Charlas de Quincho: ganancias corajudas, el Youtube de LLA y Fátima a planta permanente

Rentabilidad corajuda para las alimenticias

La suba persistente de precios y la estabilidad en las cotizaciones del dólar tienen muy inquietos a los operadores económicos y son temas recurrentes en todos los encuentros informales de empresarios.

Según esos comentarios, ésta es la peor combinación que se podía esperar para los próximos meses, ya que genera una fuerte suba de costos de producción en dólares que en algún momento deberá ser trasladada nuevamente a precios. Y así la rueda de la hiperinflación nunca dejará de girar, advierten.

Para cortar este círculo vicioso hay quienes proponen establecer algún tipo de acuerdo tácito entre privados para “congelar” algunos precios clave y dejar de echar leña al fuego de la inflación, al menos en algunos segmentos. Por supuesto que esta iniciativa exime cualquier participación del Gobierno ya que eso iría contra sus principios “libertarios”.

Pero también reconocen que la solución, que a primera vista puede parecer lógica, enfrenta varios obstáculos debido a la ausencia de un marco regulador. Uno de ellos es la falta de credibilidad de los actores económicos. La sociedad sigue considerando que las empresas hicieron un enorme colchón de precios y que ahora esos márgenes deberían bajar. No alcanza con mantenerlos quietos.

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 11% en marzo de 2024 respecto de febrero y 287,9% interanual. Acumularon un alza de 51,6% en el primer trimestre https://t.co/r0BbBNS88s pic.twitter.com/ifEsTaAY3S — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 12, 2024

Este razonamiento, por ejemplo, pega directamente al corazón del anuncio que hizo en estos días una de las grandes cadenas de supermercados de no subir precios durante tres meses. También alcanza a medidas similares en algunas empresas de bebidas.

“En el contexto actual, congelar precios en lugar de bajarlos es admitir que tu rentabilidad está cubierta de antemano”, opinó un consultor especializado en empresas de consumo masivo.

En una alimenticia productora de primeras marcas recibieron recientemente los resultados de un sondeo de imagen que encendió luces de alerta. Ocurre que el proceso de deterioro de las condiciones económicas se traslada en algún momento al valor de las marcas, no sólo porque hay reemplazo por otras de segunda línea más baratas, sino también porque quedan asociadas a situaciones abusivas a la hora de calibrar los aumentos.

Para mayor inquietud de las compañías, advierten que las redes sociales se imponen como el principal canal de expresión de los consumidores insatisfechos. No solo de Mileis está hecho Twitter.

Destacan por caso que en la crisis de 2001 las quejas de los consumidores no tenían canales instantáneos para propagarse como sucede en la actualidad con las denuncias y el intercambio de información para detectar abusos en materia de precios.

Y está comprobado que el impacto de un trending topic no es inocuo para las empresas, que prestan cada vez mayor atención a lo que sucede en el mundo de las relaciones sociales digitales. La tarea de los community manager empieza a cotizar mejor a medida que la situación económica empeora. Son las reglas del libre mercado, dicen algunos consultores, con una pizca de malicia.

Congreso: prende y apaga Youtube

Semana de interna caliente en La Libertad Avanza, que experimentó su primer quiebre legislativo con el presidente Javier Milei en el exterior. Mientras el primer mandatario se alistaba para ver a Elon Musk, el bloque de diputados oficialista eyectaba a su -ahora ex- titular Oscar Zago.

En Balcarce 50 aseguran que no lo van a extrañar. “Zago es historia”, señalaron fuentes de diálogo directo con Milei aunque aseguran que no por eso desde el Ejecutivo le desean “mucha suerte” en su nuevo bloque.

Pero el episodio no fue el único que dio que hablar entre los legisladores de LLA. En el marco de la reunión de comisión bicameral de Trámite Legislativo el senador Francisco Paoltroni comparo el triunfo de Milei con el cuento de La Bella Durmiente. “Una bruja los dejó durmiendo, el 19 de noviembre el príncipe les hizo el amor y los despertó", fue la expresión utilizada por el formoseño.

Además de recibir críticas de Anabel Fernández Sagasti, quien lo calificó de "espanto" por "hablar de una violación", el comentario también fue lamentado en vivo por su propio compañero de espacio, Oscar Zago, quien, al oírlo, se agarró la cabeza como “no pudiendo creer lo que estaba escuchando”.

