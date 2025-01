Jorge Macri movilizó a la tropa de cara a las elecciones y le marcó la cancha a libertarios y peronistas: "Acá lidera el PRO"

"El PRO nació hace 20 años y vamos por 20 años más. Se renuevan las caras pero tenemos las mismas convicciones, liderazgo y profunda determinación de defender el cambio y la república. Para eso, como dijo Jorge, necesitamos legisladores en Ciudad que defiendan la autonomía y el futuro de la Ciudad, como también tendremos los mejores candidatos a diputado nacional y senadores para defender el cambio, la institucionalidad y la república", señaló el exmandatario.

El titular del PRO cerró el mensaje llamando a la ciudadanía a respaldar el proyecto del PRO en la Ciudad y en todo el país. "Esa semilla del cambio hoy florece en todo el país gracias a ustedes que hoy si abrazaron el cambio con convicción. Si los argentinos nos ratifican su confianza en estas legislativas, vamos a seguir ahí, batallando y peleando por nuestro futuro, con gente capaz y honesta. Y yo estaré ahí, donde ustedes me necesitan", adelantó.

Jorge Macri a los libertarios y al peronismo: "Acá lidera el PRO"

Luego llegó el turno del actual jefe de Gobierno, quien agradeció a Ritondo, a María Eugenia Vidal y a Macri por participar del acto mediante sendos mensajes. Sobre las posibilidades de que este último sea candidato, bromeó: "Ojo que una vez nos dijeron 'si quieren competir, armen un partido y ganennos' y les ganamos. Guarda que se viene Mauricio candidato. Me va a matar ahora. Encima el tipo nació en Provincia, tiene domicilio en Ciudad. La puede seguir a Cristina donde haga falta", dijo al abrir su alocución.

"No hay duda que no hay otro partido político que haya mejorado la calidad de vida en la Ciudad como lo hizo el PRO. Marcamos un antes y después en nuestra historia. A ese después, porque seguimos acá, tenemos que seguir alimentándolo para llevarlo más lejos", inició el alcalde porteño respecto al rol del partido como transformador de la realidad porteña.

“Se están discutiendo cosas importantes", continuó Macri y puso el foco en la relación entre Nación y Ciudad: "Se están discutiendo las condiciones de nuestra autonomía. Acá va el primer golpe en la mesa. ¿Nos van a respetar como una provincia más o van a seguir pateando y maltratando a esta Ciudad como vienen haciéndolo hace años?", preguntó. “Nosotros la vamos a defender. Vinimos a defender a la Ciudad de Buenos Aires. Creemos en lo que representa. Defender la autonomía es uno de los desafíos más importantes que nos toca como espacio político", añadió el jefe porteño.

En ese sentido, remarcó la importancia de la elección de los legisladores locales que deberán discutir la autonomía porteña. "Así como hace 18 años nos tocó sacar a Buenos Aires del caos, hoy nos toca defender la plena autonomía que a esta ciudad le corresponde. Lo vamos a hacer como lo hicimos en el pasado, con convicción, con diálogo, firmeza, amor, respeto y ternura”, remarcó.

jorge macri en acto en villa pueyrredon.jpg

A continuación, Jorge Macri se refirió a lo que se jugará el PRO en los próximos comicios, en los que se enfrentará a la tropa libertaria, con peso en Nación, y a una oposición fuerte aglutinada en el peronismo. "Llegó la hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad y lo vamos a hacer con firmeza", no dudó.

En ese sentido, se desmarcó de la agenda libertaria que impulsa Javier Milei a nivel nacional, pero también de la propuesta del PJ capitalino. "Queremos un Estado eficiente y lo tenemos. Liviano y que no asfixie. Pero además queremos al Estado, porque no es cierto –y esto algunos no lo entienden- que en la Argentina no todos nacen con las mismas oportunidades. Mientras en Argentina 5 cuadras de diferencia en el lugar que te toque nacer limite o marque tus oportunidades de progresar, vamos a necesitar a un Estado que te de las herramientas para progresar y ser libre. Después de eso sí, a volar solo y a esforzarte, que de eso se trata la vida también", afirmó.

Luego se refirió a la disputa con La Libertad Avanza en el terreno de la agenda económica, la libertad y la república. "Las banderas nos la van a robar si las entregamos, si nos damos por vencidos o si nos comemos la curva de que el Estado es nuestro enemigo", aseguró Macri en relación a la presión libertaria para achicar al Estado.

En medio de esa discusión, el jefe de Gobierno se preguntó "¿Cómo se hace para liderar?", a lo que respondió: "Venimos de anunciar una rebaja impositiva gigantesca como no hay antecedentes, en una Ciudad que además tiene equilibrio fiscal. Además, van a seguir habiendo anuncios de todo tipo. A nosotros la agenda no nos la marca nadie, la definimos nosotros, porque es lo que demandan y merecen los porteños, pero también es lo que nos pide este momento histórico".

Tan importante como gobernar bien es generar conversación, prosiguió. Y ahí le habló a la militancia de la "J PRO". "Una vez más, necesito de ustedes. Los necesito enchufados, con iniciativa, con ganas de correr esta buena onda y la bola de lo que viene en la Ciudad. No tengo ninguna duda que el PRO es la mejor alternativa porque los tiene a ustedes. No soy yo. Somos millones en Argentina que creemos en esta manera de hacer política", sentenció.

