Gobierno quiere instalar la agenda "anti-woke" en el Congreso, mientras negocia reforma electoral

"Si se lo permiten, en unos meses más discutimos la ley de divorcio" , ironizó ante Ámbito una referente de Unión por la Patria que luego analizó: "Es toda una bomba de humo para no hablar de los acuerdos que necesitan por la falta de dólares y no encuentran". Su hipótesis coincidiría con los intentos de este medio por validar la redacción de los proyectos dentro de La Libertad Avanza : ninguno de sus referentes ni los diputados de las comisiones pertinentes saben de qué se tratan los proyectos insinuados por Casa Rosada . Tampoco Migraciones tiene información sobre la eventual reforma. La Subsecretaría de Género no llegó a responder por su desguace.

Guillermo Francos Diputados Dialoguistas Casa Rosada En la previa de las sesiones extraordinarias, Guillermo Francos se reunió con diputados aliados.

Hay una agenda vedada, que podría confluir con los proyectos "anti-woke" del Gobierno a partir del 1° de marzo. Se tratan de una sucesión de pedidos de derogaciones de la oposición que, por el momento, sólo tuvieron lugar en la formalidad de presentaciones a las autoridades del Congreso, pero se integran entre sus listas de prioridades. Encuentro Federal y Unión por la Patria son los bloques más activos y elevaron peticiones para eliminar el decreto que reforma la Ley de Seguridad Interior, prorrogar la moratoria jubilatoria o institucionalizar el Fondo Nacional de Turismo.

Reforma electoral en sesiones extraordinarias

En donde si se vieron pasos concretos fue en la negociación de cara a las sesiones extraordinarias, cuyo período oficialmente iniciaron el 20 de enero pasado, pero que tendrían como actividad inaugural una convocatoria a comisiones el martes 4 de febrero. Dos días después, el Gobierno se ilusiona con votar en la Cámara de Diputados dos proyectos de su reforma electoral, que podrían tener aplicación inmediata en las legislativas de este año: Ficha Limpia y la eliminación de las PASO.

Horas antes de su viaje a los Estados Unidos, Javier Milei rubricó la propuesta oficialista de Ficha Limpia, que establece que un ciudadano no puede ser candidato con condena en segunda instancia, aunque esta no esté firme en la Corte Suprema. Además, se amplificó su alcance a que ningún condenado pueda ocupar un cargo público en el Poder Ejecutivo. Lo llamativo fue que no se incorporaron las sugerencias de Alejandro Fargosi, el especialista convocado por el propio Gobierno para delinear la redacción, que pedía que se incluyan delitos sexuales y homicidios dentro de la lista de imposibilidades. El PRO y la UCR adhieren al proyecto, pero el oficialismo aún no alcanza la mayoría.

Cristina Kirchner Partido Justicialista.jpeg Germán Martínez, José Mayans, Cristina Kirchner y Lucía Corpacci, armadores de la estrategia del peronismo en el Congreso.

Distinto es el camino que está atravesando el Gobierno para eliminar las PASO. Con el paso de las semanas, y tras la ronda de reuniones de Guillermo Francos con sus aliados, la gestión libertaria habilitaría la alternativa de la suspensión si eso le garantiza acercarse a la aprobación de su proyecto. La bandera de la austeridad fiscal y la posibilidad de absorber al espectro de centro derecha son dos atractivos para el armado oficialista, similares a los que tiene el peronismo: Cristina Kirchner es la presidenta del PJ y, de suspenderse las primarias, su lapicera tendría mayor poder. Aún así, la expresidenta convocó a referencias provinciales para unificar una postura antes de posicionarse legislativamente.

Sesiones extraordinarias 2025: el temario del Congreso