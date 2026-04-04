Voucher educativo abril 2026: cómo saber si sos beneficiario y paso a paso para anotarse + Seguir en









El Gobierno puso en marcha una nueva edición del programa que brinda asistencia económica a familias con hijos en escuelas privadas. Conocé quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo realizar la inscripción.

Voucher educativo abril 2026: cómo saber si sos beneficiario. FreePik.es

El Gobierno habilitó una nueva edición del voucher educativo. Se trata de una asistencia económica temporal para familias con hijos en escuelas de gestión privada que cuenten con al menos el 75% de aporte estatal. Conocé si sos beneficiario.

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El cheque puede ser solicitado por familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal. El objetivo de esta prestación es garantizar la continuidad educativa de los menores.

Voucher educativo de abril: cómo saber si soy beneficiario del voucher educativo La página oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar detalla los requisitos y el procedimiento de inscripción. Para comenzar con el proceso, que debe ser realizado por uno de los responsables parentales, es necesario registrarse en la app Mi Argentina y seguidamente completar los datos solicitados en la plataforma de Vouchers hasta culminar la inscripción.

Por otra parte, el sitio online de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), define a los Vouchers Educativos como un "programa destinado a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones de gestión privada". El mismo consiste en "acompañar a las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas privadas con aporte estatal".

El programa, que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, incluye a los niveles inicial, primario y secundario, y se cobra hasta diciembre inclusive. Le corresponde un voucher por cada hijo en edad escolar y "su percepción es compatible con cualquier prestación otorgada por el Estado", ahondan.

gemini aula clases educacion 2.jpg El cheque puede ser solicitado por familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal. Gemini IA Según establecen, le corresponde a "personas con DNI y residencia legal en el país de al menos dos años", que tengan: Hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas privadas (con al menos 75% de aporte estatal).

Ingresos familiares que no superen los 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

Sus datos personales y de su grupo familiar acreditados en mi ANSES.

Medio de cobro informado en mi ANSES. Se puede hacer el seguimiento de la solicitud ingresando a Vouchers Educativos, con tu usuario y contraseña de Mi Argentina", detallan desde la Web, que asegura que el resultado de los pedidos se publica en la plataforma. La información oficial indica que se pueden modificar los datos ingresados en caso de error. En caso de rechazo, se informará el motivo. Si se debe a una cuestión académica, es posible presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado. Además, se aclara que el estudiante debe ser alumno regular, condición que es verificada mensualmente por la institución. Si se adeudan dos cuotas escolares, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda y luego puede cobrarse de forma retroactiva. Con tres cuotas impagas, el voucher se cancela de manera definitiva. Por último, desde el Gobierno advierten que el programa no solicita datos personales por teléfono ni redes sociales. La inscripción es gratuita y no requiere intermediarios. Vouchers Educativos abril 2026: cómo presentar un reclamo El procedimiento para reclamar en caso de que la solicitud sea rechazada es sencillo. El afectado deberá respetar los plazos de contacto y contar con la documentación respaldatoria: Ingresar a Mi Argentina con usuario y contraseña.

con usuario y contraseña. Acceder a la sección “Estado de mi solicitud”.

Verificar el motivo del rechazo.

Si la negativa responde a una cuestión académica, se habilita la opción de reclamo dentro de los cinco días posteriores.

Adjuntar la documentación correspondiente y hacer seguimiento del trámite.

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