El Congreso fue un hervidero, y el oficialismo se entusiasmó con el prende y apaga Youtube. Es que cada vez que se las vio negras, cortó transmisiones oficiales de reuniones que se desarrollaban en el palacio legislativo. Y también hubo un intento de censura en vivo y en directo a periodistas de Diputados TV.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LLA_Diputados/status/1778227483747201379&partner=&hide_thread=false El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza decidió que Gabriel Bornoroni sea el nuevo presidente del mismo. @BornoroniG pic.twitter.com/jKSVMcjviR — LLA_Diputados (@LLA_Diputados) April 11, 2024

Entre los cortes de transmisión, fue comentado más allá de los pasillos el de la reunión de la comisión de Juicio Político, que determinó la salida de Zago del bloque LLA para conformar un espacio propio de tres diputados. Pero antes hubo otras perlas de apagones, botonera que está en manos de Jonatan Arioli, exintegrante de una obra de Ricardo Fort y experto /en constelaciones. Mientras se llevaba a cabo un convite convocado por la oposición para fustigar el DNU 70/23, en momentos en que estaban debatiendo los constitucionalistas les cortaron la transmisión. “Eso lo maneja presidencia de Diputados -ergo, Menem- y se hizo mientras había comisiones conformándose”, mencionaban desde el Congreso.

Mientras tanto, se espera la presencia del jefe de Gabinete Nicolás Posse para presentar el informe de gestión y dar a conocer, por fin, su voz, pese a los pedidos de Milei de mantenerse en silencio. Según el artículo 101 de la Constitución, debe ir una vez por mes, alternativamente en cada cámara, y ya hay quienes exageran institucionalismo y amagan con pedir una destitución si Posse no cumple. Aspavientos innecesarios, ya que en la práctica los jefes de Gabinete de todas las gestiones anteriores se presentaron ante los legisladores más o menos cuando se les dio la gana.

Feria militar en Chile: stand argentino, sin locro ni aviones

Más original no se consigue. Si el país pretendía llamar la atención en la Feria Internacional del Aire y el Espacio, FIDAE, que se realizó en Chile, lo logró. Un llamativo artefacto ubicado en el stand criollo concentró público y preguntas. La Aviación Militar del Ejército Argentino no llevó aviones bajo el clima de época del “No hay plata”, pero sí instaló una cocina de campaña, ingenio gastronómico que usan las tropas desplegadas en el campo de batalla pero que pocos relacionaban con el leitmotiv de la feria: exponer desarrollos aeronáuticos y sistemas asociados del sector de defensa. "Qué tiene que ver una cocina con el aire y el espacio", se mofaba un chileno.

El simpático objeto finalmente defraudó estómagos de las autoridades presentes: el secretario Investigación, Política Industrial y Producción, Raúl Marino, el presidente de FAdeA Fernando Sibilla, el director Emilo Magnaghi y los cuatro jefes militares, además de los empresarios de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial -y de los curiosos-. Es que, a falta de aviones, se esperaba un locro o alguna delicia autóctona.

concina militar.jpeg No hubo aviones argentinos en Chile: la delegación nacional llevó una cocina de campaña a una feria del aire y del espacio.

No pudo ser, claro. Las normas de la feria lo impiden y la cocina modular de tráiler, ignición, cocción y protección quedó sólo para las selfies. La otra originalidad fue que por primera vez la presencia de la delegación oficial y el alquiler del stand se resolvió con “una vaquita” de las empresas privadas; muchas de ellas proveedores de FAdeA, Invap y otras, que aportaron los dólares.

Hubo rondas de contacto. Quizá la más avanzada con la compañía italiana Leonardo. Mencionaron que se formalizó la propuesta a Defensa por 8 helicópteros AW109M destinados al Comando de Aviación Naval. Aparatos que calzan como un guante a bordo de los cuatro buques de patrulla oceánica de la Armada y que permitrían ampliar el rango de exploración en tareas de control marítimo. Es una operación de alrededor de 100 millones de euros, pero el atractivo mayor es que se financia la totalidad del monto con intervención de la SACE (Società Italiana per le Imprese all'Estero), una compañía aseguradora - financiera, controlada por el ministerio de Economía y Finanzas italiano.

El ambiente de negocios que se vive en la feria pone adrenalina. Y Sibilla, titular de FAdeA junto al mendocino Magnaghi tomaron conciencia de la necesidad de apurar el proyecto del entrenador básico IA-100. Observaron in situ el avance de un competidor chileno, el Pillan II, que produce la Empresa Nacional Aeronáutica de Chile (ENAER).

Al desarrollo de la planta cordobesa le faltan cerca de 6 millones de dólares para retomar el proyecto y ponerlo a disposición de la certificación por parte de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) y luego de la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DIGAMC) como entrenador militar básico. Hay un condicionante que Defensa debería atender o se perderás divisas invertidas. La fábrica cordobesa tiene en stock el material compuesto que se usa para estructuras del IA-100 y si no se utiliza en un rango de tiempo definido por el fabricante, se vence y no puede instalarse.

Coctel anticorrupción con tono liberal

Con un Presidente que anda por el mundo en campera de cuero y zapatillas de tenis, los quinchos de saco y corbata perdieron vigor. Aunque el viernes pasado se llevo a cabo uno, en el coqueto Centro Naval de Florida y Córdoba, con el cóctel de la Fundación Apolo, una ONG que tiene como misión subirse a la batalla judicial en las causas anticorrupción.

En el segundo piso, y con una barra de champagne (se secó rápido) que daba la bienvenida, los más buscados eran el titular de la fundación, el legislador porteño Yamil Santoro, y su par de Republicanos Unidos (RU), Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. Si bien el tono institucional estuvo marcado por la lucha anticorrupción, con los ejemplos estelares de las causas del Olivos Gate, del accidente del avión sanitario en Tierra del Fuego o los habeas corpus para permitir el ingreso de personas al país en la pandemia, también hubo, como era de esperar, comentarios del orden político.

Es que RU es un partido liberal, y por ende con un corpus de ideas similar a La Libertad Avanza. También orbita en el terreno del PRO, y de hecho García Moritán es funcionario de Jorge Macri, acaso una devolución de favores al empresario gastronómico y marido de “Pampita” Ardohain por haber bajado su candidatura para las elecciones porteñas. Pero, aunque cercano a ambos mundos, RU se maneja con cierta autonomía, y mira con tanta expectativa como cautela los movimientos y tensiones tanto en el PRO como en LLA.

apolo.jpeg La maga (que nada tiene que ver con Rayuela) espera su gin Tonic en la barra del Centro Naval.

Con una segunda barra que no daba abasto para despachar gin tonic, mientras una maga con sombrero de dólares hacía trucos sin palomas ni conejos a los asistentes que habían pagado su entrada para recaudar fondos, los alfiles de RU analizaban las dificultades que tendrá el sello de Mauricio Macri para diferenciarse en 2025 de LLA en su oferta electoral. Y cómo esa dinámica podría abrirle espacio a los republicanos, que están en plena expansión del sello a provincias como Córdoba, Santa Fe, San Juan, Río Negro o Tierra del Fuego. Una nacionalización, en pleno auge de las ideas liberales.

Entre las bandejas con empanadas de copetín, pinchos de pollo y albóndigas salseadas también se divisaban el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, el economista Roberto Cachanosky y un puñado de embajadores. Como el de Marruecos, Fares Yassir, o el de la India, Dinesh Bhatia.

Louis Tomlinson, la voz de Karina y los percheros

"¿Está Louis Tomlinson?". La pregunta de una joven transeúnte desconcertó a la concurrencia que se abarrotaba sobre una vereda de Palermo. No, no era el ex One Direction -de reciente paso por el país- quien acaparaba las atenciones en la calle Godoy Cruz, sino otro fenómeno de estirpe pop y particular acervo: La Libertad Avanza.

En un cónclave hermético por demás, Karina Milei dio el primer paso para oficializar la vertiginosa aventura política de su hermano e institucionalizar a nivel nacional a la fuerza libertaria. Fue en ese marco que una numerosa concurrencia de adherentes se dio cita para sumar, de manera formal, sus voluntades a un oficialismo que ya empieza a hacer los deberes rumbo a las legislativas del 2025.

