretaña se está desarmando por el problema fiscal, de impuestos, de la demografía y la invasión". La ceremonia ocurre en el mismo día que el mandatario arribó a la Argentina, tras su paso por España para reunirse con dirigentes de derecha en la previa a los comicios presidenciales en aquel país. Este mismo viernes, recibió al vicesecretario de Estado de los EEUU, Christopher Landau, en medio de las conversaciones por reformas de la ley de "Defensa de la Soberanía Nacional". Para concluir, Javier Milei reconoció que "la coyuntura ahoga, nadie dijo que estamos en la panacea y queda mucho por hacer", aunque afirmó que "la foto es mala, pero es la mejor película de la historia". Javier Milei se refirió a su sobreseimiento en la causa $LIBRA El presidente Javier Milei celebró este viernes su sobreseimiento en la causa $LIBRA y publicó un duro mensaje contra sectores de la oposición, medios de comunicación y periodistas. En su cuenta de X, sostuvo que la investigación fue utilizada para perjudicarlo políticamente y reivindicó la actuación de la Justicia. Su reacción se conoció después de la resolución que también benefició a Karina Milei y a los otros nueve imputados. ¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?



La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue… — Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026 “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, escribió el mandatario al comienzo de la publicación. Milei afirmó que el fallo dejó al descubierto lo que calificó como una “tremenda operación política y mediática” y atribuyó a sus impulsores el objetivo de dañar la investidura presidencial con “fines políticos golpistas”.