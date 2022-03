Gestapo antisindical: dura declaración de un empresario contra el exministro de Vidal

Ante una pregunta del juez Ernesto Kreplak, el imputado respondió que “el Ministerio de Trabajo siempre fue cómplice de la UOCRA”. “La verdad que teníamos miedo, en más de una oportunidad quise hacer una denuncia pero teníamos miedo, pertenezco a un grupo de constructores muy chico y no tenemos la estructura necesaria para afrontar la situación”. Dijo que nunca tuvo respuestas de algún órgano ministerial.

En un escrito aseguró que fue convocado y concurrió a la reunión del Banco Provincia con el empresario Ricardo Alconada para dar su visión del conflicto que se vivía con la UOCRA y para transmitir problemas y presiones de los pequeños constructores. ”La UOCRA siempre vino con reclamos nuevos, por lo cual siempre sentí que lo que buscaban era plata”, remarcó Cusini.

"En la reunión, recuerdo que Villegas hacia mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique l o que sus afiliados o socios estaban pasando”

“Recuerdo una vez que me quisieron parar una obra porque no tenia coca cola para almorzar, en otra oportunidad tuve que salir a comprar botas nuevas por que las que tenían no las querían usar”, ahondó. “Todo fue empeorando, comencé a recibir mas presiones, y como la cosa no daba para mas tuve que hacer la denuncia que señalaron”.

Explicó que tras una conversación con Adrián Grassi, el exsubsecretario de justicia de Vidal, le dice que haga la denuncia y así lo hizo el 14 de septiembre de 2017

Según consignó, a Cusini le llamó la atención que la reunión se hiciera en Capital, dado que generalmente las que se habían por la Cámara eran en provincia de Buenos Aires o locales. “Lo segundo que me llamó la atención fue la cantidad de gente, a algunos los conocía, como al Intendente de La Plata, pero había otros que no”.

En la reunión “repartieron un papelito que no recuerdo lo que decía, y nos insto a que presentemos las notas en el Ministerio de Trabajo . Después de que nos fuimos, Alconada llama a una reunión y se decide hacer la presentación. Recuerdo que la firmamos todos, inclusive yo, no participé en su redacción, solo pase a firmarla una vez confeccionada. Me parece que lo que se plasmó eran todos los problemas que teníamos los constructores con respecto al Pata Medina, y creo que eso se presentó ante el Ministerio de Trabajo”.

"Yo esperaba soluciones institucionales del tipo conciliatorias, siempre entendí que el Ministerio tenia poder de policía sobre nuestra actividad para con nosotros, pero además también con la UOCRA . Si yo les indico que tengo un problema tendrían que venir a la obra y ver que pasa, pero no lo hacían, eso no pasaba, nunca tuve soluci6n por parte de ellos, y no tiene que ver con algo específicamente político, porque es un problema que ocurri6 en todas las gestiones. Yo confío en las actividades gremiales y esperaba también solucionarlo con la UOCRA, pero fue imposible".