Sobre el final, le marcó la cancha a La Libertad Avanza y al peronismo de cara a las elecciones de mitad de año. "Nosotros no miramos para otro lado. Nos hacemos cargo, tanto de lo que hicimos como de lo que nos falta hacer. Y al igual que defendemos el cambio, también defendemos la libertad. La libertad es una palabra nuestra también, pero no sin contenidos, sin razón de ser, porque sino termina siendo una palabra hueca. No se trata de gritar. Es darle herramientas al otro para que transforme su día a día. En eso no dudamos un segundo. Dejamos en claro que en esta ciudad lidera el PRO. Acá lidera el PRO", cerró.

Desdoblamiento y suspensión de las PASO, la estrategia electoral del PRO en Ciudad

Con el desparejamiento de los comicios locales respecto a la contienda nacional, y su consecuente adelantamiento a julio, la disputa electoral en la Ciudad ya comenzó a jugarse. El Ejecutivo porteño abrió el debate sobre la importancia de separar la elección para centrar la campaña en discusiones ligadas a los reclamos y demandas de los ciudadanos de CABA.

En las elecciones de medio término, el oficialismo parlamentario agrupado en Vamos por Más (PRO y Coalición Cívica) pondrá en juego un total de ocho bancas de las 15 actuales. El bloque de Unión por la Patria (UP), por su parte, deberá defender ocho de un total de 18. Los libertarios harán lo propio con seis de las 8 que agrupan al día de hoy. Y la UCR Evolución pondrá en disputa tres de sus 8.

Los cambios en el cronograma electoral -aún no oficializados mediante decreto- generaron críticas desde la oposición. Los libertarios, desde Pilar Ramírez hasta Ramiro Marra, cuestionaron la erogación de dinero que se deberá realizar para tal fin. En el peronismo, en cambio, apuntaron que dará la oportunidad a los vecinos a tomarle el pulso a la administración actual.

Uno de los motivos del adelantamiento es enfocar la discusión de la campaña en la agenda de la Ciudad. "Quiero discutir los temas de la Ciudad. Si la ciudadanía está de acuerdo o no con la coparticipación que se le debe a los porteños. Tenemos que recuperar más de u$s5 mil millones que le debe la Nación a la Ciudad. Es casi la mitad del Presupuesto de toda la Ciudad para todo el año", dijo días atrás Macri, en diálogo con C5N.

Macri negocia voluntades para lograr la suspensión de las PASO

Con el anuncio del envío de un proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, la reacción de La Libertad Avanza expuso las diferencias que hay dentro de la fracción libertaria: Marra saludó la propuesta de suspensión, mientras que Ramírez, en sintonía con Nación, pidió su eliminación.

"No me parece que la discusión no tiene que ser 'o la eliminamos o nada'. No siempre tiene que ser a todo o nada. Eso que plantea La Libertad Avanza no siempre funciona. Si hubiera sido a todo o nada con el Presupuesto, hoy la Ciudad no tendría Presupuesto. Hay que escuchar al otro. A veces traen buenas ideas", había manifestado recientemente Macri.

Por el momento, el jefe de Gobierno no cuenta con votos propios para modificar la ley actual. Para aprobar la suspensión de las PASO deberá agrupar un total de 40 voluntades ya que se trata de una legislación electoral. El PRO, junto con la Coalición Cívica, alcanza los 15 votos. Con el apoyo de LLA, la UCR, el socialismo y liberales, podría llegar a los 39, tal como quedó demostrado en el debate por Ficha Limpia.

Para lograr su objetivo, deberá negociar con el peronismo. El bloque de Unión por la Patria cuenta con 18 legisladores. Si se tiene en cuenta que la izquierda reúne otras 3 bancas, el PRO deberá pescar en la pecera de la oposición más dura, donde se encuentran 21 votos que serán clave para definir el futuro del proyecto.

Mientras tanto, el jefe de Gobierno comenzó a jugar fuerte de cara a la contienda electoral al anunciar una rebaja de impuestos y la exención del pago de ABL para jubilados y pensionados. Una de las primeras medidas que adelantó Macri será la devolución exprés de saldos a favor de Ingresos Brutos. "El trámite va a ser 100% online. Se va a resolver en 96 horas. Esto beneficia a 221.000 contribuyentes", dijo en una conferencia de prensa a principios de semana.

"Quiero reconocer el apoyo de los legisladores que nos acompañaron en ese tratamiento y nos permiten hoy confirmar que son casi 37.000 los jubilados que dejarán de pagar ABL si cobran menos de 4 jubilaciones mínimas y el valor fiscal de su casa no supera los 40.000.000 de pesos. Esta eximición alcanza también a las personas con discapacidad", sostuvo el jefe de Gobierno.

Además, remarcó que el PRO presentó en la Legislatura "un proyecto para reducir la alícuota de ingresos brutos para rubros como plomeros, gasistas, electricistas, peluqueros, administración de consorcios, entre otros". Y una tasa cero en el impuesto a los sellos para construcciones en determinadas zonas de CABA.