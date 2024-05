Guillermo Francos: "Hay senadores de Unión por la Patria que quisieran apoyar la Ley Bases"

El proyecto enviado por el presidente Javier Milei espera obtener dictamen este miércoles: como primera medida, Francos se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel durante una hora con los presidentes de todos los bloques del Senado, menos el de Unión por la Patria. Los senadores continuaron el encuentro ya sin representantes del Ejecutivo pero no lograron un acuerdo concreto sobre lo que pasará este miércoles a partir de las 15 horas en las comisiones de la Cámara Alta.

Luego de su reunión con los opositores dialoguistas, Francos mencionó la posibilidad de conseguir votos favorables a le ley por parte de Unión por la Patria (UP). "Hay senadores de Unión por la Patria que quisieran apoyar la Ley Bases porque es importante para sus provincias. Todas las provincias petroleras, gasíferas y mineras piden por favor que salga el RIGI ", señaló en declaraciones radiales.

Y agregó: "Tenemos que ser conscientes de que somos uno de los países menos creíbles del mundo, de los que tienen democracia. Entonces, si queremos inversiones, tenemos que ofrecer condiciones. Lo que pasa es que a la oposición le cuesta darle a Javier Milei una ley como se la dieron a todos los presidentes".

Al ser consultado por la prensa sobre su ideología política, Francos negó "ser peronista": "No soy peronista. Yo soy hijo de un almirante que era re gorila, porque en ese momento estaba la revolución libertadora. Tengo esa formación", explicó Francos. "Que yo haya participado de gobiernos peronistas no significa que lo sea".

Guillermo Francos.jpg Guillermo Francos busca su primer logro como jefe de Gabinete: la aprobación de la ley Bases.

Tras la polémica, Guillermo Francos aclaró por qué dijo que Javier Milei "no entiende" la política

En su primer día como jefe de Gabinete, Guillermo Francos ya quedó envuelto en una polémica luego de referirse al presidente Javier Milei y asegurar que lo eligió para el cargo porque "con la política se le hace complicado, no la entiende". Tras estas declaraciones, el ahora exministro de Interior tuvo que aclarar sus dichos y explicar qué quiso decir con esta afirmación.

Por la tarde, un periodista consultó al funcionario por la frase que había generado controversia en las primeras horas del día y preguntó: "¿Usted dijo que el Presidente no entiende de política, que no tiene manejo político?"

"Yo no dije eso, dije que el Presidente y nuestro espacio no interpretan la política de manera tradicional, no entiende la política de esa manera, y como yo vengo de muchos años de hacer política soy el interlocutor", respondió.