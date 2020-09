Espionaje M: por ahora la causa seguirá en Lomas de Zamora

El magistrado rechazó un pedido de inhibitoria que hizo la jueza de Py María Eugenia Capuchetti, en base a un orden de la Cámara Federal, que le había dicho a la magistrada que debía pedir el caso.

La Cámara, con la firma del juez Mariano Llorens, apoyó la postura de Arribas que siempre sostuvo que el hecho de que el espionaje se produjo en CABA, que las supuestas ordenes ocurrieron en la sede de de la AFI en 25 de Mayo, y que lo que surgió de la pesquisa ocurrió fuera de la jurisdicción de Lomas.

El juez Augé sostuvo lo contrario y dijo que “el epicentro de la maniobra con la que se pretendió dar cobertura a las acciones prohibidas desplegadas, resultó una causa judicial de esta jurisdicción y fue aquí donde esos informes ideológicamente falsos fueron presentados y produjeron sus efectos hasta la actualidad”.

“Pero ello, no sólo coloca un aspecto esencial del accionar delictivo en esta jurisdicción, sino que además, del análisis de la documentación pertinente se advierte que las observaciones y seguimientos introducidos allí son significativamente más amplios… En efecto, el mismo informe revela que la actividad incluyó también a Mauricio Macri, Diego Santilli, Graciela Ocaña, Waldo Wolf y María Eugenia Vidal”.

El juez Augé consignó en su resolución otro detalle: “Paradigmático en este sentido resulta el despliegue de tareas que pueda haberse realizado sobre la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pues probablemente las acciones de inteligencia a su respecto nunca hayan tenido lugar en el ámbito de CABA”.

En la causa ya están procesados entre otros el ex titular de la AFI Gustavo Arribas, su ex segunda Silvia Majdalani, y ex agentes del organismo, quienes deberán ampliar su indagatoria por varios hechos de espionaje acumulados al caso.

“Esta investigación tiene un grado de avance muy importante, con más de veinte personas indagadas, a los que precisamente se agregaron Silvia Majdalani; Gustavo Arribas y Dario Nieto, a la espera del cumplimiento de dichas audiencias, para los días 6, 8 y 9 de octubre próximo y su posterior resolución de su situación procesal, resultando el dispendio jurisdiccional y retraso en la administración de justicia, otro baremo de importancia como para que la causa continúe radicada en esta jurisdicción”, advirtió el juez Augé.