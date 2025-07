Investigan al "pastor alquimista" de Chaco por lavado de dinero, tras el "milagro" de los u$s100 mil

JAVIER MILEI PASTOR LEDESMA CHACO.jpeg Investigan a Jorge Ledesma por lavado de dinero. Presidencia

En su relato, Ledesma expresó: "En la caja de seguridad teníamos pesos guardados que era un ahorro de la iglesia y la contadora tenía el registro de lo que había ahí”. Pero entonces, cuando quisieron retirar el dinero, llegó la sorpresa: "Había pasado más de un año y la contadora le dijo que según su registro lo que había ahí eran $100.000. Pero cuando abrió la caja vio $100.000. Pensó que era un error y le mandó fotos a la contadora. Pero no era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”.

El pastor fue consultado por cómo declararon el dinero ante la AFIP, a lo que contestó: "Ahí empieza el trabajo de la contadora”.

El relato del hijo del líder de "Portal del Cielo" ocurrió horas después de que se viralizara en redes un video de Jorge Ledesma desarrollando la misma anécdota.

Según su relato, cuando estaba por comenzar la construcción del templo, decidió revisar sus ahorros. Allí surgió el recuerdo de una caja de seguridad bancaria. Al abrirla, asegura haber encontrado u$s96 mil en efectivo, aunque lo que había depositado originalmente eran $100 mil, de los cuales había retirado una parte para comprar divisas. “Eso no es mío”, dijo que pensó. Pero, según Ledesma, la empleada del banco le confirmó que sí lo era. Para él, fue una señal: “Ese día entendí que el templo no lo íbamos a construir nosotros, sino Dios”.

La inauguración de la iglesia evangélica en Chaco con la presencia de Javier Milei

Milei realizó su primer viaje a Chaco desde que es presidente para inaugurar la iglesia llamada “Portal del Cielo”, “un templo con capacidad para 18 mil personas sentadas y tecnología de punta”.

"Despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo sino también la prosperidad en la tierra", pidió el jefe de Estado en el evento.

Las entradas al evento tuvieron un valor de $20.000 para menores de edad (agotadas) y $30.000 para adultos en plateas altas. Por su parte, las del sector vip costaban $100.000.

La presencia del Presidente no fue casualidad, ya que no es tan solo un pastor evangélico sino también una figura política en la provincia, que ha mantenido estrecho vínculo con figuras tales como el exgobernador Jorge Capitanich.