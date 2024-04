Fabián Doman afuera de América a dos meses de su llegada: los detalles de su inesperada salida

Y en ese sentido, Montagna reveló qué decían los mensajes que había mandado Fabián: "Ante tu consulta, quería aclararte que no estoy al aire hoy lunes, no por decisión mía, sino del canal".

"En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, qué por supuesto respetaré, como he hecho siempre. Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho estuve produciendo todo el fin de semana", le aclaró Doman a Montagna, según el periodista, sobre su ausencia.