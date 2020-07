Arribas "cortafuegos" de Macri para la causa por espionaje ilegal (sea en Lomas o en Comodoro Py)

El tándem Majdalani- Arribas está acusado de los mismos delitos pero ambos negarán participación en espionaje ilegal. Tampoco su aval, como trasunta en los hechos posteriores al descubrimiento de un móvil de la AFI en las inmediaciones del Patria, con agentes orgánicos que tenían instrucciones muy distintas a las que quedaron asentadas sobre la falsa amenaza terrorista sobre la entonces senadora. Engañados por mandos medios y con un grupo fuera de control que no seguía instrucciones orgánicas. Majdalani dirá también que por esos hechos existe “cosa juzgada”. Esa fue la respuesta que buscó obtener de Martínez de Giorgi la semana pasada, cuando acudió al juzgado con un pedido de inhibitoria dirigido a Augé. El juez de Retiro le dijo que no había nada por hacer porque su causa estaba cerrada. Cerrada con un sobreseimiento a su favor, es la interpretación defensista. No concedió un pedido de inhibitoria, simplemente ratificó que lo actuado bajo su órbita tiene status de firme. No es poco si se combina con la curiosa presentación de Arribas –que recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti- para que todo el expediente (que está conectado en Lomas al de Super Mario Bross) abandone esos lares rumbo a Capital Federal. Ambos saben que se repetirá el ritual de la indagatoria respecto al expediente principal que estaba en manos de Villena.