Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra Javier Milei y cuestionó sus insultos en redes

A través de un duro mensaje en redes sociales, el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , apuntó contra el presidente Javier Milei y remarcó que "lo han elegido para gobernar el país , no para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas".

En su publicación, Larreta expresó: "Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas".