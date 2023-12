Jalil, optimista por coparticipación del impuesto al cheque: "Está acordado entre todos"

RAUL JALIL.mp4 El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Ámbito

Consultado acerca de cómo será su vínculo con el presidente electo, Javier Milei, Jalil respondió: "No nos conocemos". No obstante, añadió: "Yo no soy partícipe del ajuste, soy partícipe de salir para adelante, de trabajar todos juntos".