Con las clases iniciadas en medio país, se negocia en las provincias aumentos para los docentes

En conferencia de prensa, Rodrigo Alonso , secretario general de AMSAFE, sostuvo que "la propuesta no cubre las expectativas de activos y pasivos y que "el rechazo estará acompañado por la exigencia de una nueva paritaria para discutir una mejor oferta, ya que el Gobierno está en condiciones de mejorarla". Confirmó que ese sindicato "realizará acciones a lo largo y ancho de la provincia, con movilizaciones, concentraciones, clases públicas y actos".

En Córdoba, la semana pasado el gobierno de Martín Llaryora propuso una suba salarial del 2,23% (el valor del IPC de enero) en relación a los importes abonados en enero. También ofreció abonar con esa liquidación una suma no remunerativa y por única vez de $ 100.000 por cargo, igual que el bono que cobró el resto de los empleados de la administración pública provincial. Desde marzo a diciembre, la oferta incluye que todos los meses haya una suba idéntica al valor que arroje el IPC Córdoba del mes anterior.

La respuesta no se hizo esperar y este martes el titular del poderoso gremio Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Franco Boczkowski, de la capital provincial, señaló que en las próximas horas la propuesta será rechazada. "La asamblea general adoptará esa postura y se discutirá un plan de lucha porque el salario del cargo testigo no puede estar debajo del millón de pesos", sostuvo en una entrevista. El dirigente anticipó que una de las medidas de fuerza sería paro de 48 horas, para los días miércoles 5 y jueves 6 próximos, en el marco de "un reclamo más amplio por la actualización de salarios en todo el escalafón docente".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UEPC_oficial/status/1894043193357848602&partner=&hide_thread=false En el marco del Paro Nacional Docente que en Córdoba tiene un acatamiento del 70% en las escuelas públicas de gestión estatal y privada, estamos marchando en Buenos Aires junto a CTERA y los gremios docentes. pic.twitter.com/Q4V2Rntn0g — Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (@UEPC_oficial) February 24, 2025

En Corrientes, el gobierno de Gustavo Valdés mejoró la primera propuesta que se hizo a la docencia y que fue rechazada. El incremento salarial consiste en una suba del 13% en el salario básico, frente al 10% de la primera. También propuso un monto similar para el salario inicial con el mismo porcentaje aplicable a un segundo cargo. Además, la provincia se compromete a que el Fondo Compensador aumente un 12% hasta los $30.000, que totalizan $316.500 por cargo, aunque seguiría como no remunerativo, algo que no convence a la dirigencia gremial.

Este miércoles, desde las 9, los ministros de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, y de Educación, Práxedes Ytatí López, se reunirán con los representantes de UDA, Amalia Cariveaux; José Gea, de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales; Rufino Fernández, de AMET; Fernando Ramírez, del Sindicato Único de la Educación de Corrientes; Andrés Cristaldo, del Movimiento Unificador Docente y Daniel Ayala, de SADOP, para seguir negociando.

Desde el norte

En el caso de Jujuy, en donde el gobierno de Carlos Sadir ofreció una suba al básico del 10% -un 5% a abonar con el sueldo de febrero y la otra mitad con el de abril- los gremios ya expresaron su rechazo. En una asamblea extraordinaria, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), que conduce Mercedes Sosa, consideró insuficiente la propuesta oficial y confirmó la adhesión de ese espacio al paro nacional del próximo miércoles 5. También solicitó al gobierno la reparación histórica del valor de la hora cátedra a $25.000 en blanco y que el aumento salarial no sea otorgado en porcentaje sino en cifras fijas.

Por otro lado, los delegados de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), gremio que atraviesa por conflictos internos por la elección de nuevas autoridades, rechazaron "el magro ofrecimiento salarial" "No se condice con la canasta básica actual, es una burla para toda la docencia, teniendo en cuenta que ellos van a desperdiciar millones y millones en la elecciones y no quieren darnos a nosotros lo que nos corresponde por ser trabajadores estatales", sostuvo la delegada Cintia Lamas, en conferencia de prensa. Anticipó que también se sumarán al paro nacional de la semana próxima. "Ya hemos convocado en cada una de las nueve delegaciones a un paro para 5 y 6 de marzo, porque esta oferta salarial no llega a cubrir las necesidades básicas de todo el colectivo docente de la provincia", cerró Lamas.

En las provincias del Norte Grande, debido a que se espera un importante movimiento turístico por el Carnaval, el retorno a las aulas será el próximo 5 de marzo. Ese día las clases comenzarán en Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca y Misiones, y también se sumarán Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Corrientes.