Cerca de las 15 de un domingo de corte estival, apenas un puñado de personas y una camioneta de la Policía de la Ciudad pululaban en torno al edificio de paredes negras y puerta de madera ubicado en Godoy Cruz 1700. El movimiento, en suma, no era infrecuente en una zona donde cada domingo confluyen turistas extranjeros, paseantes vernáculos y compradores curiosos.

Karina Milei LLA (6).jpeg Fiestón libertario en Palermo para institucionalizar LLA y juntar 2.000 adhesiones.

Con la caída de la tarde, el grupo de militantes fue in crescendo hasta alcanzar las casi tres cuadras de fila para ingresar al recinto donde "El Jefe", el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el inefable "Bertie" Benegas Lynch oficiaban como maestros de ceremonia.

En las afueras, la muchedumbre era heterogénea. Autos y camionetas de alta gama estacionados en doble fila, algunos agentes de Policía desparramados procurando que no ocurriera nada y outfits de los más peculiares dominaban una escena que atrajo a curiosos y periodistas por igual. "Queremos conocerle la voz a Karina", bromeó una cronista a solo pasos de donde la diputada Lilia Lemoine se congraciaba con la tropa anarcocapitalista.

Aunque la crew estaba conformada en su mayoría por jóvenes, abundaban también las canas y algunas curtidas miradas liberales, que ya tienen a cuestas un par de aventuras políticas en la historia reciente del país. El folclore corrió por cuenta de los outifts. Desde sombreros coloridos hasta activistas practicando cosplay, pasando por las remeras amarillas y negras, las imágenes de los leones, la predominancia del animé y los eslóganes "Las fuerzas del cielo" y "No hay plata".

Tan estrafalario era el cambalache que por momentos las ropas libertarias se confundían con los percheros de las ferias americanas, a esta altura mojones distintivos del contorno palermitano. Lo cierto es que el balance no fue nada malo para la pitonisa Karina, ya que en apenas unas horas logró juntar más de 2.000 afiliaciones. Ahora, la secretaria general de la Presidencia busca replicar el modelo porteño en otros distritos y dotar de vigor a una fuerza que se está probando en combate.

"Una radiografía del Gobierno: primero la Capital Federal, después el resto", bromeó un viejo lobo de mar del interior sobre la nueva aventura libertaria.

Diálogos con Conan: Fátima, Cristina y la planta permanente

- Padre, ¿cómo que rompió con Fátima?

- Sí, Conan. Fui muy claro: 70 mil contratos en revisión.

- Pero justo el de Fátima, Padre. Ella a usted lo quería.

- Conan, sí, me quería hasta el 31 de marzo. Estoy destruido.

- Le hubiese renovado, Padre. Usted es el Presidente, si usted no puede extender un vínculo… aunque sea tres meses como el resto. Después veía.

- Era mi idea, Conan. Pero no esperaba que el 30 de marzo viniera a pelear un pase a planta permanente. Fue un puñal.

- ¿Y qué le dijo?

- Que no, Conan. Qué le voy a decir… ¡no! Además, vino con un delegado, estaba a punto de afiliarse a ATE. ¿Te imaginás, Conan?

- Es terrible, Padre.

- Quedaba permanente en la Quinta de Olivos, con la pechera verde del sindicato. Imaginate que el próximo presidente sea Macri, Pichetto, Kicillof… qué hace con Fátima en el medio.

- Y bueno, Padre. No será muy pintón, pero con la chapa que tiene va a conseguir algo rápido.

- Voy a tener que activar el Tinder, Conan.

- Ahora que se separó, Padre… una infidencia… qué era lo que más le gustaba.

- Cuando imitaba a Cristina, Conan.

- ¿En qué situación, Padre?

- …

- ¡Viva Milei, Carajo! ¡Ese es mi Padre!

- Bueno, Conan….

- ¿Y a quien más le imitaba? ¿A Elon, a la rusita, a Sandra, a Diana?

- Conan… por el amor de Dios…

- Perdón, Padre. Me entusiasmo. Si activa Tinder, ponga una foto conmigo. Los perros garpan siempre.

- Menos Twitter y más Tinder, Conan. Es lo que se viene.