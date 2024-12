Fabiola Yáñez: "Alberto Fernández jamás me pidió perdón por las palizas que me daba"







A días de la indagatoria del expresidente Alberto Fernández, la ex primera dama rompió el silencio luego 4 meses. El exmandatario argentino deberá prestar declaración el próximo 11 de diciembre.

Fabiola Yañez volvió a hablar de su denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género a días de la indagatoria del exmandatario.

La ex primera dama, Fabiola Yañez, volvió a hablar sobre su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández a días de que la Justicia le tome declaración indagatoria al exmandatario. En una entrevista con un medio español Yañez afirmó: “Alberto Fernández jamás me pidió perdón por nada. Además, me culpaba a mí".

Hace tan solo unas horas, el Juez federal Julián Ercolini postergó la declaración indagatoria del expresidente luego de que la defensa solicitará la recusación del magistrado de la causa y suspender la audiencia indagatoria hasta no tramitar su planteo. Finalmente la declaración de Fernández tendrá lugar el próximo jueves 19 de diciembre a las 11.

Fabiola Yañez volvió a hablar de su denuncia contra Alberto Fernández Tras cuatro meses en silencio, la ex primera dama volvió a referirse a su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. En declaraciones concedidas al medio español OK Diario, la ex primera dama aseguró que no podría estar en frente al expresidente: "La sensación es como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años”, confesó.

Yañez habló de su situación actual y la relación que mantiene con el exmandatario con quién tiene un hijo, Francisco, nacido durante el mandato de Fernández. En este sentido, la ex primera dama admitió no querer vivir en la Argentina para que su bebe no presencia escenas violentas de su papá. “Yo no quiero que mi hijo viva esas situaciones, quiero darle la mejor vida posible”.

Alberto Fernández.png Alberto Fernández se presentará a declarar el próximo jueves 19 de diciembre. Además, agregó que Fernández nunca tuvo interés por ver a su hijo. “En las varias mediaciones, sólo ofreció el techo para Francisco por un año”, detalló y catalogó esta actitud del exmandatario como un acto de "violencia económica”. Al ser consultada por la convivencia en la quinta presidencial de Olivos y la denuncia hecha luego de terminado el mandato, Yañez apuntó contra el entorno de Fernández: "Muchas cosas no me dejaban hacer, no me dejaban defenderme, y mucho menos me iban a dejar y separarme o irme, él y el aparato político que lo rodeaba y que lo aconsejaba". “Me sentía totalmente sola y a las personas que le pedí ayuda tenían sus intereses con él, como María Cantero (la secretaria personal del exmandatario) y la Ministra de Género”, agregó. La ex primera dama también se refirió a los distintos videos y chats que circularon de Fernández con, por ejemplo, la conductora Tamara Pettinato. "Lo hacía sistemáticamente y como descontroladamente. Porque no es posible hablar con 20 mujeres a la vez" sostuvo Yañez y agregó: “Con total impunidad podía estar hablando con alguien adelante mío” La denuncia de Yañez fue presentada en agosto del 2024 y la Justicia avanza en la investigación del expresidente. "Estoy retomando mi vida, intento ocuparme o tener mi cabeza y todo mi tiempo para mi hijo y que las cosas las resuelva la justicia", explicó la ex primera dama sobre su vida actual. Por último, en este plano la ex primera dama agradeció al gobierno de Javier Milei por la custodia que mantiene en su residencia de Madrid: "Entiendo que la escolta pertenece a esta gobierno, y lo agradezco mucho. Mucho se ha hablado también acerca de eso, pero entiendo que es una cuestión que es así. No es que yo lo elegí ni lo pedí. Esto es así, es una disposición”, sentenció. Alberto Fernández declarará el 19 de diciembre en la causa por violencia de género El expresidente finalmente se presentará a brindar declaración indagatoria el próximo jueves 19 de diciembre a las 11. Fernández dará su testimonio ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa por violencia de género abierta por la denuncia de la ex primera dama. Fernández estaba citado en Comodoro Py para este miércoles a las 11 en el marco por la denuncia de violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez. Sin embargo, finalmente el Juez federal decidió postergar para el jueves 19 de diciembre en el mismo horario tras el pedido de la defensa para apartar a Ercolini, con pedido de suspensión de indagatoria. Por otro lado, también se presentó un planteo de incompetencia para que el caso pasara al fuero contravencional de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta solicitud no suspende la citación ordenada en los tribunales federales de Comodoro Py. Anteriormente, la abogada del exmandatario también había presentado una solicitud de recusación - sin éxito - sobre el fiscal Ramiro González, encargado de llevar adelante la investigación, por "pérdida de objetividad". González fue quién convocó a Fernández mediante un escrito en el que adelantó la imputación. “En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, declaraba el texto. Tras las idas y vueltas, el expresidente tendrá que presentarse en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 el jueves 19 de diciembre acusado de "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones". Los delitos, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión encaso de una eventual condena.