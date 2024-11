Gobierno calificó de "intrascendentes" las críticas de Horacio Rodríguez Larreta a Javier Milei

Manuel Adorni también expresó que "llama la atención" que el ex jefe de Gobierno tenga más de un millón de seguidores pero "apenas un puñado de me gusta".

Paralelamente, puntualizó: "Llama la atención que teniendo un millón setecientos mil seguidores en la red X tenga apenas un puñado de me gusta, eso implica que sus seguidores no lo escuchan o se han olvidado de él".

Por otro lado, negó que el presidente sea violento en sus discursos y lo justificó diciendo que "tiene una forma muy estricta de responder ante determinados grupos de gente que le han hecho mucho daño a la argentina o él en lo personal". "La violencia no está en las formas, sino en los actos y los resultados de esos actos", agregó.

Los dichos de Adorni responden a la carta publicada por el ex candidato presidencial, quien cuestionó al libertario por "dividir" e "insultar" a los opositores.

Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra Javier Milei y cuestionó sus insultos en redes

A través de un duro mensaje en redes sociales, el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra el presidente Javier Milei y remarcó que "lo han elegido para gobernar el país, no para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas".

El exmandatario publicó un informe realizado por el Movimiento al Desarrollo, su flamante partido, donde analiza "los efectos de su violencia discursiva y sus insultos sobre la convivencia democrática".

En su publicación, Larreta expresó: "Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas".