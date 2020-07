Pese al intento de Majdalani, fiscal rechaza apartarse del espionaje M

“Declaré lo que tenía que declarar”. Con esa escueta referencia ante la prensa, Silvia Majdalani salió del juzgado federal de Lomas de Zamora tras cumplir con la declaración indagatoria en la causa por espionaje al Instituto Patria y los seguimientos a Cristina de Kirchner, adonde llegó a las 9 y no respondió preguntas. Pero plasmó allí su jugada al recusar a la fiscal Cecilia Incardona, en un movimiento que Ámbito había adelantado hace una semana respecto a la estrategia de poner toda la causa en zona de riesgo. En lo sustancial, la exseñora “Ocho”, negó los cargos, reafirmó que las tareas de la AFI estaban vinculadas a una presunta amenaza terrorista y consideró que ya había sido juzgada por esos hechos en Comodoro Py, donde obtuvo un sobreseimiento. Esa es la misma línea que seguirá este martes el escribano Gustavo Arribas, acusado también por falsedad ideológica y violación de la Ley de Inteligencia. Ha comenzado el despliegue de las defensas no solo por arrastrar la causa de Lomas a Retiro, sino a sumarle la mayor cantidad de obstáculos posibles. Lo relevante no es el capítulo Patria, sino el que abarca a toda la red de agentes que trabajaban a las órdenes del Grupo Super Mario Bross y que estaban ligados al espionaje político.