La importante propuesta que recibió Wanda Nara en Turquía: "Me voy a quedar a vivir acá"

A través de historias de Instagram, la conductora expresó en un video junto al estilista Kennys Palacios: "Me acaban de ofrecer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela. Quieren que haga una novela en Turquía. Mañana [por hoy] tengo una reunión muy importante".

Si bien lo contó en forma de chiste, Wanda estaría pensando en que la posibilidad se convierta en realidad, y podría avanzar con la propuesta. Y lanzó: "Me voy a quedar a vivir acá".

Dicha novela recita en su argumento: "Dos hermanas luchan por sobrevivir en una sociedad dominada por el interés y el dinero. Zeynep es la trabajadora y responsable, ella busca encontrar el amor de su vida. ¿Será Alihan, un empresario rico y arrogante, el posible candidato? Por su parte, Yildiz es la hermana alocada, su objetivo es conseguir alcanzar un alto estatus y dinero".

Wanda Nara ganó el premio a "Mejor Mujer del Año" en Estambul

Wanda Nara fue galardonada como “Mujer del Año” en los prestigiosos Best of Europe Awards, celebrados en Estambul, Turquía. La mediática, empresaria y conductora compartió su emoción con sus millones de seguidores a través de las redes sociales, hablando de la importancia de este reconocimiento para su carrera.

La ceremonia, que tuvo lugar en el majestuoso Palacio de Çiragan, reunió a importantes figuras internacionales del entretenimiento y el mundo empresarial. Wanda viajó a Estambul acompañada de su estilista, Kenny Palacios, para recibir este galardón que la reconoce por su destacada trayectoria en diversos sectores. La empresaria, que acumula más de 17.5 millones de followers en Instagram, compartió con sus seguidores cada momento de su participación en el evento, desde su llegada a la ciudad hasta el momento de recibir el premio.

“Es un gran honor ser reconocida en un evento de tal magnitud”, expresó Wanda a su llegada, donde fue recibida con por sus fanáticos. El galardón como “Mujer del Año” refleja la influencia de Wanda en los últimos años, consolidándose como una figura en el entretenimiento y en el ámbito empresarial, lo que la convirtió en una fuerte candidata en los premios.

En la alfombra roja, Wanda deslumbró con un vestido rosa chicle, ajustado al cuerpo y con una larga cola, reafirmando su lugar como ícono de la moda. Al recibir el premio, la conductora expresó a través de Instagram: “Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards Thanks”, acompañando su mensaje con fotos y videos de la ceremonia.

A lo largo de la noche, Nara compartió con sus seguidores la emoción de ser parte de un evento tan relevante. “Una noche soñada en Estambul”, comentó la empresaria en sus redes, posando junto a su trofeo con una gran sonrisa.