A 40 días del Pacto de Mayo, se demora la ley ómnibus

Sin novedades sobre la versión final de la ley ómnibus , desde el Gobierno confirmaron ante la consulta de Ámbito que aún no hay fecha cierta sobre el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados.

"No creo que sea esta semana", confió una fuente al tanto de las negociaciones con los Gobernadores. Es que entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales reina la desconfianza luego del rechazo de la primera versión de la ley bases que dejó a Javier Milei sin facultades delegadas hasta el momento.

Los gobernadores no están dispuestos a aprobar la nueva versión acotada de la ley ómnibus hasta tanto no se definan los términos de un nuevo pacto fiscal o, al menos, del nuevo impuestos a las Ganancias que representan fondos coparticipables para las arcas provinciales. "Ley bases y Ganancias se votan juntas o no se votan", advierte un legislador patagónico. El problema radica en que los gobernadores dialoguistas quiere asegurarse que el gobierno nacional les girará fondos para poder pagar salarios y gasto corriente antes de mandar a los diputados a levantar la mano en el recinto.