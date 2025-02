La flexibilización de los préstamos en dólares impulsará el crédito pero habrá más riesgo de mora, según Moody's

La calificadora ponderó que la posibilidad de que los bancos les presten a empresas y personas con ingresos en pesos no incluya los depósitos en dólares.

Días atrás, el Banco Central decidió flexibilizar las restricciones de acceso a los préstamos en dólares y habilitó que los bancos financien en moneda extranjera a todo tipo de personas y empresas, pese a no tener sus ingresos vinculados a la moneda estadounidense. Como contó Ámbito , la medida despertó rápidas advertencias de economistas sobre sus implicancias. Este martes, la calificadora de riesgo Moody's analizó la iniciativa y señaló que podría ayudar a impulsar el crédito, aunque advirtió que las entidades financieras se verán expuestas a la posibilidad de sufrir mayores niveles de mora .

A través de la Comunicación “A” 8202 del 20 de febrero de 2025, el BCRA flexibilizó las disposiciones que limitaban el otorgamiento de crédito en moneda extranjera a empresas que no generaran genuinamente ingresos en dólares. No se trató de una liberalización total: se estableció que los depósitos en moneda extranjera solo podrán prestarse a exportadores, como hasta ahora, pero que los bancos sí podrán otorgar crédito en dólares al resto de sus clientes si las divisas las obtiene a través de la colocación de obligaciones negociables (ON) u otro financiamiento externo.